বাংলাদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত দীনেশ ত্রিবেদী, আনুষ্ঠানিক ঘোষণা নয়াদিল্লির

বাংলাদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত দীনেশ ত্রিবেদী, আনুষ্ঠানিক ঘোষণা নয়াদিল্লির
ভারত-বাংলাদেশ বর্তমানে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে হওয়া 'ইউনূস আমলের ক্ষত' মেরামতের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে ৷ এই পরিস্থিতিতে নয়াদিল্লির এই সিদ্ধান্তকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকে ৷
By PTI
Published : April 27, 2026 at 6:01 PM IST
নয়াদিল্লি, 27 এপ্রিল: সোমবার ভারতের পরবর্তী বাংলাদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত হিসেবে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদীকে নিয়োগ করল কেন্দ্রীয় সরকার। মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তীব্র চাপের মুখে পড়েছিল ৷ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হচ্ছিল ৷ ভারত-বাংলাদেশ বর্তমানে সেই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে হওয়া 'ইউনূস আমলের ক্ষত' মেরামতের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে ৷ এই পরিস্থিতিতে একজন অভিজ্ঞ, বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদকে ঢাকায় পাঠানোর বিষয়ে নয়াদিল্লির এই সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকে ৷
2024 সালের অগস্ট মাসে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ইউনুস-নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক বড় ধরনের অবনতি ঘটে। সংসদীয় নির্বাচনে তাঁর দলের বিপুল বিজয়ের পর তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হন। ফেব্রুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে নতুন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সরকার গঠন করার পর, দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা শুরু করার ক্ষেত্রে প্রণয় বর্মা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।
কংগ্রেস, জনতা দল, তৃণমূল এবং পরে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন দীনেশ। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন দীর্ঘদিন। বাংলাভাষী দীনেশ ত্রিবেদী বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গেও নিবীড়ভাবে জড়িত৷ তাই তাঁর অভিজ্ঞতা এবং বঙ্গ সাংস্কৃতিক নিবীড়যোগ বাংলাদেশের সঙ্গেও ভারতের সম্পর্কের উন্নয়নসাধনে বিশেষভাবে কার্যকর হতে পারে বলে মনে করছেন কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা৷
এই মাসের শুরুর দিকে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান ভারত সফর করেন এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল ও বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে আলোচনা করেন। এই বৈঠকগুলির মূল লক্ষ্য ছিল বাণিজ্য, জ্বালানি এবং জনগণের মধ্যে আদান-প্রদান-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করা।
গত 17 ফেব্রুয়ারি ঢাকায় তারেক রহমানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে লোকসভার স্পিকার ওম বিরলা, যাঁর সঙ্গে ছিলেন বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রী ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার পর, দুই পক্ষ সম্পর্ক স্থিতিশীল করার প্রচেষ্টা শুরু করে। সেই চেষ্টায় আরও এক ধাপ এগিয়ে সোমবার বিদেশ মন্ত্রক দীনেশ ত্রিবেদীকে বাংলাদেশে ভারতীয় হাই কমিশনার হিসাবে নিয়োগ করল৷