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পাহাড়ে চড়া থেকে বিপর্যয়ে উদ্ধারকাজ, 65 বছর ধরে প্রশিক্ষণে 'অটল' বাজপেয়ী মাউন্টেনিয়ারিং

পাহাড়-শিখরে আরোহণের রোমাঞ্চ হোক কিংবা আর্তের প্রাণ বাঁচানোর শপথ- বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষার পাঠ দিচ্ছে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র । ইটিভি ভারতের মনোজিত দাসের প্রতিবেদন ৷

ABVIMAS
অটল বিহারী বাজপেয়ী ইন্সটিটিউট অফ মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যালায়েড স্পোর্টস (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 4, 2026 at 3:20 PM IST

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মানালি, 4 সেপ্টেম্বর: পশ্চিমবঙ্গের হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের পরেই 1961 সালে উত্তর ভারতের হিমাচল প্রদেশে স্থাপিত হয় ওয়েস্টার্ন হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট । যার পরবর্তী সময় নাম পরিবর্তন করে 2008 করা হয় দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর নামে । এটি দেশের দ্বিতীয় পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ।

গোটা হিমাচলজুড়ে এই কেন্দ্রের 10টি শাখা আছে । পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণ থেকে স্কি ট্রেনিং, ওয়াটার স্পোর্টস, অ্যারো স্পোর্টস; সবই শেখানো হয় এখানে ৷ পাহাড়ে যে কোনও ধরনের বিপর্যয় এলে নিজেকে রক্ষা কীভাবে করতে হবে তাও শিখতে পারবেন এখানে ৷ বিপর্যয়ের কবলে পড়া মানুষজনকে উদ্ধারকাজও এক্কেবারে হাতে কলমে শেখানো হয় এখানে । বিপর্যয় মোকাবিলা ট্রেনিং নিতে এখানে আসেন স্টেট ডিজাস্টার অ্যান্ড রেসকিউ ফোর্স বা এসডিআরএফ, ন্যাশনাল ডিজাস্টার অ্যান্ড রেসকিউ ফোর্স বা এনডিআরএফ ।

ABVIMAS
বিশ্বের সর্বোচ্চ 10 শৃঙ্গ (ইটিভি ভারত)

এমনকি হিমাচলের পুলিশ প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদেরও বাধ্যতামূলকভাবেই প্রশিক্ষণ নিতে হয় । পশ্চিমবঙ্গ-সহ অন্যান্য রাজ্য তথা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে প্রশিক্ষণ নিতে আসেন শিক্ষার্থীরা ৷ দূরদূরান্তের শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে 200 জন থাকার ক্ষমতাসম্পন্ন ছাত্রাবাস । যেখানে 100 জন ছাত্র ও 100 জন ছাত্রী থাকতে পারেন ।
মে-জুন-জুলাই ও অক্টোবর মাসে মূলত প্রশিক্ষণ পর্ব চলে । সাধারণত কর্ণাটক-পশ্চিমবঙ্গ থেকেই বেশি শিক্ষার্থী আসেন ।

ABVIMAS
মিউজিয়ামও রয়েছে এখানে (ইটিভি ভারত)

এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য প্রশিক্ষক নারায়ণ দত্ত বলেন, "এখানে আমরা একজনকে প্রশিক্ষণ দিতে গেলে মূলত কোন কোর্স করছে তার জন্য তিনি শারীরিকভাবে সক্ষম কিনা সেটা পরীক্ষা করে থাকি । পাশাপশি কোর্সের ন্যূনতম বয়স সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর আছে কিনা দেখি । শিক্ষাগত যোগ্যতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ন্যূনতম মাধ্যমিক হতে হবে । এখানে পাহাড়ে চড়া, পাহাড়ি নদী পাড় হওয়া, ট্রেক করে ওঠা এগুলো শিখতেই অধিকাংশ মানুষ আসেন । সঙ্গে আছে বিপর্যয় মোকাবিলা । আমরা একজন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে তার ভিতর লুকিয়ে থাকা সাহস, উদ্যম ও ধৈর্য্যকে প্রকাশ্যে আনি ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে অবগত করা হয় । সরকারি প্রতিষ্ঠান বলে এখানে কমবেশি সব ধরনের কোর্স খুব বেশি টাকা ফি নেওয়া হয় না ।
এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আছে একটি মিউজিয়াম । যা চাক্ষুষ না করলে অনেক কিছুই না দেখা থেকে যেতে ভিজিটরদের । অতীতে পর্বতারোহণ করতে কি ধরণের উপকরণ লাগত, এখন আধুনিককালে কী কী উপকরণ লাগে, সবটাই এখানে সংরক্ষিত আছে ।"

TAGGED:

MOUNTAINEERING INSTITUTE OF MANALI
ABVIMAS
মানালির পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণ
MANALI MOUNTAINEERING

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