তীব্র সংঘর্ষে জ্বলল ট্রেলার-স্করপিও, জীবন্ত দগ্ধ 4 বন্ধু
স্করপিও ও ট্রেলারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হতেই দু'টি গাড়িতে আগুন ধরে যায় । তাতেই ঝলসে মৃত্যু হয় চার বন্ধুর ৷ গুরুতর আহত আরও এক ৷
Published : October 16, 2025 at 9:23 AM IST
বালোত্রা (রাজস্থান), 16 অক্টোবর: রাত তখন গভীর ৷ বিকট আওয়াজে পুরো এলাকা কেঁপে ওঠে। বুধবার মাঝরাতে রাজস্থানের সিন্ধারি থানা এলাকার সাদা গ্রামের কাছে স্করপিও ও ট্রেলারের মুখোমুখি সংঘর্ষে দু'টি গাড়ি দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে ৷ গ্রামবাসীরা ছুটে এসে দেখেন চারচাকা গাড়িতে থাকা 4 জন জীবন্ত ঝলসে গিয়েছেন ৷ আরেকজনের অবস্থা গুরুতর ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত ওই 4 জনই পরস্পরের বন্ধু ছিলেন ৷ দুর্ঘটনায় মৃতদেহগুলির অবস্থা বিবেচনা করে, ডিএনএ পরীক্ষা করা হয় বৃহস্পতিবার সকালে ৷ ডিএনএ রিপোর্ট পাওয়ার পরই মৃতদেহগুলি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
বালোত্রার সিন্ধারি থানা এলাকার মেগা হাইওয়েতে ঘটেছে দুর্ঘটনাটি ৷ ডিএসপি নীরজ শর্মা জানান, দুর্ঘটনাটি এতটাই ভয়াবহ ছিল যে স্করপিওতে থাকা 4 বন্ধু ঘটনাস্থলেই দগ্ধ হয়ে মারা যান ৷ একজন যুবক গুরুতর আহত হন ৷ তিনি স্করপিও'র চালক ৷ তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ দুর্ঘটনায় মৃতরা ওই সিন্ধারি থানার অন্তর্গত গুডামালানি এলাকার ডাবর গ্রামের ৷
এদিকে আগুন দেখেই গ্রামবাসীরা পুলিশে খবর দেন ৷ সিন্ধারি পুলিশের আধিকারিক নীরজ শর্মা, দমকল বাহিনী এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। আশেপাশের গ্রাম থেকেও লোকজন ছুটে আসে ৷ আগুন নেভানোর চেষ্টা করেও কোনওভাবেই আয়ত্তে আনা যায়নি ৷ সংঘর্ষের তীব্রতার জেরে আগুন কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বিশাল আকার নেয় ৷ নিমেষে স্করপিওটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। দুর্ঘটনার পর দীর্ঘ যানজটে যান চলাচল ব্যাহত হয়।
পুলিশ জানিয়েছে, নিহতদের নাম মোহনসিং (35), শম্ভুসিং (20), পঞ্চরাম (22) এবং প্রকাশ (28)। দগ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই চারজনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় স্করপিও চালক, দিলীপ সিং গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি ৷
ঘটনার খবর পেয়ে জেলা কালেক্টর সুশীল কুমার যাদব এবং পুলিশ সুপার রমেশ কুমার ঘটনাস্থলে পৌঁছন। প্রশাসনের তরফে উদ্ধার অভিযান চলে ৷ গাড়ি দু'টিতে বিধ্বংসী আগুন লাগায় মেগা হাইওয়েতে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয় ৷ দমকল ও প্রশাসনের তরফে তড়িঘড়ি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয় ৷ প্রশাসন দুর্ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।
স্থানীয়দের থেকে জানা গিয়েছে, ওই 4 জন কাজ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন ৷ তখনই দুর্ঘটনাটি ঘটে। সংঘর্ষের পরপরই গাড়িগুলিতে আগুন ধরে যাওয়ার কারণে কেউ পালানোর সুযোগও পাননি। 4 যুবকের মৃত্যুর দুর্ঘটনায় ডাবর গ্রামে নেমেছে শোকের ছায়া ৷