CRPF ক্যাম্পে হামলাকারীদের খোঁজ, তল্লাশি অভিযানের মাঝে কুলগাঁওয়ে ফের গুলির লড়াই

CRPF ক্যাম্পে হামলাকারীদের খোঁজ, তল্লাশি অভিযানের মাঝে কুলগাঁওয়ে ফের গুলির লড়াই
FRESH GUNFIGHT RAGES JKS: জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং সেনা যৌথ এই অভিযান শুরু করেছে। বাহিনী এলাকার দিকে যেতেই সন্ত্রাসবাদীরা গুলি চালায় বলে দাবি ৷
Published : November 16, 2026 at 4:14 PM IST
শ্রীনগর, 16 নভেম্বর: দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাঁও জেলায় সোমবার সেনা ও সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু ৷ সন্ত্রাসবাদীদের উপস্থিতির বিষয়ে সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে যৌথ বাহিনী সেখানে তল্লাশি অভিযান শুরু করে ৷ এরপরই দু'পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়।
এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং অন্যান্য সেনা যৌথ এই অভিযান শুরু করেছে। বাহিনী যখন সন্দেহভাজন এলাকার দিকে এগিয়ে যায়, তখন সেখানে লুকিয়ে থাকা সন্ত্রাসবাদীরা গুলি চালায় বলে দাবি ৷ এরপরই দু'পক্ষের মধ্যে গুলি যুদ্ধ শুরু হয়। নিরাপত্তা বাহিনী পাল্টা জবাব দিলে সংঘর্ষ তীব্র হয়। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে ৷ সন্দেহভাজন সন্ত্রাসবাদীরা যাতে পালিয়ে না যায়, সেই কারণে অতিরিক্ত বাহিনীও মোতায়েন করা হয়েছে।
জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, কুলগাঁওয়ে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে ৷ পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী এই অভিযানে রয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যে জানানো হবে ৷ কুলগাঁও জেলার বিভিন্ন এলাকায় সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান জোরদার করার মধ্যেই এই নতুন সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল। নিরাপত্তা বাহিনীর উপর সাম্প্রতিক হামলার সঙ্গে জড়িত সন্ত্রাসবাদীদের খুঁজে বের করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে গত কয়েক দিন ধরে কুলগাঁওয়ের একাধিক এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে।
রবিবার রাজ্য পুলিশের ডিজি নলিন প্রভাত এবং কাশ্মীরের পুলিশ আইজি সুজিত কুমার অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে কুলগাংও যান ৷ তাঁরা সেখানে নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার পাশাপাশি সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানেরও তদারকি করেন। গত 11 নভেম্বর কুলগাঁওয়ের নাওপোরা আখরানে একটি হামলার ঘটনার পর এই তল্লাশি অভিযান জোরদার করা হয়েছে। ওই হামলায় সিআরপিএফ-এর তিন সদস্য আহত হয়েছিলেন। এই ঘটনার পর নিরাপত্তা সংস্থাগুলি জড়িতদের শনাক্ত করতে ও খুঁজে বের করতে বড় ধরনের তল্লাশি অভিযান শুরু করে।
এদিন শুরুতে সিআরপিএফ-এর জম্মু ও কাশ্মীর জোনের ডিজিপি (স্পেশাল) সন্দীপ খিরওয়ার জানান, নিরাপত্তা সংস্থাগুলি এই হামলার সঙ্গে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু সূত্র মিলেছে। তিনি মনে করছেন, যারা এই হামলার সঙ্গে জড়িত, তাদের অবশ্যই আইনের আওতায় আনা হবে।
শ্রীনগরের সোনওয়ারে অবস্থিত শের-ই-কাশ্মীর ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ‘সিআরপিএফ কাপ’-এর এক অনুষ্ঠানে আলাপকালে খিরওয়ার বলেন, "দক্ষিণ কাশ্মীরে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান অব্যাহত রয়েছে।" তবে অভিযানের গোপনীয়তার খাতিরে তিনি এই বিষয়ে বিস্তারিত আর কিছু জানাতে চাননি তিনি ৷ তাঁর কথায়, "আমরা কিছু সূত্র পেয়েছি ৷ শীঘ্রই অপরাধীদের আইনের আওতায় আনা হবে ৷"
খিরওয়ার জানান, উদ্ভূত নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সিআরপিএফ তাদের সতর্কতা বাড়িয়েছে ৷ তিনি আরও বলেন, "নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলি সামাল দিতে এই বাহিনী জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন, সরকারি সংস্থা এবং স্থানীয় জনগণের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করছে। পরিবর্তিত আবহাওয়া পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সিআরপিএফ প্রস্তুত রয়েছে। সম্ভাব্য হুমকি সম্পর্কে আগাম ধারণা পেতে এবং কার্যকরভাবে সাড়া দিতে তারা অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করছে।"
11 নভেম্বরের হামলায় আহত কর্মীদের শারীরিক অবস্থার বিষয়ে তথ্য দিয়ে খিরওয়ার জানান, তারা এখন স্থিতিশীল অবস্থায় আছেন এবং শ্রীনগরের 92 বেস হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। আহতদের মধ্যে দু'জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য দিল্লিতে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং তারাও ভালো আছেন।