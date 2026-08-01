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হরিদ্বারে গঙ্গায় তলিয়ে যাওয়া কিশোরকে বাঁচাতে গিয়ে ডুবে মৃত চার

হরিদ্বারে কাওয়ার যাত্রা চলাকালীন গঙ্গায় ডুবে চণ্ডীগড়ের চার কিশোরের মৃত্যু হয়েছে।

HARIDWAR
হরিদ্বারে তলিয়ে চার মৃত (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 1, 2026 at 11:57 AM IST

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চণ্ডীগড়, 1 অগস্ট: কানওয়ার যাত্রায় হরিদ্বার যাওয়া চণ্ডীগড়ের চার কিশোরের গঙ্গায় ডুবে মৃত্যু হয়েছে ৷ চারজন সেক্টর 30/B এবং সেক্টর 26-এর বাপু ধাম কলোনির বাসিন্দা ছিল। মৃতদের মধ্যে দু'জন পরিবারের একমাত্র সন্তান। হরিদ্বারের জ্বালাপুর থানার কাছে জাটওয়াড়া সেতুর কাছে স্নান করার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। মৃতরা হল, ভারত ওরফে বিট্টু, নীতীশ, শিবাংশু এবং রোহিত ৷

কেউই সাঁতার জানত না

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, গঙ্গায় নামা চারজনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিল ভারত ওরফে বিট্টু ৷ সে জলের মধ্যে কিছুটা এগিয়ে যায়। গভীরতা বুঝতে পা পারায় ভারসাম্য হারিয়ে তলিয়ে যেতে শুরু করে। বিট্টুর এই অবস্থা দেখে অন্য তিনজন তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করতে গেলে সবাই ডুবে যায় ৷ তারা কেউই সাঁতার জানত না। ডুবুরিরা চারটি মৃতদেহ উদ্ধার করার পর মর্গে পাঠানো হয়েছে ৷

মৃতদের মধ্যে একজনের প্রতিবেশী বলেন, "17 জনের একটি দল কাওয়ার যাত্রায় অংশ নিতে চণ্ডীগড় থেকে হরিদ্বার গিয়েছিল। মৃতদের মধ্যে তিনজন সেক্টর 30-এর এবং একজন সেক্টর 26-এর বাসিন্দা। দলটি 28 জুলাই চণ্ডীগড় থেকে রওনা হয় এবং 31 জুলাই কাওয়ার যাত্রা শেষে ফিরছিল। তবে, জ্বালাপুর থানা এলাকার জাটওয়াড়া সেতুর কাছে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে চারজনের তলিয়ে মৃত্যু হয়েছে।"

হরিদ্বারের স্থানীয় কাউন্সিলর তরুণা মেহতা ও তাঁর স্বামী যাদবিন্দর মেহতা মৃতদের পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে গিয়েছিলেন। তরুণা বলেন, "বিট্টু সহ বাকিদের পরিবার এই শোক সামলাতে পারছে না। ছেলের মৃত্যুর খবরে বিধ্বস্ত বিট্টুর মাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।"

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