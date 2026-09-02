অজানা সংক্রমণে একই পরিবারের 3 শিশু-সহ চার জনের মৃত্যু, আতঙ্কে শিবপুরী
10 দিনের মধ্যে একই পরিবারের চার সন্তানের মৃত্যু ৷ রক্তের নমুনা পরীক্ষায় অস্বাভাবিক মাত্রায় প্লেটলেট কমে যাওয়ার প্রমাণ ৷
Published : September 2, 2026 at 3:29 PM IST
শিবপুরী (মধ্যপ্রদেশ), 2 সেপ্টেম্বর: অজানা সংক্রমণে 10 দিনের মধ্যে একই পরিবারের তিন নাবালক এবং এক তরুণের মৃত্যু হল ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের শিবপুরীর ফিজিক্যাল থানা এলাকায় ৷ জানা গিয়েছে, চারজনেরই তীব্র জ্বর, পেটে ব্যাথা, বমি এবং মারাত্মকভাবে প্লেটলেট কমে যাওয়ার মতো উপসর্গ ছিল ৷ ঠিক কীসের সংক্রমণ হয়েছিল তাঁদের, তা জানতে চারজনের শরীর থেকে সংগ্রহ করা রক্তের নমুনা বিস্তারিত যাচাইয়ের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷
মৃতেরা হল, তাহির আহমেদ (14), তাসিফ আহমেদ (11) ও তারুফ আহমেদ (9) এবং তাদের মামাতো ভাই আয়াজ (19) ৷ জেলা স্বাস্থ্য দফতর এলাকায় গিয়ে তদন্ত শুরু করার পর জানা গেছে, গত 16 অগস্ট তনবীর আহমেদের পুরো পরিবার গোরা টিলা এলাকায় বনভোজনে গিয়েছিলেন ৷ সেখানে পরিবারের সকল সদস্য একটি প্রাকৃতিক ঝরনায় স্নান করে ৷ সেখান থেকে ফেরার পর 20 অগস্ট জ্বর আসে তাহিরের ৷ এরপর ধীরে ধীরে তাঁর পেটে ব্যাথা, বমি শুরু হয় ৷
21 অগস্ট তাহিরের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে, তাকে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় ৷ সেখানে রক্ত পরীক্ষায় প্লেটলেট অস্বাভাবিকভাবে কমে যাওয়ার বিষয়টি সামনে আসে এবং শরীরে একটি সংক্রমণের প্রমাণও মেলে ৷ কিন্তু, ঠিক কোন ধরনের সংক্রমণ তা বুঝে ওঠার আগেই মারা যায় তাহির ৷ সেই ঘটনার দু’দিনের মাথায় আয়াজের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় ৷
তাঁকে প্রথমে জেলা হাসপাতালে ও পরে গোয়ালিয়রে স্থানান্তরিত করা হয় ৷ তাঁর রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টেও অজানা সংক্রমণ ও প্লেটলেট অস্বাভাবিকভাবে কমে যাওয়ার বিষয়টি ধরা পড়ে ৷ কিন্তু, কেন এমনটা হচ্ছে তা বোঝার আগেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আয়াজ ৷ দু’দিনের মধ্যে পরিবারের দুই ছেলে মারা যাওয়ার মধ্যেই তনবীর আহমেদের বাকি দুই সন্তান তারুফ ও তাসিফ অসুস্থ হয়ে পড়ে ৷
কোনওরকম ঝুঁকি না-নিয়েই তাদের দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করায় পরিবার ৷ চিকিৎসা শুরু হলেও, অভিযোগ উঠেছে সংক্রমণের কারণ ধরতে পারেননি চিকিৎসকরা ৷ আর তার জেরে গত 31 অগস্ট সকালে তারুফের মৃত্যু হয় এবং সন্ধেবেলা তাসিফও মারা যায় ৷ এই ঘটনা পুরো পরিবারের পাশাপাশি গোটা শিবপুরী এলাকাকে নাড়িয়ে দিয়েছে ৷
হাওয়ার বেগে এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই নড়েচড়ে বসে জেলা স্বাস্থ্য দফতর ৷ তড়িঘড়ি ওই এলাকায় মেডিক্যাল টিম পাঠানো হয় ৷ পরিবারের বাকি সদস্যদের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, এলাকার জল এবং আশেপাশের লোকজনের রক্তের নমুনা নেওয়া হয়েছে ৷ যাতে কোনওভাবে এই অজানা সংক্রমণ ছড়িয়ে না-পড়ে ৷ দ্রুততার সঙ্গে সবার রক্ত পরীক্ষা করা হচ্ছে ৷ সেই সঙ্গে আশেপাশের জল পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে ৷ তবে, ওই পরিবার যেখানে বনভোজনে গিয়েছিল, সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হবে কি না, তা স্বাস্থ্য দফতর স্পষ্ট করেনি ৷
তবে, ওই চার জনের মৃত্যুর পর দেহের ময়নাতদন্ত করায়নি পরিবার ৷ এ নিয়ে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক তথা চিকিৎসক সঞ্জয় ঋষিশ্বর বলেন, "প্রাথমিকভাবে ক্লিনিক্যাল পর্যবেক্ষণে একটি তীব্র সিস্টেমিক সংক্রমণের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে ৷ যার ফলে রোগীদের প্লেটলেট অপ্রত্যাশিতভাবে কমে যায় এবং শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি বিকল হয়ে পড়ে ৷ ওই তিন শিশু এবং তরুণের ময়নাতদন্ত করা হয়নি ৷ তাই সংগৃহীত নমুনার বিস্তারিত মাইক্রোবায়োলজিক্যাল এবং প্যাথলজিক্যাল রিপোর্টের পরেই মৃত্যুর সঠিক জৈবিক কারণ জানা যাবে ৷"
এই ঘটনায় শিবপুরী এলাকায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে ৷ বর্ষাকাল হওয়ায় লোকজনকে পানীয় জল ও খাবারের প্রতি বিশেষ নজর দিতে বলা হয়েছে স্বাস্থ্য দফতরের তরফে ৷