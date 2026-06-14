আগুন-গুজবে লাইনে ঝাঁপ, অন্য ট্রেনের ধাক্কায় মৃত তিন মহিলা-সহ 4

আগুন-গুজবে লাইনে ঝাঁপ, অন্য ট্রেনের ধাক্কায় মৃত তিন মহিলা-সহ 4
উত্তর-মধ্য রেলের ঝাঁসি ডিভিশনের জনসংযোগ আধিরকারিক মনোজ সিং চার যাত্রীর মৃত্যুর কথা স্বীকার করেছেন ৷
Published : June 14, 2026 at 10:25 PM IST
মোরেনা (মধ্যপ্রদেশ), 14 জুন: ট্রেনে আগুন লেগেছে শুনে লাফিয়ে নেমেছিলেন রেললাইনে ৷ উল্টোদিক থেকে আসা এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ গেল চারজনের ৷ পরে জানা যায় অগ্নিকাণ্ডের কোনও ঘটনাই ঘটেনি ৷ এমনই মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী মধ্যপ্রদেশ ৷
রবিবার বিকেল 4 টা বেজে 15 মিনিট ৷ মধ্যপ্রদেশের মোরেনা হয়ে ছুটছে খাজুরাহো-উদয়পুর এক্সপ্রেস ৷ আচমকাই কেউ চেন টানল ৷ দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেন ৷ দ্রুত গুজব রুটে গেল ট্রেনে আগুন লেগে গিয়েছে ৷ ভালো করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই হুড়োহুড়ি পড়ে গেল যাত্রীদের মধ্যে ৷ প্রাণে বাঁচতে রেললাইনে ছাপ দিলেন তিন মহিলা ৷ তাঁদের সঙ্গে ছিল এক কিশোরও ৷
তবে মৃত্যুুর হাত থেকে রক্ষা পেলেন না এই চারজনের কেউ ৷ নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়ার আগেই পঞ্জাবের ফিরোজপুর থেকে আসা পাঠানকোট এক্সপ্রেস এসে দ্রুত গতিতে ধাক্কা মারল চারজনকে ৷ সঙ্গে সঙ্গেই নেমে এল মৃত্যু ৷ জানা গিয়েছে, মৃত দুই মহিলা এবং কিশোর আগ্রার বাসিন্দা ৷ অন্য মহিলার বাড়ি রাজস্থানের বিকানেরে ৷
উত্তর-মধ্য রেলের ঝাঁসি ডিভিশনের জনসংযোগ আধিরকারিক মনোজ সিং চার যাত্রীর মৃত্যুর কথা স্বীকার করেছেন ৷ তিনি বলেন, "খাজুরাহো ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের জেনারেল কোচ থেকে ওই চারজন রেলালইনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ৷ ইঞ্জিন থেকে দুনম্বর কামরায় তাঁরা ছিলেন বলে আমরা জানতে পেরেছি ৷ সেখানে আচমকাই কেউ বা কারা আগুন লাগার গুজব রটিয়ে দেন ৷ এই চারজন আশঙ্কা করেন দ্রুত তাঁদের কামরাতেও আগুন লেগে যাবে ৷ কী করবেন বুঝতে না পেরে এই চারজন ঝাঁপ দেন রেললাইনে ৷ তারপরই এমন ভয়াবহ ঘটনা ঘটে ৷ কিন্তু আদতে আগুন লাগার মতো কোনও ঘটনাই আজ ঘটেনি ৷ "
চারজনের মৃত্যুতে বাকি যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ৷ দুর্ঘটনার কথা জানতে পেরে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন রেলের কর্তারা ৷ পৌঁছয় আরপিএফ থেকে শুরু করে জিআরপিও ৷ তবে ঠিক কী কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটল তা এখনও স্পষ্ট নয় বলে জানিয়েছেন জনসংযোগ আধিকারিক ৷ মোরেনার কালেক্টার লোকেশ কুমার বলেন, "জেলা সদর থেকে প্রায় 15 কিলোমিটার দূরে এই ঘটনাটি ঘটেছে ৷ " কেন চেন টানা হয়েছিল সেটা খতিয়ে দেখছে রেল ৷ এই ঘটনা কে ঘটিয়েছেন সেটাও জানার চেষ্টা চলছে ৷