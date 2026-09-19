আওয়ার কাইন্ড অফ গেমস: ফিকশনে হাতেখড়ি প্রাক্তন RAW প্রধানের

আওয়ার কাইন্ড অফ গেমস: ফিকশনে হাতেখড়ি প্রাক্তন RAW প্রধানের
Former RAW Chief AS Dulat Fiction on Kashmir: প্রাক্তন 'র' প্রধানের এই ফিকশনের বিষয় কাশ্মীর ৷ বইপ্রকাশ হতেই চাহিদা তুঙ্গে ৷
Published : September 19, 2026 at 8:47 PM IST
শ্রীনগর, 19 সেপ্টেম্বর: 'রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং' বা RAW-এর প্রাক্তন প্রধান অমরজিৎ সিং দুলাত ৷ সাম্প্রতিক লেখা বইয়ের মাধ্যমে প্রথমবার কথাসাহিত্যের জগতে পা রেখেছেন প্রাক্তন এই গোয়েন্দা প্রধান ৷ কাশ্মীর ও ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের বাস্তব তথ্যের উপর ভিত্তি করে লেখা তাঁর আগের বইগুলোর তুলনায় এটি একটি ভিন্নধর্মী প্রয়াস ৷
বইয়ের শিরোনাম 'আওয়ার কাইন্ড অফ গেমস' (Our Kind Of Games) ৷ এই বইটি লেখার পিছনে চার বছরের পরিশ্রম রয়েছে তাঁর ৷ বৃহস্পতিবার দিল্লিতে প্রকাশিত হয়েছে অমরজিৎ সিং দুলাতের এই ফিকশনটি । বইটি ইতিমধ্যেই কাশ্মীর নিয়ে কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছে ৷ পাঠকরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন বইটি পড়ার জন্য ৷ পাশাপাশি দুলাতের সৃষ্টি করা কাল্পনিক জগৎ এবং রঞ্জিত সোনির মতো চরিত্রগুলি কেমন সাড়া পায় সেটাও দেখার ৷ শ্রীনগরের গুলশান বুকস-এর মতো নামী বিক্রেতারা বইটির জন্য অর্ডার দিয়েছেন ৷ আগামী সপ্তাহে প্রথম ধাপের বইগুলি এসে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷
ইটিভি ভারতের সঙ্গে কথা বলার সময় দুলত বলেন, "আমার বইটি গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়েছে দিল্লিতে ৷ আমি আশা করছি আমার আগের লেখা বইগুলির মতো এটিও মানুষের মনে জায়গা করে নেবে ৷" উল্লেখ্য, এই বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আব্দুল্লা ৷ যা ভূস্বর্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রাক্তন গোয়েন্দা প্রধানের সুসম্পর্ককে তুলে ধরেছে ৷ এমনকী প্রাক্তন RAW প্রধানের একটি বই রয়েছে, যার শীর্ষক হল 'দ্য চিফ মিনিস্টার অ্যান্ড দ্য স্পাই মাস্টার' ৷
কেন ন্যাশানাল কনফারেন্স দলের সভাপতি ফারুক আব্দুল্লাকে তিনি বেছে নিয়েছেন বইয়ের ভূমিকা লেখার জন্য ? এই প্রশ্নে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করে তিনি বলেন, "ডক্টর সাহেব একজন অসাধারণ মানুষ ৷"
উল্লেখ্য, এর আগে অমরজিৎ সিং দুলাতের লেখা চারটি বই কাশ্মীর নিয়ে লেখা ৷ সেখানে প্রাক্তন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর সময়ে কাশ্মীরের বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বই লিখেছিলেন ৷ এমনকী সেই সময় RAW প্রধান হিসাবে কাশ্মীরের পরিস্থিতি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন, সেই বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর আগের বইগুলিতে ৷ তবে, এবার পুরোপুরি এক অন্য কাশ্মীর নিয়ে ফিকশন 'আওয়ার কাইন্ড অফ গেমস' লিখেছেন এই 'স্পাই মাস্টার' ৷