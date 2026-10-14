এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে বোমাতঙ্ক, জয়পুরে ফ্রাঙ্কফুর্ট-দিল্লি ফ্লাইটের জরুরি অবতরণ

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে বোমাতঙ্ক, জয়পুরে ফ্রাঙ্কফুর্ট-দিল্লি ফ্লাইটের জরুরি অবতরণ
Bomb Threat in Air India Flight: বুধবার সকালের ঘটনা ৷ ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে দিল্লি আসছিল বিমানটি ৷
By PTI
Published : October 14, 2026 at 12:43 PM IST
জয়পুর, 14 অক্টোবর: এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে বোমাতঙ্ক ৷ বুধবার সকালে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বোমাতঙ্ক ছড়ায় ৷ সূত্রের খবর, মাঝ আকাশে থাকার সময় বোমাতঙ্ক ছড়ায় ৷ তার জেরে বিমানটিকে জয়পুরের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় । ওই বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে বিমানটি ৷
সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বোয়িং 787-9 বিমান দ্বারা পরিচালিত এআই-2030 ফ্লাইটে বোমাতঙ্ক হয় ৷ জয়পুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণের পর সেটি খালি করে দেওয়া হয় ৷ তারপর সুরক্ষা সংক্রান্ত পরীক্ষার জন্য সেটিকে একটি আইসোলেশন বে-তে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ।
মালব্য নগরের অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার শিব দয়াল পিটিআই-কে জানিয়েছেন, বোমা হামলার হুমকির জেরে ফ্রাঙ্কফুর্ট-দিল্লিগামী একটি বিমানের জরুরি অবতরণের বিষয়ে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ পুলিশকে অবহিত করে ৷ এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে । তবে, পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিরাপত্তা কর্মীরা 'আইসোলেশন বে'-তে বিমানটি তল্লাশি করছেন ।
প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে একটি সূত্র জানিয়েছে, বিমানটি যখন মুম্বই ফ্লাইট ইনফরমেশন রিজিয়ন (এফআইআর)-এর আওতাধীন এলাকায় ছিল, তখন পাইলট 'স্কোয়াক কোড 7000' সক্রিয় করেন ৷ এই কোডটি বিমানে কোনও ধরনের বেআইনি হস্তক্ষেপ বা অননুমোদিত কার্যকলাপের ইঙ্গিত দেয় । এরপর বিমানটিকে জয়পুরের দিকে ঘুরিয়ে নেওয়া হয় ।
বিমানে কতজন যাত্রী ছিলেন, সেই বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও তথ্য জানা যায়নি । এই বিষয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার তরফেও কিছু জানানো হয়নি ৷
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