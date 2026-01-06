ETV Bharat / bharat

প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুরেশ কালমাদি

কমনওয়েলথ গেমসে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন ৷ যদিও সেই অভিযোগ অস্বীকার করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷ 81 বছর বয়সে প্রয়াত কালমাদি ৷

SURESH KALMADI
প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুরেশ কালমাদি (ফাইল ছবি : এএনআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 6, 2026 at 11:20 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

পুনে, 6 জানুয়ারি: প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷ পারিবারিক সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ পুনেতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সুরেশ কালমাদি ৷ বয়স হয়েছিল 81 বছর ৷ দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন কংগ্রেসের এই বরিষ্ঠ নেতা ৷

কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের (আইওএ) প্রাক্তন সভাপতিও ছিলেন সুরেশ কালমাদি । পুনের একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কালমাদি লোকসভায় একাধিকবার এই শহরের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন । তিনি রাজনৈতিক জীবনে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং বহু বছর ধরে জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়া প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ।

দলীয় সীমার উর্ধ্বে সকল নেতারা কালমাদির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন এবং জনজীবনে তাঁর অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন । মৃত্যুকালে স্ত্রী, এক ছেলে ও পুত্রবধূ, দুই মেয়ে-জামাই এবং নাতি-নাতনিদের রেখে গেলেন কালমাদি ৷ তাঁর মরদেহ দুপুর 2টো পর্যন্ত এরান্দওয়ানে এলাকার কালমাদি হাউসে রাখা হবে ৷ এরপর বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ নবীপেঠের বৈকুণ্ঠ শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ।

1944 সালের 1 মে তামিলনাড়ুর মাদ্রাজে (বর্তমানে চেন্নাই) জন্মেছিলেন সুরেশ কালমাদি । যদিও তাঁদের আদি বাড়ি ছিল কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোরে ৷ যেখানে কালমাদির জন্মের আগে তাঁর বাবা-মা বসবাস করতেন ৷ তিনি মহারাষ্ট্রের পুনেতে সেন্ট ভিনসেন্ট হাই স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেন । পরে তিনি পুনের ফার্গুসন কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন ৷ এই বেসামরিক শিক্ষাই পরবর্তীকালে তাঁর সামরিক প্রশিক্ষণের ভিত্তি স্থাপন করে । তিনি খাড়কওয়াসলায় জাতীয় প্রতিরক্ষা একাডেমি (এনডিএ) তে পড়াশোনা করেন ৷ পরে যোধপুর ও এলাহাবাদের এয়ার ফোর্স ফ্লাইং কলেজে বিশেষায়িত বিমান প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন ।

Suresh Kalmadi
2010 সালের 31 জুলাই, নয়াদিল্লিতে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার মুহূর্তে সুরেশ কালমাদি (পিটিআই)

1982 সালে শরদ পাওয়ারের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস (এস) গোষ্ঠীর সমর্থনে কালমাদি আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচিত হয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন ৷ তিনি মহারাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বকারী একজন স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে রাজ্যসভায় মনোনীত হন । কালমাদি কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় ক্রীড়া প্রশাসনের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন । পুনের একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ হিসেবে, তিনি সংসদে একাধিকবার শহরটির প্রতিনিধিত্ব করেন এবং দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ।

1878 সালে অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণে গঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দল কংগ্রেস (এস) এর সঙ্গে যোগসূত্র তাঁর প্রাথমিক দলীয় জোটের সূচনা করে । এই পর্যায়ে, তিনি 1981 থেকে 1986 সাল পর্যন্ত ভারতীয় যুব কংগ্রেস (সমাজতান্ত্রিক) এর সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন ।

1986 সালে, শরদ পাওয়ার কংগ্রেস (এস) কে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে পুনরায় একীভূত করার সিদ্ধান্তের পর, কালমাদি পুনর্মিলিত দলীয় কাঠামোর অংশ হন । এই একীভূতকরণ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (আইএনসি) এর সঙ্গে তার দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক স্থাপন করে । তিনি পরবর্তী সংসদীয় মেয়াদে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করেন ৷ যার মধ্যে 1982 থেকে 1996 সালের মধ্যে রাজ্যসভা এবং পরে লোকসভায় তিনবার নির্বাচিত হন । 2010 সালের কমনওয়েলথ গেমস সম্পর্কিত দুর্নীতির তদন্তের কারণে 2011 সালের এপ্রিলে তাঁর দলীয় সদস্যপদ স্থগিত করা হয় ।

কালমাদি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে চারবার মহারাষ্ট্র থেকে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন । তাঁর প্রথম মেয়াদ 1982 সালে শুরু হয়েছিল ৷ এরপর 1988, 1994 এবং 1998 সালে পরবর্তী মেয়াদ শুরু হয়েছিল । তাঁর শেষ রাজ্যসভার মেয়াদ সমাপ্ত হয় 2004 সালের মে মাসে, যখন তিনি লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন । পুনে নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করে লোকসভায় তিনবার দায়িত্ব পালন করেছিলেন । তিনি প্রথমবারের মতো 1996 সালের সাধারণ নির্বাচনে একাদশ লোকসভায় নির্বাচিত হন, 2004 সালে 14তম লোকসভায় পুনরায় নির্বাচিত হন এবং 2009 সালে আবার 15তম লোকসভায় নির্বাচিত হন ৷ যা 2014 সালে শেষ হয় ।

Suresh Kalmadi
বিভিন্ন বেশে সুরেশ কালমাদি (ফাইল ছবি)

1996 সালে কালমাদি ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের (IOA) সভাপতি নির্বাচিত হন । এরপর তিনি একাধিক মেয়াদে পুনর্নির্বাচিত হন, যার মধ্যে 2008 থেকে 2012 সাল পর্যন্ত টানা চতুর্থবার চার বছরের মেয়াদও অন্তর্ভুক্ত ছিল । তাঁর মেয়াদকালে, IOA ভারতের জাতীয় অলিম্পিক কমিটি হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি অলিম্পিক ইভেন্টে দেশের অংশগ্রহণ সমন্বয় করত এবং জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনগুলির তত্ত্বাবধান করত ।

2012 সালের অক্টোবরে, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (IOC) চাপের মুখে, কালমাদি ঘোষণা করেন যে তিনি পঞ্চম মেয়াদে পুনর্নির্বাচন চাইবেন না ৷ যার ফলে কার্যকরভাবে তাঁর সক্রিয় সভাপতিত্বের অবসান ঘটে । IOA সভাপতি হিসেবে তার সামগ্রিক দায়িত্ব 1996 থেকে 2011 সাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ।

2010 সালের কমনওয়েলথ গেমসের সঙ্গে দুর্নীতি, প্রতারণা এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে 2011 সালের 25 এপ্রিল কালমাদিকে গ্রেফতার করে সিবিআই । আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে, বিশেষ করে প্রতিযোগিতামূলক বিডিং ছাড়াই সুইস সংস্থা ওমেগাকে টাইমিং, স্কোরিং এবং রেজাল্টস (টিএসআর) সিস্টেমের জন্য 107 কোটি টাকার চুক্তি প্রদান । সংস্থাটি অভিযোগ করেছিল যে, এই সিদ্ধান্তের ফলে সরকারি কোষাগারের ক্ষতি হয়েছে । সেই সময় কমনওয়েলথ গেমস আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান থাকা কালমাদি অভিযোগগুলি অস্বীকার করে এগুলিকে রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে বর্ণনা করেছিলেন ।

2013 সালের ফেব্রুয়ারিতে দিল্লির একটি আদালত কালমাদি এবং আরও নয়জনের বিরুদ্ধে প্রতারণা, জালিয়াতি এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের ধারায় অভিযোগ গঠন করে । এই মামলায় স্প্যানিশ একটি সংস্থার 62 কোটি টাকার কম দরপত্রকে পাশ কাটিয়ে সুইস টাইমিংকে 141.21 কোটি টাকার টিএসআর চুক্তি প্রদানের অভিযোগ আনা হয়েছিল । কালমাদি নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন এবং ক্রয় প্রক্রিয়ায় কোনও ভুল হয়নি বলে দাবি করেন ।

2012 সালের জানুয়ারিতে জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর এবং চলমান আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে 2015 সালের 3 জুন কালমাদি এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশন (এএএ) প্রেসিডেন্টস অ্যাওয়ার্ড পান । 1999 থেকে 2013 সাল পর্যন্ত এএএ সভাপতি হিসেবে 13 বছরের মেয়াদে এশিয়ায় অ্যাথলেটিক্সের উন্নয়নে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মাননা পান ।

TAGGED:

প্রয়াত সুরেশ কালমাদি
সুরেশ কালমাদির জীবনাবসান
SURESH KALMADI DIES
SURESH KALMADI
SURESH KALMADI PASSES AWAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.