পাহাড়ে চড়া থেকে বিপর্যয়ে উদ্ধারকাজ, 65 বছর ধরে প্রশিক্ষণে 'অটল' বাজপেয়ী মাউন্টেনিয়ারিং

পাহাড়ে চড়া থেকে বিপর্যয়ে উদ্ধারকাজ, 65 বছর ধরে প্রশিক্ষণে 'অটল' বাজপেয়ী মাউন্টেনিয়ারিং
পাহাড়-শিখরে আরোহণের রোমাঞ্চ হোক কিংবা আর্তের প্রাণ বাঁচানোর শপথ- বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষার পাঠ দিচ্ছে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র । ইটিভি ভারতের মনোজিত দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : September 4, 2026 at 3:20 PM IST
মানালি, 4 সেপ্টেম্বর: পশ্চিমবঙ্গের হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের পরেই 1961 সালে উত্তর ভারতের হিমাচল প্রদেশে স্থাপিত হয় ওয়েস্টার্ন হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট । যার পরবর্তী সময় নাম পরিবর্তন করে 2008 করা হয় দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর নামে । এটি দেশের দ্বিতীয় পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ।
গোটা হিমাচলজুড়ে এই কেন্দ্রের 10টি শাখা আছে । পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণ থেকে স্কি ট্রেনিং, ওয়াটার স্পোর্টস, অ্যারো স্পোর্টস; সবই শেখানো হয় এখানে ৷ পাহাড়ে যে কোনও ধরনের বিপর্যয় এলে নিজেকে রক্ষা কীভাবে করতে হবে তাও শিখতে পারবেন এখানে ৷ বিপর্যয়ের কবলে পড়া মানুষজনকে উদ্ধারকাজও এক্কেবারে হাতে কলমে শেখানো হয় এখানে । বিপর্যয় মোকাবিলা ট্রেনিং নিতে এখানে আসেন স্টেট ডিজাস্টার অ্যান্ড রেসকিউ ফোর্স বা এসডিআরএফ, ন্যাশনাল ডিজাস্টার অ্যান্ড রেসকিউ ফোর্স বা এনডিআরএফ ।
এমনকি হিমাচলের পুলিশ প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদেরও বাধ্যতামূলকভাবেই প্রশিক্ষণ নিতে হয় । পশ্চিমবঙ্গ-সহ অন্যান্য রাজ্য তথা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে প্রশিক্ষণ নিতে আসেন শিক্ষার্থীরা ৷ দূরদূরান্তের শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে 200 জন থাকার ক্ষমতাসম্পন্ন ছাত্রাবাস । যেখানে 100 জন ছাত্র ও 100 জন ছাত্রী থাকতে পারেন ।
মে-জুন-জুলাই ও অক্টোবর মাসে মূলত প্রশিক্ষণ পর্ব চলে । সাধারণত কর্ণাটক-পশ্চিমবঙ্গ থেকেই বেশি শিক্ষার্থী আসেন ।
এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য প্রশিক্ষক নারায়ণ দত্ত বলেন, "এখানে আমরা একজনকে প্রশিক্ষণ দিতে গেলে মূলত কোন কোর্স করছে তার জন্য তিনি শারীরিকভাবে সক্ষম কিনা সেটা পরীক্ষা করে থাকি । পাশাপশি কোর্সের ন্যূনতম বয়স সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর আছে কিনা দেখি । শিক্ষাগত যোগ্যতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ন্যূনতম মাধ্যমিক হতে হবে । এখানে পাহাড়ে চড়া, পাহাড়ি নদী পাড় হওয়া, ট্রেক করে ওঠা এগুলো শিখতেই অধিকাংশ মানুষ আসেন । সঙ্গে আছে বিপর্যয় মোকাবিলা । আমরা একজন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে তার ভিতর লুকিয়ে থাকা সাহস, উদ্যম ও ধৈর্য্যকে প্রকাশ্যে আনি ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে অবগত করা হয় । সরকারি প্রতিষ্ঠান বলে এখানে কমবেশি সব ধরনের কোর্স খুব বেশি টাকা ফি নেওয়া হয় না ।
এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আছে একটি মিউজিয়াম । যা চাক্ষুষ না করলে অনেক কিছুই না দেখা থেকে যেতে ভিজিটরদের । অতীতে পর্বতারোহণ করতে কি ধরণের উপকরণ লাগত, এখন আধুনিককালে কী কী উপকরণ লাগে, সবটাই এখানে সংরক্ষিত আছে ।"