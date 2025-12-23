অনলাইনে 8 কোটি টাকার প্রতারণার শিকার ! নিজেকে গুলি করলেন প্রাক্তন IPS অফিসার
অনলাইনে 8 কোটি টাকার প্রতারণার শিকার হন পঞ্জাব পুলিশের প্রাক্তন আইজি অমর সিং চাহাল ৷ সেই সংক্রান্ত একাধিক তথ্যও উদ্ধার করা হয়েছে ৷
Published : December 23, 2025 at 3:38 PM IST
পাতিয়ালা, 23 ডিসেম্বর: অনলাইনে 8 কোটি টাকার প্রতারণার শিকার ! অবসাদে নিজেকে শেষ করার চেষ্টা করলেন পঞ্জাব পুলিশের প্রাক্তন আইজি অমর সিং চাহাল ৷ গুলিবিদ্ধ অবস্থায় সোমবার পাতিয়ালার বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয় এই প্রাক্তন আইপিএস অফিসারকে ৷ স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে ৷
অবসর গ্রহণের পর থেকে পাতিয়ালার এই বাড়িতেই থাকেন চাহাল ৷ প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, সেই বাড়ি থেকেই তাঁকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশের একটি দল ৷ সেখান থেকে 12 পাতার একটি চিঠি উদ্ধার করেন পুলিশকর্মীরা ৷ চিঠিতে একটি অনলাইন প্রতারণার উল্লেখ করেছেন প্রাক্তন পুলিশকর্তা ৷ তাঁর 8 কোটির ক্ষতি হয়েছে বলে জানান ৷ পাশাপাশি পরিবারের লোকজনের জন্য পঞ্জাব পুলিশের ডিজিপি গৌরব যাদবের কাছে নিরাপত্তার আবেদনও জানান তিনি ৷ সেই সঙ্গে, পুলিশের বিশেষ দল (সিট) কিংবা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার মাধ্যমে ঘটনার তদন্তেরও আবেদন জানান অমর ৷
ঘটনা প্রসঙ্গে পাতিয়ালার এসপি পালবিন্দর সিং চিমা জানান, প্রাক্তন পুলিশ কর্তা এমন কোনও পদক্ষেপ করতে পারেন বলে পুলিশকে সতর্ক করেন তাঁর এক বন্ধু ৷ তিনি বলেন, "খবরটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্তন আইজির বাড়ি পৌঁছন পুলিশকর্মীরা ৷ বাড়ি থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় অমর সিং চাহালকে উদ্ধার করা হয় ৷ উদ্ধারের সময় তাঁর জ্ঞান ছিল ৷ তাঁকে বেসরকারি এক হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷"
এসপি আরও জানান, চিকিৎসকরা প্রাক্তন আইজি-এর সিটি স্ক্যান-সহ একাধিক শারীরিক পরীক্ষা করেন ৷ রিপোর্ট পাওয়ার পর তাঁর চিকিৎসা কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তা ঠিক করবেন চিকিৎসকরা ৷ এসপির কথায়, "ঘটনাস্থল থেকে একাধিক নথি পাওয়া গিয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই একটি এফআইআরও রুজু হয়েছে ৷ ঘটনার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ তদন্ত শেষ হওয়ার পর বাকি বিষয়ে বিস্তারে জানা যাবে ৷"
এদিকে, প্রাক্তন আইজি-এর এই পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে সোশাল মিডিয়ায় ভুল তথ্য ছড়িয়ে পড়েছে ৷ সেই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে তাঁর পরিবার ৷ তাঁরা জানান, বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন অমর সিং চাহাল ৷ চিকিৎসক এবং আধিকারিকদের কাছ থেকে সঠিক তথ্য পাওয়ার পর সকলকে জানানো হবে ৷
অমর সিং চাহালের সহপাঠি তথা প্রাক্তন আইপিএস কর্তা গুরিন্দর ধিলন জানান, তিনি চাহালের পরিবার এবং চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন ৷ গুরিন্দর বলেন, "তাঁর বুকে গুলির আঘাত লেগেছে ৷ প্রচণ্ড ব্যথায় ভুগছেন। চিকিৎসকরা আপাতত তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন ৷ তবে ঠিক কী হয়েছে তা জানতে আরও খানিকটা সময় লাগবে ৷ "