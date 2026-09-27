বিজেপির টিকিটে প্রার্থী হওয়ার 'টোপ' জ্ঞানেশের ! বোমা ফাটালেন কেরালার প্রাক্তন মুখ্যসচিব

বিজেপির টিকিটে প্রার্থী হওয়ার 'টোপ' জ্ঞানেশের ! বোমা ফাটালেন কেরালার প্রাক্তন মুখ্যসচিব
Former Keralam Chief Secretary Alleges Gyanesh : জ্ঞানেশ বিজেপির টিকিটে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন বলে দাবি জিজির
Published : September 27, 2026 at 7:35 AM IST
তিরুবনন্তপুরম, 27 সেপ্টেম্বর: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের নিরপেক্ষতা নিয়ে বিরোধী দলগুলির লাগাতার সমালোচনার মাঝে বোমা ফাটালেন কেরালার প্রাক্তন মুখ্যসচিব জিজি থমসন ৷ দাবি করেছেন, তিনি যখন কেরালার মুখ্যসচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন, তখন জ্ঞানেশ কুমার তাঁকে ভারতীয় জনতা দলের (বিজেপি) প্রার্থী হিসেবে 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।
থমসন মালয়ালম সংবাদমাধ্যম 'এশিয়ানেট নিউজ'-কে জানান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের জম্মু ও কাশ্মীর বিভাগের যুগ্মসচিব হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন জ্ঞানেশ তাঁকে বিজেপির টিকিটে নির্বাচনে লড়াই করে সাংসদ হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন ৷ এমনকি নির্বাচনে জিতলে মন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছিলেন।
Disturbing allegations against Gyanesh Kumar are emerging from Kerala.After yesterday’s report on vigilance enquiry against in 2006 for corruption,today Jiji Thomson,former chief secretary reveals that Gyanesh tried to persuade him to contest in LS election as a BJP candidate.— Thomas Isaac (@drthomasisaac) September 26, 2026
জিজি থমসনের অভিযোগ
থমসনের দাবি, জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে সেই কথোপকথন 2016 সালে দিল্লিগামী একটি বিমানে হয়েছিল। সেই সময় জ্ঞানেশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের একজন কর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
থমসন জানান, জ্ঞানেশ তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তিনি যেন কেরালার মুখ্যসচিব (চিফ সেক্রেটারি) পদ থেকে অবসরের পর বিজেপিতে যোগ দেন এবং 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।
সেই কথোপকথনের কথা স্মরণ করে থমসন বলেন, "চাকরিজীবনে আমরা ভালো বন্ধু ছিলাম। জ্ঞানেশ জিজ্ঞেস করেছিলেন অবসরের পর আমার কী পরিকল্পনা। বলেছিলাম সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভাবছি। তিনি আমাকে পরামর্শ দেন, যেন 2019 সালের নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে লড়াই করে এমপি ও পরে মন্ত্রী হই এবং সেভাবেই এগিয়ে যাই। ঘটনাটি 2016 সালের। তখনই সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি। জ্ঞানেশ সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিতে ছিলেন।"
এমন এক সময়ে এই অভিযোগ সামনে এসেছে, যখন বিরোধী দলগুলি দেশের নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে থাকা সাংবিধানিক সংস্থার প্রধান জ্ঞানেশের রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে ৷
First, Gyanesh Kumar - then a serving IAS officer - was used to recruit for the BJP. Then Modi and Shah made him the umpire and put him in charge of match-fixing India's elections.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 26, 2026
থমসনের এই মন্তব্যের পর কেরালার কংগ্রেস মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে সমালোচনার সুর আরও চড়িয়েছে। 'এক্স' (X)-এ করা এক পোস্টে দল প্রশ্ন তুলেছে, এমন পদ বা সুযোগের প্রস্তাব দেওয়ার অধিকার জ্ঞানেশ কুমারকে কে দিয়েছিল এবং কার নির্দেশে বা ক্ষমতায় তিনি এমন পরামর্শ দিয়েছিলেন? সঙ্গে কংগ্রেস প্রশ্ন তুলেছে, বর্তমান সিইসি কেন 2016 সাল থেকেই বিজেপির হয়ে রাজনৈতিক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকার মতো কাজে লিপ্ত ছিলেন।
ওয়েনাডের কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা মালাপ্পুরমে বক্তৃতা দেওয়ার সময় বলেন, "অবিলম্বে সিইসি জ্ঞানেশ কুমারকে পদত্যাগ করতে হবে। কংগ্রেস ইতিমধ্যে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ শুরু করেছে। নির্বাচন কমিশনের এ ধরনের গুরুতর পদক্ষেপ রাজনৈতিক মদত ছাড়া নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না। এসব কারচুপি করেই বিজেপি নির্বাচনের আগে তাদের সম্ভাব্য আসন প্রাপ্তি নিয়ে জোর গলায় দাবি করতে থাকে ৷"
এই ইস্যুতে বিজেপিকে কোণঠাসা করার কোনও সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছে না সিপিআই (মার্ক্সবাদী) ৷ জ্ঞানেশের পাশাপাশি কেন্দ্রের শাসকদলকে নিশানা করে দলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবি বলেন, "মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার স্বৈরাচারী কায়দায় নিজের পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন ৷ দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে এভাবে খর্ব করা উচিত নয়। বিজেপি যে কমিশনের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছে, তা এখন স্পষ্ট হয়ে উঠছে।"
সিপিআই-এর কেরালা রাজ্য সম্পাদক বিনয় বিশ্বম বলেন, "দেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) যদি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক শক্তির সমর্থনে যে কোনও পর্যায়ে যেতে প্রস্তুত থাকেন, সেটা গণতন্ত্রের জন্য বড় আঘাত।"
এসআইআর (SIR) নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগ
জ্ঞানেশের সমালোচনার আরেকটি বড় বিষয় হল ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়ায় আনা পরিবর্তন-যার মধ্যে রয়েছে 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন' (এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় সংশোধন) এবং ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য ব্যবহৃত 'ফর্ম 6'-এর পরিবর্তন। বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, অন্য দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক জোশীর আপত্তি সত্ত্বেও জ্ঞানেশ একতরফা এই পরিবর্তন কার্যকর করেছেন।
সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওই দুই নির্বাচন কমিশনার অন্তত 14 বার লিখিতভাবে তাঁদের দ্বিমত জানিয়েছিলেন।
বিরোধী দলগুলির আরও অভিযোগ, ভোটার তালিকা সংশোধনের এই 'অবৈধ' প্রক্রিয়ার ফলে সারা দেশে ভোটার তালিকা থেকে কয়েক কোটি ভোটারের নাম বাদ পড়তে পারে।