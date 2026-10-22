'আমার স্ত্রী-সন্তান আছে, মেরো না !' আকুতি উড়িয়ে দু'ঘণ্টা পৈশাচিক অত্যাচারে মৃত্যু যুবকের

'আমার স্ত্রী-সন্তান আছে, মেরো না !' আকুতি উড়িয়ে দু'ঘণ্টা পৈশাচিক অত্যাচারে মৃত্যু যুবকের
Four men assault : 20 টাকার একটি জলের বোতল চুরির চেষ্টার অভিযোগে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ ৷
Published : October 22, 2026 at 6:00 PM IST
বিজয়ওয়াড়া, 22 অক্টোবর: 20 টাকার জলের বোতল চুরির অভিযোগে যুবককে পিটিয়ে খুন ৷ মারের চোটে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ওই যুবক কাতর মিনতি করে বলেছিলেন, "দয়া করে আমাকে মারবেন না, আমাকে ছেড়ে দিন; আমার স্ত্রী ও সন্তান আছে।" কিন্তু তাতেও হামলাকারীরা থামেনি বলে অভিযোগ। 20 টাকার একটি জলের বোতল চুরির চেষ্টার অভিযোগে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে যুবককে খুন করা হয় বলে অভিযোগ ৷
ওই যুবককে পিটিয়ে মারার সময় অভিযুক্তরা উল্লাস করছিল বলে অভিযোগ। অমানবিক এই ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায়। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, নিহত ব্যক্তির নাম মাসা সাই কুমার (33)। তেলেঙ্গানার নালগোন্ডা শহরের বাসিন্দা সাই কুমার গত ছয় বছর তিনি স্ত্রী, দুই মেয়ে ও এক ছেলেকে বাড়িতে রেখে বিজয়ওয়াড়াতেই কাজ করছিলেন বলে জানা গিয়েছে।
জানা গিয়েছে, মৃত ওই যুবক তেলেঙ্গানার ইয়াদারির ভুবনগিরিতে মোথকুরে একটি ফাস্ট-ফুড সেন্টারে কাজ করতেন। মাঝে মাঝে তিনি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। এক সপ্তাহ আগে ফাস্ট-ফুড সেন্টারের কর্তৃপক্ষকে জানান, তিনি বিশাখাপত্তনমে যাবেন। তিন দিন আগে সাই স্ত্রীকে ফোন করে জানান, তিনি বিজয়ওয়াড়ায় আছেন। চলতি মাসের 18 তারিখ মধ্যরাতের পর পাটামাতা ডোঙ্কা রোডে একটি মদের দোকানের কাছে পানের দোকান থেকে সাই কুমার একটি জলের বোতল চুরির চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। সেই পানের দোকানের কর্মী রবি শঙ্কর-সহ কয়েকজন খুঁটির সঙ্গে বেঁধে সাইকে বেধড়ক মারধর করেন বলে অভিযোগ ৷
সকলেই সাইকে এলোপাথাড়ি ঘুষি মারতে থাকেন। তাঁকে বেধড়ক মারধর করার পর টেনেহিঁচড়ে দোকানের পিছনের একটি গলিতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন আইয়াপ্পা শঙ্কর নামে আরও এক ব্যক্তি ৷ সেখানে সাইয়ের হাত পিঠের পিছনে করে একটি বৈদ্যুতিক খুঁটির সঙ্গে বেঁধে লাঠি দিয়ে ব্যাপক মারধর করা হয় ৷ স্থানীয় দুই ব্যক্তিও সাইকে মারধর করেন বলে অভিযোগ ৷
প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে সাইয়ের উপর নির্যাতন চালান তাঁরা। স্ত্রী ও সন্তানদের দোহাই দিয়ে সাই বারবার প্রাণভিক্ষা চাইলেও হামলাকারীরা বিন্দুমাত্র দয়া দেখায়নি। সোমবার ভোরের দিকে ওই যুবক অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে হামলাকারীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে পৌঁছে সাই মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পুলিশ হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। পাটামাটা সার্কেলের পুলিশ আধিকারিক পবন কিশোর জানিয়েছেন, এ ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছে।