প্রাতর্ভ্রমণের সময় হঠাৎই জ্ঞান হারালেন জগদীপ ধনখড়, এইমস-এ ভর্তি

প্রাতর্ভ্রমণের সময় হঠাৎই জ্ঞান হারালেন জগদীপ ধনখড়, এইমস-এ ভর্তি
Jagdeep Dhankhar: হাঁটতে বেরিয়ে প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় হঠাৎই জ্ঞান হারান এবং মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ৷ এর পর তাঁকে এইমস-এ ভর্তি করা হয় ।
Published : November 11, 2026 at 9:10 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 নভেম্বর: প্রাতর্ভ্রমণের সময় বুধবার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে যান প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় ৷ সেই কারণে তাঁকে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এ ভর্তি করা হয়েছে । প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে হঠাৎই জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান ধনখড় । নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে প্রথমে তাঁর বাসভবনে নিয়ে যান ৷ পরে সেখান থেকে তাঁকে এইমস-এ ভর্তি করা হয় । বর্তমানে সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে ।
কিছুক্ষণের জন্য তিনি অচেতন হয়ে পড়লে, তাঁর সঙ্গে থাকা নিরাপত্তা কর্মীরা দ্রুত তাঁর শুশ্রূষায় এগিয়ে আসেন । পরে একটি পিসিআর গাড়ির সহায়তায় তাঁকে তাঁর বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা পরীক্ষার জন্য চিকিৎসকদের একটি দলকে সেখানে ডাকা হয় । সূত্র অনুযায়ী, 75 বছর বয়সী এই ব্যক্তিকে তাঁর বাসভবনেই ‘ইনস্টিটিউট অফ লিভার অ্যান্ড বিলিয়ারি সায়েন্সেস’-এর একটি মেডিক্যাল টিম এবং এইমস-এর হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ড. সন্দীপ শেঠ পরীক্ষা করেন ।
চিকিৎসকরা তাঁর শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করার পর পরামর্শ দেন যে, চিকিৎসার প্রয়োজনে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত । ধনখড়কে অ্যাম্বুলেন্সে করে এইমস-এ নিয়ে যাওয়া হয় ও বর্তমানে তিনি সেখানে কার্ডিও-নিউরো সেন্টারে ভর্তি রয়েছেন ।
সূত্র অনুযায়ী, কার্ডিওলজি বিভাগের সিনিয়র চিকিৎসকদের একটি দল তাঁর স্বাস্থ্যের ওপর নজর রাখছে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষাও সম্পন্ন করা হয়েছে । এইমস কর্তৃপক্ষ মেডিক্যাল বুলেটিনের মাধ্যমে তাঁর বর্তমান শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে কোনও তথ্য প্রকাশ করেনি ।
অতীতে ধনখড় হৃদযন্ত্রজনিত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন । 2025 সালের মার্চ মাসে বুকে অস্বস্তি বা চাপ অনুভব করার পর তাঁকে এইমস-এ ভর্তি করা হয় । পরবর্তীতে তাঁর এনজিওপ্লাস্টি করা হয় । এর কয়েক মাস পর, 2025 সালের জুলাই মাসে, তিনি স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে উপ-রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন ।
পরবর্তীতে, 2026 সালের জানুয়ারি মাসে, ধনখড় দু’বার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন ৷ সেই সময় তাঁকে হাসপাতালেও ভর্তি হতে হয় । একই ধরনের ঘটনা আবার ঘটল ৷ আর তাঁকে আবার হাসপাতালে ভর্তি করা হল ৷
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