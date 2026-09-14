যৌন হেনস্থার মামলায় সুপ্রিম নির্দেশে আদালতে আত্মসমর্পণ তেজপালের, ঠাঁই সেন্ট্রাল জেলে

যৌন হেনস্থার মামলায় সুপ্রিম নির্দেশে আদালতে আত্মসমর্পণ তেজপালের, ঠাঁই সেন্ট্রাল জেলে
Former Tehelka editor-in-chief Tarun Tejpal Goa Court Surrender: 13 বছর আগের যৌন হেনস্থার একটি মামলায় দোষী সাব্যস্ত প্রবীণ তরুণ তেজপাল আদালতে আত্মসমর্পণ করেছেন ৷
By PTI
Published : September 14, 2026 at 3:59 PM IST
পানাজি, 14 সেপ্টেম্বর: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে গোয়ার আদালতে আত্মসমর্পণ করলেন তেহেলকা ম্যাগাজিনের প্রাক্তন প্রধান সম্পাদক তরুণ তেজপাল ৷ 2013 সালে এক জুনিয়র সহকর্মীকে যৌন হেনস্থার ঘটনায় তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং 10 বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা শোনায় বম্বে হাইকোর্ট ৷ এই রায়ের বিরুদ্ধে তিনি সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন ৷
গত 25 অগস্ট দেশের শীর্ষ আদালত তেজপালকে হাইকোর্টের আদেশ অনুযায়ী তিন সপ্তাহের মধ্য়ে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয় ৷ বিচারপতি অলোক আরাধের বেঞ্চ প্রাক্তন সম্পাদকের আত্মসমর্পণ থেকে রেহাই দেওয়ার আবেদন খারিজ করে দেন ৷
সোমবার সেই নির্দেশ অনুযায়ী গোয়ার মাপুসায় অতিরিক্ত জেলা দায়রা আদালতে সমর্পণ করেন তরুণ তেজপাল ৷ তাঁর 10 বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজার অংশ হিসাবে প্রথমে তাঁকে উত্তর গোয়ার কোলভেল-এ সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয় ৷ কারাবাসে যাওয়ার সময় তরুণ সাংবাদিকদের বলেন, "আমরা সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছি ৷ আমি নিশ্চিত, বিচার পাব ৷"
সুপ্রিম কোর্টের শর্ত ছিল, যৌন হেনস্থায় দোষী তরুণ তেজপাল তিন সপ্তাহের মধ্যে আত্মসমর্পণ করে সেই শংসাপত্র আদালতে পেশ করবে ৷ তাহলে আগামী 22 সেপ্টেম্বর তাঁর মামলাটি শোনা হবে ৷ তাই নির্ধারিত দিনে এই সাজাকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া মামলাটি শুনবে দেশের শীর্ষ আদালত ৷
বেঞ্চ জানিয়েছিল, "আত্মসমর্পণের শংসাপত্রটি 21 ডিসেম্বর বা তার আগে আদালতে পেশ করলে, রেজিস্ট্রি ফৌজদারি আবেদনের মামলাটি 22 সেপ্টেম্বর বা তার আগে শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করবে ৷"
গত 6 অগস্ট বম্বে হাইকোর্টের গোয়া বেঞ্চের বিচারপতি নীলা গোখলে এবং বিচারপতি অমিত জামসানদেকর তরুণ তেজপালের সাজা ঘোষণা করেন ৷ এই মামলায় ন্যূনতম সাজা ঘোষণা করার সময় বেঞ্চ জানায়, ঘটনাটি 13 বছর আগের ৷ এরপর তেজপাল আর কোনও অপরাধজনক কাজকর্মে লিপ্ত হননি ৷
গোয়া বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, "নির্যাতিতা ও তেজপাল- দু'জনেই এখন নিজের নিজের জীবনে এগিয়ে গিয়েছেন ৷" 10 বছর সশ্রম কারাবাসের পাশাপাশি তেজপালকে 10 লক্ষ 21 হাজার টাকা জরিমানা করে আদালত ৷ এই টাকাটি নির্যাতিতাকে দেওয়া হবে ৷ বেঞ্চের বক্তব্য, "এই পুরো টাকাটাই নির্যাতিতার হাতে তুলে দেওয়া হবে ৷"
যৌন হেনস্থার মামলায় তেজপালকে ভারতীয় দণ্ডবিধি (আইপিসি)-র 376(2)(f) কর্তৃপক্ষে স্তরের কেউ বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ধর্ষণ করে, 354(a) যৌন হেনস্থা এবং 354(b) অপরাধজনক উদ্দেশে বল প্রয়োগের ধারায় মামলা দায়ের হয় ৷ 376(2)(f) ধারায় সর্বোচ্চ সাজা আজীবন কারাবাস ৷
এই যৌন হেনস্থার মামলায় তরুণ তেজপালকে প্রথমে 2013 সালের নভেম্বরে গ্রেফতার করা হয়েছিল ৷ বেশ কয়েক সপ্তাহ জেলে থাকার পর তিনি জামিন পান ৷ মাপুসায় অতিরিক্ত জেলা দায়রা আদালতে মামলার বিচার প্রক্রিয়া চলে ৷ 2021 সালের মে মাসে তেজপালকে বেকসুর খালাস দেয় নিম্ন আদালত ৷
গোয়া সরকার এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ৷ দীর্ঘ শুনানির পর গত 6 অগস্ট বম্বে হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের রায় খারিজ করে দেয় এবং তরুণকে দোষী সাব্যস্ত করে ৷