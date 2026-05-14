সুপারস্টার থেকে মুখ্যমন্ত্রী: সাধারণের 'থালাপতি'র CM বিজয় হয়ে ওঠার কাহিনি

সুপারস্টার থেকে মুখ্যমন্ত্রী: সাধারণের 'থালাপতি'র CM বিজয় হয়ে ওঠার কাহিনি
মাত্র 2 বছর আগে নিজের দল গড়েছিলেন অভিনেতা বিজয় ৷ আজ সেই তামিলগা ভেট্রি কাজাগামের শাসনে তামিলনাড়ু ৷ কেমন ছিল এই জার্নিটা ?
Published : May 14, 2026 at 2:35 PM IST
চেন্নাই, 14 মে: গত তিন মাস ধরে তামিলনাড়ু জুড়ে একটি নামই প্রতিধ্বনিত হয়েছে ৷ বিজয় ৷ ভক্তরা যাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে 'থালাপতি' (সেনাপতি) নামে অভিহিত করেন । তামিল সিনেমার এক কিংবদন্তি থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ওঠার পথে তাঁর এই যাত্রা তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে এক প্রবল শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে । একনজরে অভিনেতা বিজয়ের এই অসাধারণ যাত্রা ৷
1974 সালের 22 জুন চলচ্চিত্র নির্মাতা এস. এ. চন্দ্রশেখর এবং নেপথ্য গায়িকা শোভা চন্দ্রশেখরের ঘরে বিজয়ের জন্ম হয় । তাঁর বাবা পরিচালক হওয়ার আগে চলচ্চিত্র জগতেই কাজ করতেন, অন্যদিকে তাঁর মা একজন গায়িকা হিসেবে নিজের পেশাজীবন গড়ে তুলেছিলেন ।
অসুস্থতার কারণে মাত্র দু'বছর বয়সেই মৃত্যু হয় বিজয়ের ছোট বোন বিদ্যার ৷ বোনের মৃত্যু বিজয়কে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল ৷ এক প্রাণবন্ত ও বাকপটু শিশু থেকে তিনি পরিণত হন এক শান্ত ও অন্তর্মুখী ব্যক্তিতে ৷ এমন একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা আজও তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ।
চেন্নাইয়ের লয়োলা কলেজে 'বিএসসি ভিজ্যুয়াল কমিউনিকেশন' বিষয়ে পড়াশোনা শুরু করেছিলেন বিজয় ৷ কিন্তু অভিনয়ের প্রতি অদম্য আকর্ষণের কারণে মাঝপথেই পড়াশোনা ছেড়ে দেন । একজন অত্যন্ত দক্ষ নৃত্যশিল্পী হওয়া সত্ত্বেও, বিজয়ের নাচের ওপর কোনও প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নেই ৷ তিনি খুব দ্রুত নাচের কোরিওগ্রাফি আয়ত্ত করে নেন এবং তাতে নিজের নিজস্ব শৈলী ও স্বকীয়তার ছাপ যুক্ত করেন ।
স্ত্রী সঙ্গীতা স্বর্ণলিঙ্গমের সঙ্গে বিজয়ের পরিচয় হয়েছিল 'পুভে উনাক্কাকা' (1996) সিনেমার পর ৷ তাঁরা দুই সন্তানের জনক-জননী । তাঁদের সন্তানদের নাম জেসন সঞ্জয় এবং দিব্যা সাশা । জেসন একবার একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিল এবং 'ভেত্তাইক্কারান' সিনেমায় তাকে একটি ক্ষণিকের চরিত্রে (cameo) দেখা গিয়েছিল ।
নিজের জন্মদিনে জাঁকালো ও আড়ম্বরপূর্ণ উদযাপন এড়িয়ে চলেন বিজয় ৷ পরিবর্তে তিনি ভক্তদের বৃক্ষরোপণ, রক্তদান কিংবা দুঃস্থদের খাওয়ানোর মতো জনহিতকর কাজে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান । এমনকি বিদেশে শুটিংয়ের সময়ও বিজয় সাধারণ ঘরোয়া দক্ষিণ ভারতীয় খাবার খেতেই বেশি পছন্দ করেন । তিনি একজন অত্যন্ত উৎসাহী 'গেমার' এবং চলচ্চিত্রপ্রেমী; বিশেষ করে অ্যাকশন ও অ্যানিমেটেড সিনেমাগুলো তাঁর ভীষণ প্রিয় । ইংরেজি এবং অন্যান্য ভাষায় সাবলীল হওয়া সত্ত্বেও, নিজের সংস্কৃতির সঙ্গে গভীর সংযোগ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বিজয় জনসমক্ষে তামিল ভাষাতেই কথা বলতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন ।
সুপারস্টার রজনীকান্তের একজন অন্ধ ভক্ত হিসেবে পরিচিত বিজয়, চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশের পেছনে অনুপ্রেরণা হিসেবে সেই সুপারস্টারকেই কৃতিত্ব দিয়ে থাকেন ।
চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ এবং 'গণ-নায়ক' হয়ে ওঠা
তাঁর বাবা যেহেতু আগেই চলচ্চিত্র জগতে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করে নিয়েছিলেন, তাই বিজয় মাত্র 10 বছর বয়সে 'ভেত্রি' (1984) সিনেমার মাধ্যমে একজন শিশুশিল্পী হিসেবে চলচ্চিত্র জগতে আত্মপ্রকাশ করেন । পরবর্তীতে এস. এ. চন্দ্রশেখর পরিচালিত আরও বেশ কিছু সিনেমায় তিনি শিশুশিল্পী হিসেবে অভিনয় করেছিলেন । একটি সংক্ষিপ্ত বিরতির পর, বিজয়ের বাবা পরিচালিত চলচ্চিত্র 'নালাইয়া থিরপু' (1992)-এর মাধ্যমে তিনি প্রধান অভিনেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন । যদিও তিনি বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলেন, তবুও তাঁর ক্যারিয়ারের মূল মোড়টি আসে 1996 সালে বিক্রমনের 'পুভে উনাক্কাকা' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে । এই চলচ্চিত্রটি বিজয়কে একজন রোমান্টিক নায়কে রূপান্তরিত করে । এরপর তিনি একে একে 'কাধালুক্কু মারিয়াধাই', 'থুল্লাধা মানামুম থুল্লুম', 'কুশি' এবং 'ফ্রেন্ডস'-এর মতো সফল চলচ্চিত্রগুলো উপহার দেন ।
এই চলচ্চিত্রগুলো তাঁর ভক্তকূলকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করে ৷ বিশেষ করে মহিলা ফ্যানদের মাঝে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন বিজয় ৷ যাদের ভালোবাসা ও মুগ্ধতা তাঁর প্রতি আজও অটুট রয়েছে । রোমান্টিক নায়ক হিসেবে দর্শকদের মন জয় করার পর, 2003 সালে বিজয় নিজেকে একজন অ্যাকশন তারকা হিসেবে নতুন রূপে উপস্থাপন করেন । 'থিরুমালাই' দিয়ে শুরু করে এবং পরবর্তীতে 'ঘিল্লি' ও 'থিরুপাচি'-র মতো ব্লকবাস্টার চলচ্চিত্রগুলোর মাধ্যমে তিনি একজন 'মাস হিরো' বা গণনায়কের মর্যাদায় উন্নীত হন । সেই সময় থেকে, 'থুপ্পাক্কি', 'কাথি', 'মেরসাল' এবং 'লিও'-এর মতো চলচ্চিত্রগুলো তামিল সিনেমার অন্যতম বৃহত্তম বক্স-অফিস তারকা হিসেবে তাঁর অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে ।
সমাজসেবা ও রাজনীতিতে প্রবেশ
চলচ্চিত্র ক্যারিয়ারের স্বর্ণযুগেও বিজয় তাঁর ভক্ত সংগঠন 'বিজয় মক্কল ইয়াক্কাম' (VMI)-এর মাধ্যমে সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ছিলেন । বেশ কয়েক বছর ধরে এই সংগঠনটি সমগ্র তামিলনাড়ু জুড়ে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে ।
গত তিন বছরে, বিজয় ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকার দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির রাজ্যের কৃতি শিক্ষার্থীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে এবং প্রকাশ্যে সংবর্ধনা দিয়ে সম্মানিত করেছেন । ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে শিক্ষা ও বই বিতরণ, রক্তদান শিবিরের আয়োজন এবং তামিলনাড়ু জুড়ে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের সময় ত্রাণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সমাজের পাশে দাঁড়াতে এই সংগঠনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে । নেপালে ভূমিকম্পের সময় VMI 10 লক্ষ টাকা এবং কেরলের বন্যাদুর্গতদের সহায়তায় 70 লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করেছিল ।
নিজের সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতায়, বিজয় 2024 সালের 2 ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর রাজনৈতিক দল 'তামিলগা ভেট্রি কাজাগাম' (TVK) প্রতিষ্ঠা করেন । 2025 সালের শেষের দিকে, দলটির নিবন্ধিত সদস্য সংখ্যা 1 কোটি 50 লক্ষের মাইলফলক অতিক্রম করে ৷ যা তরুণ ভোটারদের মাঝে এক বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয় এবং দলটির ক্রমবর্ধমান প্রভাবকেই তুলে ধরে । বিজয়ের ধর্মনিরপেক্ষতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতির ওপর ভিত্তি করে, TVK নিজেকে DMK এবং AIADMK-এর চিরাচরিত আধিপত্যের বিপরীতে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে ৷ যার মূল লক্ষ্য হল জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে সৃষ্ট বিভাজন দূর করা । ব্যাপক জনসমর্থন, সুসংগঠিত সদস্যপদ এবং প্রগতিশীল মতাদর্শের এই সংমিশ্রণ TVK-কে তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে 'তৃতীয় শক্তি' হিসেবে নিজেদের অবস্থান দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম করেছে ।
বিজয়ের দলটি ধর্মনিরপেক্ষতা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতার মতো মৌলিক নীতিগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত ৷ যেখানে জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে সৃষ্ট বিভাজন নির্মূলের লক্ষ্যে সমতার রাজনীতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । তাঁর অধিকাংশ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চেন্নাইয়ের পানাইয়ুরে অবস্থিত দলীয় সদর দফতর থেকেই পরিচালিত হত । সমালোচকরা তাঁকে বিদ্রূপ করে 'ঘরমুখী রাজনীতিবিদ' (work-from-home politician) এবং 'পানাইয়ুরের জমিদার' হিসেবে আখ্যায়িত করলেও, বিজয় তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি ।
বিজয় যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন
নিজের রাজনৈতিক দল গঠনের পর, বিজয়কে নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে । সেন্সর ছাড়পত্র সংক্রান্ত জটিলতার কারণে তাঁর অভিনীত সর্বশেষ চলচ্চিত্র 'জননায়ক'-এর মুক্তি বিলম্বিত হয়েছিল । পরবর্তীতে,চলচ্চিত্রটি বেআইনিভাবে অনলাইনে ফাঁস হয়ে যায়, যা নিয়ে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয় । জানা যায়, এই প্রকল্পের জন্য তিনি রেকর্ড পরিমাণ 275 কোটি টাকা (30 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি) পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন, যা ভারতের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত অভিনেতাদের একজন হিসেবে তাঁর অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করে ।
কর মকুব সংক্রান্ত একটি মামলায়, তিনি তাঁর আমদানিকৃত রোলস রয়েস গাড়ির ওপর কর ছাড়ের আবেদন করেছিলেন । পরবর্তীতে তিনি প্রবেশ কর (entry tax) পরিশোধ করলেও, আরোপিত 400 শতাংশ জরিমানার বিরুদ্ধে আদালতে চ্যালেঞ্জ জানান । আদালত রায় দেয় যে, যেহেতু 2019 সালের আগেই কর পরিশোধ করা হয়েছিল, তাই কোনও জরিমানা ধার্য করা যাবে না ।
2017 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'মার্সাল' (Mersal) চলচ্চিত্রে একটি সংলাপের কারণে তিনি সমালোচনার মুখে পড়েন ৷ ওই সংলাপে মন্দিরের চেয়ে হাসপাতালকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল । তীব্র সমালোচনার মুখে পড়লেও, ভক্তদের অকুণ্ঠ সমর্থন নিয়ে তিনি নিজের অবস্থানে অটল থাকেন ।
2023 সালে, ভক্তদের ভিড় এড়াতে গিয়ে তাঁর গাড়ির চালক ট্রাফিক সংকেত অমান্য করেন এবং তাঁকে 500 টাকা জরিমানা করা হয় । এছাড়া তাঁর গাড়িতে নিষিদ্ধ 'টিন্টেড গ্লাস' বা রঙিন কাঁচ লাগানো ছিল ।
তাঁকে বেশ কিছু বড় ধরনের ধাক্কার সম্মুখীন হতে হয় ৷ যেমন কারুর (Karur) শহরে ভিড়ের চাপে পদদলিত হওয়ার ঘটনা নিয়ে বিতর্ক এবং তাঁর স্ত্রীর বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন সংক্রান্ত খবর । ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবনের এই নানামুখী চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, সাধারণ মানুষের মাঝে বিজয়ের জনপ্রিয়তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে । চলচ্চিত্র জীবনের একেবারে শিখরে অবস্থানকালে, বিজয় সিনেমার জগতের চাকচিক্য ও গ্ল্যামার পিছনে ফেলে পূর্ণকালীন জনজীবনে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেন ।
বিজয়ের জয় তামিলনাড়ুর রাজনীতিকে হতবাক করেছে
সম্প্রতি সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বিজয় স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নেন । ডিএমকে (DMK) কিংবা এআইএডিএমকে (AIADMK) - কোনও দলই কল্পনা করতে পারেনি যে, একটি নতুন রাজনৈতিক শক্তি এত দ্রুত দ্রাবিড় রাজনীতির এই দুই বিশাল শক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে এগিয়ে আসবে ।
শুরুতে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বিজয়ের সমর্থকগোষ্ঠী এবং তাঁর প্রচারণার পদ্ধতি নিয়ে উপহাস করেছিলেন । তবে 4 মে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর তামিলনাড়ুর রাজনীতি কার্যত স্তম্ভিত হয়ে যায় ।
বিজয়ের দল 'টিভিকে' (TVK) বিধানসভা নির্বাচনে 108টি আসনে জয়লাভ করে ৷ মাত্র দুই বছর বয়সী একটি দলের জন্য এটি ছিল এক নজিরবিহীন সাফল্য । তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক ইতিহাসে কোনও দলই প্রতিষ্ঠার এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন বিশাল বিজয় অর্জন করতে পারেনি ।
বিজয় এবং দলের কয়েকজন প্রবীণ নেতা ছাড়া, টিভিকে-র অধিকাংশ প্রার্থীরই রাজ্যজুড়ে তেমন কোনও পরিচিতি ছিল না । তবুও, তামিলনাড়ু জুড়ে সাধারণ মানুষ বিপুল উৎসাহে ভোট দিয়েছেন ৷ যা অনেকের মতে ছিল মূলত 'বিজয়-ফ্যাক্টর' বা বিজয়ের জনপ্রিয়তারই প্রতিফলন ।
বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বিজয় প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় গিয়ে ব্যাপকভাবে প্রচারণায় অংশ নেননি । তা সত্ত্বেও, সাধারণ মানুষের ভালোবাসা ও অনুরাগ ভোটের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে । জানা যায়, অনেক পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যরাও বিজয়ের ভক্ত তরুণ প্রজন্মের সদস্যদের অনুরোধে বা প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে টিভিকে-কেই ভোট দিয়েছেন ।
একজন অসাধারণ নেতা
দীর্ঘ ও জোরালো বক্তৃতা প্রদানের জন্য সুপরিচিত প্রথাগত রাজনৈতিক নেতাদের বিপরীতে, বিজয়কে সচরাচর একজন স্বল্পভাষী ও মিতভাষী ব্যক্তি হিসেবেই দেখা যায় । সমর্থকদের দাবি, তিনি বাগাড়ম্বরের চেয়ে কাজে বিশ্বাসী ।
যদিও টিভিকে (TVK) একক বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তবুও শুরুতে তারা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয় ৷ যার ফলে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিজয়ের অভিষেক হতে দেরি হয়েছিল । তীব্র রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা এবং বেশ কয়েকটি দলের সমর্থন লাভের পর, বিজয় এখন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের অপেক্ষায় রয়েছেন ।
তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে 2026 সালের 30 মার্চ জমা দেওয়া নির্বাচনী হলফনামা অনুযায়ী, বিজয়ের মোট সম্পদের পরিমাণ 648 কোটি টাকা ।
দল গঠনের পর থেকেই তাঁর উত্থান নিয়ে সমর্থক ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ উভয় মহলেই আলোচনা অব্যাহত রয়েছে ৷ এমনকি নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের এক সপ্তাহ পরেও তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক অঙ্গনে বিজয়ের প্রভাবই সর্বেসর্বা হয়ে আছে ।