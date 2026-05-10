তামিলনাড়ুর জয়ে টিভিকে-কে অভিনন্দন মমতার; মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিজয়ের সাফল্য কামনা

তামিলনাড়ুর জয়ে টিভিকে-কে অভিনন্দন মমতার; মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিজয়ের সাফল্য কামনা
Published : May 10, 2026 at 8:23 PM IST
কলকাতা, 10 মে: রবিবার তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয় শপথ গ্রহণ করেছেন, যার মাধ্যমে দুটি প্রধান দ্রাবিড়ীয় দল, ডিএমকে এবং এআইএডিএমকে-র প্রায় ছয় দশকের শাসনের অবসান ঘটেছে। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বিজয়ের শপথ গ্রহণের পর তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নতুন দায়িত্ব ও সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ লিখেছেন, "তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচন 2026-এ তামিলাগা ভেট্রি কাজাগাম (TVK)-এর বিপুল বিজয়ের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এছাড়াও, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শ্রী বিজয়ের শপথগ্রহণের জন্য আমি তাঁর প্রতি আমার শুভকামনা জানাই।"
I extend my heartfelt congratulations to Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) on their impressive victory in the 2026 Tamil Nadu Assembly elections. I also convey my warm wishes to Shri @TVKVijayHQ on being sworn in as the Chief Minister of Tamil Nadu.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) May 10, 2026
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পোস্টে আরও লিখেছেন, "এই সিদ্ধান্তটি তামিলনাড়ুর জনগণের আকাঙ্ক্ষা, আস্থা এবং গণতান্ত্রিক ইচ্ছার প্রতিফলন। আমি আত্মবিশ্বাসী যে, তাঁর নেতৃত্বে তামিলনাড়ু অগ্রগতি, কল্যাণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে। আমি তাঁর এবং তাঁর সরকারের নিষ্ঠা ও অঙ্গীকারের সঙ্গে জনগণের সেবা করার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।"
তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয় ঘোষণা করেছেন, তাঁর সরকারে তিনিই হবেন ক্ষমতার একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু এবং তিনি নিজেকে এক সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনি দারিদ্র্য ও ক্ষুধা সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ৷ কারণ, তিনি এক সাধারণ সহকারী চলচ্চিত্র পরিচালকের পুত্র, যিনি কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে চলচ্চিত্রে সাফল্য অর্জন করেছিলেন।
VIDEO | Chennai, Tamil Nadu: CM-designate C Joseph Vijay arrives on stage ahead of his oath-taking ceremony, amid a rousing welcome by fans, family, party members, and supporters.— Press Trust of India (@PTI_News) May 10, 2026
Congress MP and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi is also present.
তাঁর প্রথম ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি কোনও রাজবংশের সন্তান নই, আমি আপনাদের মতোই একজন এবং আপনাদেরই একজন, আপনাদের পরিবারেরই একজন সদস্য।" তিনি জানান, তিনি আসলে নিজেকে তাঁদেরই একজন, তাঁদের ছেলে বা ভাই বলে মনে করেন। পরোক্ষভাবে তিনি এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, কোনও বড় প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক পরিবারের সমর্থন তাঁর নেই।
বিজয় জানান, তাঁর রাজনৈতিক যাত্রাপথে তিনি ও তাঁর সমর্থকেরা বহু প্রতিকূলতা ও অপমানের সম্মুখীন হয়েছেন। এত প্রতিকূলতা ও অপমান সত্ত্বেও পাশে থাকার জন্য জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি বলেন, "আমি আগেও যেমন বলেছি, আমি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আপনাদের প্রতারিত করব না।" তিনি আরও বলেন যে, লক্ষ লক্ষ মানুষের সমর্থনে তিনি সবচেয়ে কঠিন কাজও সম্পন্ন করতে পারেন। তিনি বলেন, "তামিলনাড়ু সরকারের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাকে আপনাদের জানাতে হবে। রাজ্যটি 10 লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ঋণে জর্জরিত এবং কোষাগার সম্পূর্ণ শূন্য, যা এক অসহনীয় বোঝা তৈরি করেছে।"
Congratulations to Thiru C. Joseph Vijay on taking oath as Tamil Nadu Chief Minister. Best wishes for his tenure ahead. The Central Government will keep working with the Tamil Nadu Government to improve the lives of people.@TVKVijayHQ— Narendra Modi (@narendramodi) May 10, 2026
এদিন নরেন্দ্র মোদি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জোসেফ বিজয়কে অভিনন্দন। তাঁর আসন্ন কার্যকালের জন্য শুভকামনা রইল। জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার তামিলনাড়ু সরকারের সঙ্গে কাজ করে যাবে।"