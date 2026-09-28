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হরিয়ানায় হুড়মুড়িয়ে ভাঙল নির্মীয়মাণ 3 তলা ভবন, মৃত 4 শ্রমিক

Four Workers Killed As Building Collapses: মাত্র 4 ইঞ্চি পুরু দেওয়াল দিয়ে ভবনটি তৈরি করা হচ্ছিল বলে দাবি ৷

building collapses
চলছে উদ্ধারকাজ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 28, 2026 at 7:08 AM IST

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আম্বালা, 28 সেপ্টেম্বর : হরিয়ানার আম্বালা শহরের কাছে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা ! ধুলকোট গ্রামে একটি নির্মীয়মাণ তিনতলা বাড়ি হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অন্তত 4 জন নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে এবং 10 জনেরও বেশি গুরুতর আহত বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী, রবিবার বিকেলে ওই ভবনের প্রথম তলায় ঢালাইয়ের (লিন্টেল) কাজ চলছিল। সেই সময় আচমকাই হুড়মুড় করে পুরো কাঠামোটি ভেঙে পড়ে। বেশ কয়েকজন শ্রমিক নিচতলায় এবং বাকিরা উপরে ঢালাইয়ের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, মাত্র 4 ইঞ্চি পুরু দেওয়াল দিয়ে ভবনটি তৈরি করা হচ্ছিল এবং সিমেন্ট শোকানোর পর্যাপ্ত সময় না দিয়েই তাড়াহুড়ো করে একের পর এক তলা নির্মাণ করাই এই দুর্ঘটনার মূল কারণ।

ঘটনার পরই এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ও চিৎকার শুরু হয়ে যায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং দমকল বাহিনী। ধ্বংসস্তূপ সরাতে নামানো হয় বুলডোজার। উদ্ধারকাজে গতি আনতে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এনডিআরএফ (NDRF) এবং এসডিআরএফ (SDRF) টিম মোতায়েন করা হয়। আম্বালার পুলিশ সুপার অজিত সিং শেখাওয়াত 4 জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, তদন্ত শুরু হয়েছে ৷

আম্বালার সিভিল সার্জন রেণু বেরি জানিয়েছেন, ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার হওয়া 13 জনকে সিভিল হাসপাতালে আনা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে 4 জনকে মৃত ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে 5 জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন এবং বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নিচে আরও কেউ চাপা পড়ে আছেন কি না, তা জানতে তল্লাশি অভিযান জারি রয়েছে। এর আগে গত জুনেও আম্বালার পুরানো সবজি মান্ডিতে একটি পুরনো ভবন ভেঙে পড়ার ঘটনা ঘটেছিল।

TAGGED:

FOUR WORKERS KILLED
HARYANA BUILDING COLLAPSE
ILLEGAL CONSTRUCTION
FOUR WORKERS KILLED

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