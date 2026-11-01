নেহরুর স্মৃতিমাখা ঐতিহাসিক চেয়ারে বসে জ্ঞানেশের 'বিচার' মীরা কুমারের
INDIA BLOC IMPEACHMENT CHAIR : ইন্ডিয়া জোটের 'গণ ইমপিচমেন্ট' চলাকালীন লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার মীরা কুমার যে চেয়ারটিতে বসেছিলেন, সেটি একসময় জওহরলাল নেহরু ব্যবহার করতেন ।
By PTI
Published : November 1, 2026 at 9:14 AM IST|
Updated : November 1, 2026 at 9:56 AM IST
নয়াদিল্লি, 1 নভেম্বর : মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে শনিবার ইন্ডিয়া জোটের প্রতীকী 'গণ ইমপিচমেন্ট' চলাকালীন লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার মীরা কুমার যে চেয়ারটিতে বসেছিলেন, সেটি একসময় দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ব্যবহার করতেন ।
এই প্রতীকী গণ ইমপিচমেন্টের অন্যতম উদ্যোক্তা তথা কংগ্রেসের মিডিয়া ও প্রচার বিভাগের প্রধান পবন খেরা এই তথ্য জানিয়েছেন।
The chair in which Smt. Meira Kumar sat during today’s public impeachment proceedings against the CEC was once occupied by the first Prime Minister of India, Shri Jawaharlal Nehru, the great-grandfather of Shri Rahul Gandhi and Smt. Priyanka Gandhi. It was Nehru Ji’s chair throughout his tenure as Prime Minister. It witnessed some of the most consequential decisions in our nation’s history and carries the weight of that legacy. Today, in that very chair, invoking the spirit of Nehru Ji, Smt. Meira Kumar, former Speaker of the Lok Sabha, pronounced Gyanesh Kumar Gupta unfit to continue as the Chief Election Commissioner of India. Gyanesh Kumar Gupta has been rejected by the people of India. It is only a matter of time before he goes.— Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) October 31, 2026
এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে পবন লিখেছেন, "আজ মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে গণ ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়া চলাকালীন মীরা কুমার যে চেয়ারটিতে বসেছিলেন, সেটি একসময় ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ব্যবহার করতেন ৷ যিনি রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর প্রপিতামহ।"
তিনি আরও লিখেছেন, "প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নেহরুজির কার্যকাল জুড়ে এটি তাঁরই চেয়ার ছিল। এই চেয়ারটি দেশের ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্তের সাক্ষী এবং এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সেই ঐতিহাসিক ঐতিহ্য।"
খেরা জানান, আজ সেই চেয়ারে বসেই নেহরুর আদর্শকে স্মরণ করে লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার মীরা কুমার ঘোষণা করেছেন, জ্ঞানেশ কুমার ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদে থাকার অযোগ্য। পবন বলেন, "ভারতের জনগণ জ্ঞানেশ কুমারকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাঁর পদ থেকে অপসারিত হওয়া এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা।"
এদিন জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে প্রতীকী গণ ইমপিচমেন্টের আয়োজন করে ইন্ডিয়া (INDIA) জোট। বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, নির্বাচন চুরির জন্য ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা রুজু করে জেল খাটানোর দাবিও তোলা হয়।
কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের 10, রাজাজি মার্গের বাসভবনের লনে ঠিক সংসদের আদলে তৈরি একটি মঞ্চে এই নজিরবিহীন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। মীরা কুমারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে বিরোধী সাংসদ, শীর্ষনেতৃত্ব এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা একযোগে সিইসি জ্ঞানেশ কুমারকে ইমপিচ করার প্রস্তাব পাস করেন।
এই ইমপিচমেন্টের প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন খাড়গে স্বয়ং। তিনি অভিযোগ করেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নির্দেশে নির্বাচন কমিশন কাজ করায় সাধারণ মানুষ ভোটাধিকার হারাচ্ছে ৷ অন্যদিকে, রাহুল গান্ধী মন্তব্য করেন, "ভারতের জনগণের ভোট মুছে দেওয়ার জন্য যারা ষড়যন্ত্র করেছে, তাদের বিরুদ্ধে এই গণ ইমপিচমেন্ট হল অত্যন্ত কার্যকর রাজনৈতিক হাতিয়ার।"