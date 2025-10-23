দিল্লিতে এনকাউন্টারে খতম কুখ্যাত সিগমা গ্যাংয়ের চার সদস্য

দিল্লিতে এনকাউন্টারে খতম কুখ্যাত সিগমা গ্যাংয়ের চার সদস্য
চার সদস্যের এই দলটি বিহারে একাধিক খুন, ডাকাতির সঙ্গে জড়িত ছিল বলে অভিযোগ । আসন্ন নির্বাচনেও বড় অপরাধের পরিকল্পনা করছিল বলে খবর ৷
Published : October 23, 2025 at 11:37 AM IST
নয়াদিল্লি, 23 অক্টোবর: পুলিশি এনকাউন্টারে শেষ বিহারের কুখ্যাত 'সিগমা' গ্যাংয়ের চার সদস্য ৷ দিল্লি পুলিশের অপরাধ দমন শাখা, বিহার পুলিশের সঙ্গে যৌথ অপারেশনে বৃহস্পতিবার ভোরে রোহিণীতে এই এনকাউন্টার করে বলে খবর ৷ পুলিশের গুলিতে চার গ্যাংস্টারের মৃত্য়ু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, রোহিণীর বাহাদুর শাহ মার্গের আম্বেদকর চক এবং পানসালি চকের মাঝে ভোর তিনটে নাগাদ এই এনকাউন্টারের ঘটনা ঘটে । পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, রঞ্জন পাঠক (25), বিমলেশ মাহাতো (25), মনীশ পাঠক (33), সকলেই বিহারের সীতামারির বাসিন্দা এবং দিল্লির কারাওয়াল নগরের বাসিন্দা আমান ঠাকুর (21) এই এনকাউন্টারে গুলিবিদ্ধ হয় ৷ পুলিশের দাবি, আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই গ্যাংয়ের সদস্যরা একটি বড় ধরনের অপরাধমূলক কাজের পরিকল্পনা করছিল ৷ সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে, দিল্লি পুলিশের অপরাধ দমন শাখা এবং বিহার পুলিশের একটি যৌথ দল এলাকায় ফাঁদ পাতে ৷
এক শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক বলেন, "পুলিশের দল সন্দেহভাজনদের আটকানোর চেষ্টা করলে তারা পাল্টা গুলি চালায় । এরপর পুলিশও পাল্টা গুলি চালায় ৷ পরে দু'পক্ষের মধ্যেই তীব্র গুলি বিনিময় হয় । ঘটনায় চার অভিযুক্তই গুলিবিদ্ধ হয় ৷ তাদের দ্রুত রোহিণীর বিএসএ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে চিকিৎসকরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷"
পুলিশ জানিয়েছে, চারজনই বিহারে একাধিক খুন এবং সশস্ত্র ডাকাতি-সহ বেশ কয়েকটি মামলায় ওয়ান্টেড ছিল । এই দলটি বিহারে ব্রহ্মশ্রী সেনা জেলা প্রধান গণেশ শর্মা, মদন শর্মা এবং আদিত্য সিং হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিল বলেও অভিযোগ ।
পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি স্বয়ংক্রিয় জিগানা পিস্তল এবং প্রচুর পরিমাণে কার্তুজ উদ্ধার করেছে । পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, সংঘর্ষ প্রায় 15 মিনিট ধরে চলেছিল ৷ অপরাধীদের গুলিতে কয়েকজন পুলিশও আহত হয়েছেন ৷ তাঁরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন ।
অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করে ডিসিপি ক্রাইম ব্রাঞ্চ সঞ্জীব যাদব বলেন, "দিল্লিতে রঞ্জন পাঠক-মণীশ পাঠক গ্যাংয়ের গতিবিধি সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে, দিল্লি পুলিশ ক্রাইম ব্রাঞ্চ এবং বিহার পুলিশের একটি যৌথ দল রোহিণীতে অভিযান শুরু করে । গুলি বিনিময়ের সময়, চারজন অপরাধী গুলিবিদ্ধ হয় এবং পরে তাদের মৃত্যু হয় । এই গ্যাংটি বিহারে একাধিক জঘন্য অপরাধের জন্য ওয়ান্টেড ছিল ।"
দিল্লি এবং বিহার পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ৷ পরে ফরেনসিক দলকেও ডাকা হয় । অভিযুক্ত ব্যক্তিরা, বিভিন্ন মামলায় ওয়ান্টেড ছিল । ডুমরা, চৌরাত, গহরা এবং পূর্ণাহিয়ায় তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইন এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বেশ কয়েকটি প্রাসঙ্গিক ধারা দায়ের করা হয়েছিল । দিল্লি এবং বিহার পুলিশের কর্তারা এই অভিযানকে আন্তঃরাজ্য সমন্বয়ের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন । তাঁরা বলেছেন যে, এই অপরাধীদের হত্যা বিহার এবং দিল্লি-এনসিআরে সংগঠিত অপরাধের উপর বড় প্রভাব ফেলবে এবং বেশ কয়েকটি বড় অপরাধমূলক পরিকল্পনা ব্যর্থ করা হয়েছে । পুলিশ এখন এই গ্যাংস্টারদের অন্যান্য সহযোগী এবং তাদের অপরাধমূলক নেটওয়ার্ক সনাক্ত করার জন্য আরও তদন্ত চালাচ্ছে ।