ভোটের মুখে বড় গ্রেফতারি ! খুনের অভিযোগে পুলিশের জালে হেভিওয়েট প্রার্থী

ভোটের মুখে বড় গ্রেফতারি ! খুনের অভিযোগে পুলিশের জালে হেভিওয়েট প্রার্থী
খুনের ঘটনায় গ্রেফতার প্রাক্তন বিধায়ক ৷ যিনি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থীও ৷ রবিবার ভোররাতে তার গ্রেফতারির পরই চাঞ্চল্য রাজ্যজুড়ে ৷
Published : November 2, 2025 at 8:05 AM IST
পটনা, 2 নভেম্বর: খুনের অভিযোগে গ্রেফতার নির্বাচনের প্রার্থী ৷ ঘটনাস্থল বিহার ৷ রবিবার ভোরে মোকামার জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ) প্রার্থী ও হেভিওয়েট রাজনীতিবিদ অনন্ত সিং ও তার দুই সহযোগীকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ এলাকার আরেকজন বলশালী দুলার চাঁদকে খুনের ঘটনায় এই গ্রেফতারি ৷
পুলিশের একটি বিশাল দল অনন্তকে ওই এলাকার বেদনা গ্রামে খুঁজে বের করে ঘিরে ফেলে । গভীর রাত 1টার দিকে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয় ৷ এলাকার পরিস্থিতির আরও অবনতি এড়াতে তাদের দ্রুত সরিয়ে নেওয়া হয় । যাদবের হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত হিসেবে অনন্ত (যার স্ত্রী মোকামার বর্তমান বিধায়ক) তার দুই ভাগ্নে এবং আরও দুই সহযোগীর নাম রয়েছে ।
এই বিষয়ে পটনার সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ (এসএসপি) কার্তিকেয় আর শর্মা জানান, মামলার প্রধান অভিযুক্ত অনন্তকে বেদনা গ্রাম থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তার দুই সহযোগী - নাদমা গ্রামের (অনন্তের আদি গ্রাম) মণিকান্ত ঠাকুর এবং রঞ্জিত রাম যাদবকে হত্যার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল ৷ যাদের আগেও অপরাধের খাতায় নাম আছে ৷
#WATCH बिहार: JDU के मोकामा उम्मीदवार अनंत सिंह के घर की वीडियो, जहां से उन्हें दुलारचंद यादव हत्या मामले में पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया। pic.twitter.com/DVzv9CpQ30— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 1, 2025
দুলারচাঁদ যাদবকে (75) তারতার গ্রামের কাছে একটি গাড়ির ভিতরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল । তিনি প্রশান্ত কিশোরের জন সুরাজ পার্টির (জেএসপি) প্রার্থী প্রিয়দর্শী পীযূষকে সমর্থন করছিলেন । 30 অক্টোবর বৃহস্পতিবার তিনি তার পক্ষে প্রচার চালানোর সময় একটি কনভয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় অনন্তের গাড়ির কনভয় বিপরীত দিক থেকে আসে বলে অভিযোগ ।
উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও পাথর ছোড়ার ঘটনা ঘটে, যাতে কয়েকজন আহত হয় । পরে, স্থানীয় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখে একটি গাড়ির পিছনের সিটে যাদবের মৃতদেহ ।
এসএসপি শর্মা আরও জানান, যাদবের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুসারে, হৃদপিণ্ড এবং ফুসফুসে শক্ত এবং ভোঁতা পদার্থের আঘাতের ফলে শক লেগে হৃদরোগের শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে । অতএব, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং প্রাথমিক তদন্তে মনে হচ্ছে এটি একটি খুন ৷
#WATCH पटना, बिहार: पटना के SSP कार्तिकेय के शर्मा ने कहा, " एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जिसमें मोकामा विधानसभा के 2 प्रत्याशियों के पक्ष आमने सामने आ गए थे। उनके बीच पत्थरबाजी की घटना हुई थी। इसमें एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था... इसमें अभी 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। अन्य कई लोगों… pic.twitter.com/er7dAmNdg9— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 1, 2025
তিনি আরও জানান, উভয়পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে । পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷ প্রমাণ সংগ্রহের পাশাপাশি এলাকা থেকে সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করেছে এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য নিয়েছে । শুক্রবার (31 অক্টোবর) নিহতের ময়নাতদন্ত করা হয়েছে । এখনও পর্যন্ত তদন্তে দেখা যাচ্ছে যে, প্রার্থী অনন্ত ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং ঘটনাটি তার সামনেই ঘটেছে । তাকে এবং তার দুই সহযোগীকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হবে । তাদের বিরুদ্ধে আরও উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷
এই খুনের ঘটনায় নির্বাচন কমিশন শনিবার সন্ধ্যায় বারহের এসডিও চন্দন কুমার এবং দুই এসডিপিও রাকেশ কুমার এবং অভিষেক সিং - কে বদলি করার পাশাপাশি তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার পর পুলিশ এই পদক্ষেপ নেয় ।
নির্বাচন কমিশন তাৎক্ষণিকভাবে এসডিপিও অভিষেককে বরখাস্ত করার নির্দেশ দিয়েছে । এছাড়াও পটনা গ্রামীণ পুলিশ সুপার (এসপি) বিক্রম সিহাগকে বদলির নির্দেশ দিয়েছে এবং তার স্থলাভিষিক্ত করার জন্য উপযুক্ত আধিকারিকদের একটি প্যানেল চেয়েছে কমিশন ।
1980 এবং 1990-এর দশকে যাদবের বিরুদ্ধে খুন, মুক্তিপণের জন্য অপহরণ এবং চাঁদাবাজির দুই ডজনেরও বেশি মামলা ছিল । তাকে রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) প্রধান লালু প্রসাদের ঘনিষ্ঠ বলে মনে করা হত । 1980-এর দশকে তিনি কয়েক বছরের জন্য জেলে ছিলেন এবং 1990 সালে মুক্তি পাওয়ার পর রাজনীতিতে প্রবেশ করেন ।
বিহারে 6 এবং 11 নভেম্বর দুটি ধাপে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ৷ ভোট গণনা হবে 14 নভেম্বর । এই ভোট আবহের মধ্যেই খুন ও গ্রেফতারি ৷