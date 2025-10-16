ETV Bharat / bharat

তীব্র সংঘর্ষে জ্বলল ট্রেলার-স্করপিও, জীবন্ত দগ্ধ 4 বন্ধু

স্করপিও ও ট্রেলারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হতেই দু'টি গাড়িতে আগুন ধরে যায় । তাতেই ঝলসে মৃত্যু হয় চার বন্ধুর ৷ গুরুতর আহত আরও এক ৷

দু'টি গাড়িই পুড়ে ছাই হয়ে যায় (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 16, 2025 at 9:23 AM IST

2 Min Read
বালোত্রা (রাজস্থান), 16 অক্টোবর: রাত তখন গভীর ৷ বিকট আওয়াজে পুরো এলাকা কেঁপে ওঠে। বুধবার মাঝরাতে রাজস্থানের সিন্ধারি থানা এলাকার সাদা গ্রামের কাছে স্করপিও ও ট্রেলারের মুখোমুখি সংঘর্ষে দু'টি গাড়ি দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে ৷ গ্রামবাসীরা ছুটে এসে দেখেন চারচাকা গাড়িতে থাকা 4 জন জীবন্ত ঝলসে গিয়েছেন ৷ আরেকজনের অবস্থা গুরুতর ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত ওই 4 জনই পরস্পরের বন্ধু ছিলেন ৷ দুর্ঘটনায় মৃতদেহগুলির অবস্থা বিবেচনা করে, ডিএনএ পরীক্ষা করা হয় বৃহস্পতিবার সকালে ৷ ডিএনএ রিপোর্ট পাওয়ার পরই মৃতদেহগুলি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বালোত্রার সিন্ধারি থানা এলাকার মেগা হাইওয়েতে ঘটেছে দুর্ঘটনাটি ৷ ডিএসপি নীরজ শর্মা জানান, দুর্ঘটনাটি এতটাই ভয়াবহ ছিল যে স্করপিওতে থাকা 4 বন্ধু ঘটনাস্থলেই দগ্ধ হয়ে মারা যান ৷ একজন যুবক গুরুতর আহত হন ৷ তিনি স্করপিও'র চালক ৷ তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ দুর্ঘটনায় মৃতরা ওই সিন্ধারি থানার অন্তর্গত গুডামালানি এলাকার ডাবর গ্রামের ৷

এদিকে আগুন দেখেই গ্রামবাসীরা পুলিশে খবর দেন ৷ সিন্ধারি পুলিশের আধিকারিক নীরজ শর্মা, দমকল বাহিনী এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। আশেপাশের গ্রাম থেকেও লোকজন ছুটে আসে ৷ আগুন নেভানোর চেষ্টা করেও কোনওভাবেই আয়ত্তে আনা যায়নি ৷ সংঘর্ষের তীব্রতার জেরে আগুন কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বিশাল আকার নেয় ৷ নিমেষে স্করপিওটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। দুর্ঘটনার পর দীর্ঘ যানজটে যান চলাচল ব্যাহত হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, নিহতদের নাম মোহনসিং (35), শম্ভুসিং (20), পঞ্চরাম ​​(22) এবং প্রকাশ (28)। দগ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই চারজনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় স্করপিও চালক, দিলীপ সিং গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি ৷

ঘটনার খবর পেয়ে জেলা কালেক্টর সুশীল কুমার যাদব এবং পুলিশ সুপার রমেশ কুমার ঘটনাস্থলে পৌঁছন। প্রশাসনের তরফে উদ্ধার অভিযান চলে ৷ গাড়ি দু'টিতে বিধ্বংসী আগুন লাগায় মেগা হাইওয়েতে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয় ৷ দমকল ও প্রশাসনের তরফে তড়িঘড়ি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয় ৷ প্রশাসন দুর্ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

স্থানীয়দের থেকে জানা গিয়েছে, ওই 4 জন কাজ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন ৷ তখনই দুর্ঘটনাটি ঘটে। সংঘর্ষের পরপরই গাড়িগুলিতে আগুন ধরে যাওয়ার কারণে কেউ পালানোর সুযোগও পাননি। 4 যুবকের মৃত্যুর দুর্ঘটনায় ডাবর গ্রামে নেমেছে শোকের ছায়া ৷

