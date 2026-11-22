বিয়ে বাড়ি থেকে ফেরা গাড়ির সঙ্গে ট্রেলারের মুখোমুখি সংঘর্ষ, 4 জনের মৃত্যু
Car Accident Death: দুর্ঘটনায় আহত আরও 4 জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ ট্রেলার গতি অনেক বেশি ছিল বলে অভিযোগ ৷
Published : November 22, 2026 at 1:57 PM IST
পাটনা, 22 নভেম্বর: বিয়ে বাড়ি থেকে ফেরার পথে ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল 4 জনের ৷ রবিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের পাটনা সংলগ্ন বারহ মহকুমার আত্মগোলা থানা এলাকায় ৷
জানা গিয়েছে, উলটো দিক থেকে আসা একটি ট্রেলারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় বিয়ে বাড়ি থেকে আসা ওই চারচাকা গাড়ির ৷ ঘটনায় গাড়িতে সওয়ার আরও 4 জন আহত হয়েছেন ৷ তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ৷
পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বারহের সিকান্দ্রা থেকে বখতিয়ারপুরে আসা একটি বিয়ে বাড়ির বরযাত্রীর সঙ্গেই ছিলেন ওই গাড়িতে সওয়ার সকলে ৷ রাতে বিয়ে বাড়ি শেষে একটি গাড়িতে করে ফিরছিলেন চালক-সহ আটজন ৷ ভোরে সবনিমা গ্রামের কাছে চার লেনের রাস্তার উলটো দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগতির ট্রেলারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় বিয়ে বাড়ির গাড়িটির ৷
ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয় ৷ গাড়ির চালক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ৷ নিহতদের মধ্যে রয়েছেন বরের খুড়তুতো বোন, তাঁর মেয়ে, চালক এবং আরেকজনক অতিথি ৷ তাঁদের পরিচয় হল সাকসোহরার বাসিন্দা বাবলি কুমারী, পুনম কুমারী, আকবরপুরের বাসিন্দা তথা গাড়ির চালক অশোক কুমার ওরফে ধীরজ এবং বেলচি থানা এলাকার বাঘা টিলায় থাকতেন রেনু দেবী ৷
ঘটনার পর আত্মগোলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ৷ সেখান থেকে আহত 5 জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কিন্তু, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় গাড়ির চালক অশোক কুমারের ৷
পুলিশের তরফে নিহত চার জনের দেহ বারহ মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷ ঘটনা সম্পর্কে পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "ঘটনাটি ভোর 5টার দিকে ঘটে ৷ সেখানে তিনজন ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং চালক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ৷ এই দুর্ঘটনায় চার জন আহত হয়েছেন ৷"
তবে কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ ঘাতক ট্রেলারটিকে পুলিশ আটক করেছে ৷ তার চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গিয়েছেন বলে অভিযোগ ৷ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিকেও পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে ৷