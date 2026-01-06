প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুরেশ কালমাদি

প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুরেশ কালমাদি
কমনওয়েলথ গেমসে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন ৷ যদিও সেই অভিযোগ অস্বীকার করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷ 81 বছর বয়সে প্রয়াত কালমাদি ৷
Published : January 6, 2026 at 11:20 AM IST
পুনে, 6 জানুয়ারি: প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷ পারিবারিক সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ পুনেতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সুরেশ কালমাদি ৷ বয়স হয়েছিল 81 বছর ৷ দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন কংগ্রেসের এই বরিষ্ঠ নেতা ৷
কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের (আইওএ) প্রাক্তন সভাপতিও ছিলেন সুরেশ কালমাদি । পুনের একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কালমাদি লোকসভায় একাধিকবার এই শহরের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন । তিনি রাজনৈতিক জীবনে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং বহু বছর ধরে জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়া প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ।
দলীয় সীমার উর্ধ্বে সকল নেতারা কালমাদির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন এবং জনজীবনে তাঁর অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন । মৃত্যুকালে স্ত্রী, এক ছেলে ও পুত্রবধূ, দুই মেয়ে-জামাই এবং নাতি-নাতনিদের রেখে গেলেন কালমাদি ৷ তাঁর মরদেহ দুপুর 2টো পর্যন্ত এরান্দওয়ানে এলাকার কালমাদি হাউসে রাখা হবে ৷ এরপর বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ নবীপেঠের বৈকুণ্ঠ শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ।
1944 সালের 1 মে তামিলনাড়ুর মাদ্রাজে (বর্তমানে চেন্নাই) জন্মেছিলেন সুরেশ কালমাদি । যদিও তাঁদের আদি বাড়ি ছিল কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোরে ৷ যেখানে কালমাদির জন্মের আগে তাঁর বাবা-মা বসবাস করতেন ৷ তিনি মহারাষ্ট্রের পুনেতে সেন্ট ভিনসেন্ট হাই স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেন । পরে তিনি পুনের ফার্গুসন কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন ৷ এই বেসামরিক শিক্ষাই পরবর্তীকালে তাঁর সামরিক প্রশিক্ষণের ভিত্তি স্থাপন করে । তিনি খাড়কওয়াসলায় জাতীয় প্রতিরক্ষা একাডেমি (এনডিএ) তে পড়াশোনা করেন ৷ পরে যোধপুর ও এলাহাবাদের এয়ার ফোর্স ফ্লাইং কলেজে বিশেষায়িত বিমান প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন ।
1982 সালে শরদ পাওয়ারের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস (এস) গোষ্ঠীর সমর্থনে কালমাদি আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচিত হয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন ৷ তিনি মহারাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বকারী একজন স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে রাজ্যসভায় মনোনীত হন । কালমাদি কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় ক্রীড়া প্রশাসনের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন । পুনের একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ হিসেবে, তিনি সংসদে একাধিকবার শহরটির প্রতিনিধিত্ব করেন এবং দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ।
1878 সালে অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণে গঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দল কংগ্রেস (এস) এর সঙ্গে যোগসূত্র তাঁর প্রাথমিক দলীয় জোটের সূচনা করে । এই পর্যায়ে, তিনি 1981 থেকে 1986 সাল পর্যন্ত ভারতীয় যুব কংগ্রেস (সমাজতান্ত্রিক) এর সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন ।
1986 সালে, শরদ পাওয়ার কংগ্রেস (এস) কে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে পুনরায় একীভূত করার সিদ্ধান্তের পর, কালমাদি পুনর্মিলিত দলীয় কাঠামোর অংশ হন । এই একীভূতকরণ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (আইএনসি) এর সঙ্গে তার দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক স্থাপন করে । তিনি পরবর্তী সংসদীয় মেয়াদে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করেন ৷ যার মধ্যে 1982 থেকে 1996 সালের মধ্যে রাজ্যসভা এবং পরে লোকসভায় তিনবার নির্বাচিত হন । 2010 সালের কমনওয়েলথ গেমস সম্পর্কিত দুর্নীতির তদন্তের কারণে 2011 সালের এপ্রিলে তাঁর দলীয় সদস্যপদ স্থগিত করা হয় ।
কালমাদি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে চারবার মহারাষ্ট্র থেকে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন । তাঁর প্রথম মেয়াদ 1982 সালে শুরু হয়েছিল ৷ এরপর 1988, 1994 এবং 1998 সালে পরবর্তী মেয়াদ শুরু হয়েছিল । তাঁর শেষ রাজ্যসভার মেয়াদ সমাপ্ত হয় 2004 সালের মে মাসে, যখন তিনি লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন । পুনে নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করে লোকসভায় তিনবার দায়িত্ব পালন করেছিলেন । তিনি প্রথমবারের মতো 1996 সালের সাধারণ নির্বাচনে একাদশ লোকসভায় নির্বাচিত হন, 2004 সালে 14তম লোকসভায় পুনরায় নির্বাচিত হন এবং 2009 সালে আবার 15তম লোকসভায় নির্বাচিত হন ৷ যা 2014 সালে শেষ হয় ।
1996 সালে কালমাদি ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের (IOA) সভাপতি নির্বাচিত হন । এরপর তিনি একাধিক মেয়াদে পুনর্নির্বাচিত হন, যার মধ্যে 2008 থেকে 2012 সাল পর্যন্ত টানা চতুর্থবার চার বছরের মেয়াদও অন্তর্ভুক্ত ছিল । তাঁর মেয়াদকালে, IOA ভারতের জাতীয় অলিম্পিক কমিটি হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি অলিম্পিক ইভেন্টে দেশের অংশগ্রহণ সমন্বয় করত এবং জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনগুলির তত্ত্বাবধান করত ।
2012 সালের অক্টোবরে, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (IOC) চাপের মুখে, কালমাদি ঘোষণা করেন যে তিনি পঞ্চম মেয়াদে পুনর্নির্বাচন চাইবেন না ৷ যার ফলে কার্যকরভাবে তাঁর সক্রিয় সভাপতিত্বের অবসান ঘটে । IOA সভাপতি হিসেবে তার সামগ্রিক দায়িত্ব 1996 থেকে 2011 সাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ।
2010 সালের কমনওয়েলথ গেমসের সঙ্গে দুর্নীতি, প্রতারণা এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে 2011 সালের 25 এপ্রিল কালমাদিকে গ্রেফতার করে সিবিআই । আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে, বিশেষ করে প্রতিযোগিতামূলক বিডিং ছাড়াই সুইস সংস্থা ওমেগাকে টাইমিং, স্কোরিং এবং রেজাল্টস (টিএসআর) সিস্টেমের জন্য 107 কোটি টাকার চুক্তি প্রদান । সংস্থাটি অভিযোগ করেছিল যে, এই সিদ্ধান্তের ফলে সরকারি কোষাগারের ক্ষতি হয়েছে । সেই সময় কমনওয়েলথ গেমস আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান থাকা কালমাদি অভিযোগগুলি অস্বীকার করে এগুলিকে রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে বর্ণনা করেছিলেন ।
2013 সালের ফেব্রুয়ারিতে দিল্লির একটি আদালত কালমাদি এবং আরও নয়জনের বিরুদ্ধে প্রতারণা, জালিয়াতি এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের ধারায় অভিযোগ গঠন করে । এই মামলায় স্প্যানিশ একটি সংস্থার 62 কোটি টাকার কম দরপত্রকে পাশ কাটিয়ে সুইস টাইমিংকে 141.21 কোটি টাকার টিএসআর চুক্তি প্রদানের অভিযোগ আনা হয়েছিল । কালমাদি নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন এবং ক্রয় প্রক্রিয়ায় কোনও ভুল হয়নি বলে দাবি করেন ।
2012 সালের জানুয়ারিতে জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর এবং চলমান আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে 2015 সালের 3 জুন কালমাদি এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশন (এএএ) প্রেসিডেন্টস অ্যাওয়ার্ড পান । 1999 থেকে 2013 সাল পর্যন্ত এএএ সভাপতি হিসেবে 13 বছরের মেয়াদে এশিয়ায় অ্যাথলেটিক্সের উন্নয়নে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মাননা পান ।