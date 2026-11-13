কুল্লু থেকে কাশ্মীর, বরফে ঢাকা চারিদিক; শীতল বাতাস বইছে জম্মু টু হিমাচল
Fresh Snowfall in Blankets: কাশ্মীর থেকে মানালি চারিদিক ঢাকা শ্বেতশুভ্র চাদরে ৷ ভরা শীতের মরশুম শুরু হওয়ার আগে তুষারাপাতে আবৃত ৷
Published : November 13, 2026 at 5:15 PM IST
শ্রীনগর/কুল্লু, 13 নভেম্বর: ক্যালেন্ডারে নভেম্বরের মাঝামাঝি ৷ শীত কড়া নাড়ছে দোড়গোড়ায় ৷ এরই মধ্যে তুষারপাত কাশ্মীরের জোজিলা পাস ও মিনামার্গ থেকে হিমাচল প্রদেশের কুল্লু ও মানালিতে ৷ উঁচু পাহাড়ি শৃঙ্গ ঢেকে গিয়েছে বরফে। এক ধাক্কায় পারদ নেমেছে অনেকটা । যে দিকে তাকাবেন শুধুই তুষার-আস্তরণ, কুল্লু থেকে কাশ্মীর বরফ-ছবি সবর্ত্র বিরাজমান ৷ উপত্যকার এই চোখ জুড়ানো রূপ যেমন পর্যটকদের টানছে, তেমনই শীতের আগমনে সতর্ক প্রশাসন।
বরফে ঢেকেছে উপত্যকার রাস্তাঘাট, যানবাহন। শ্রীনগর-কার্গিল-লে-লাদাখ জাতীয় সড়কজুড়ে চলছে শীতল দমকা বাতাস। প্রবল তুষারপাতে ওই এলাকার রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। প্রশাসনের তরফে সতর্ক করা হয়েছে নিত্যযাত্রীদের। নতুন করে তুষারপাতের জেরে কাশ্মীরের জোজিলা পাসে যান চলাচল বন্ধ ৷ চলছে বরফ সরানোর কাজ। গান্দেরবালে নতুন করে তুষারপাতের ফলে মিনামার্গ-দ্রাস এবং জোজিলা পাস এলাকায় প্রায় 5 থেকে 6 ইঞ্চি বরফ জমেছে।
বর্তমান আবহাওয়া ও রাস্তার পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে, আজ জোজিলা রুটে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ থাকবে। সোনামার্গ ও মিনামার্গ, উভয় দিক থেকেই কোনও যানবাহন চলাচলের অনুমতি দেওয়া হবে না। সকল চালক, যাত্রী এবং পরিবহণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত জোজিলা পাসের দিকে না-যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এদিকে, দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে মিনামার্গ ও জোজিলা এলাকায় বরফ সরানোর কাজ শুরু হয়েছে। নিত্যযাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে, তারা যেন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করেন এবং নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে ট্রাফিক সংক্রান্ত নির্দেশিকা কঠোরভাবে মেনে চলেন।
এদিতে হিমাচল প্রদেশের আদিবাসী অধ্যুষিত লাহুল ও স্পিতি জেলার উচ্চভূমি এবং পার্বত্য গিরিপথগুলিতে নতুন করে তুষারপাত হয়েছে ৷ যার ফলে পার্শ্ববর্তী উপত্যকাগুলিতে শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷ পুলিশের তরফে ইতমধ্যেই একটি সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷ বৃহস্পতিবার গভীর রাত থেকে শিনকু লা পাস, বারালচা পাস, কুঞ্জুম টপ-সহ বিভিন্ন অঞ্চলে একটানা তুষারপাত হয়ে চলেছে। মানালির ছবিও এক ৷ সেখানেও বরফ পড়তে শুরু করেছে ৷
শুক্রবার পুলিশের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, লাহুল ও স্পিতির রাস্তা যান চলাচলের জন্য একেবারে নিরাপদ নয় ৷ যার ফলে শিনকু লা এবং বারালচা পাসের দিকে যান চলাচল আপাতত বন্ধ করা হয়েছে ৷ কুঞ্জুম টপের দিকেও যান চলাচল স্থগিত করা হয়েছে, এবং ছত্রুর দিকে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
মানালির অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের সঙ্গে যুক্ত মন্টি বলেন, "সমতল অঞ্চল, বিশেষ করে দিল্লির পর্যটকরা দিওয়ালি-পরবর্তী বায়ু দূষণ থেকে বাঁচতে ইতিমধ্যেই হিমাচল প্রদেশের পাহাড়ি রিসর্টগুলিতে ভিড় জমাচ্ছেন ৷ নতুন করে তুষারপাত আমাদের রাজ্যের আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।"