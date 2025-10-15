চিকিৎসা করাতে এসে ভারতে মৃত্যু কেনিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর, শোকপ্রকাশ মোদির

চিকিৎসা করাতে এসে ভারতে মৃত্যু কেনিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর, শোকপ্রকাশ মোদির
কেনিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতে এসেছিলেন চিকিৎসাজনিত কারণে ৷ সকালে হাঁটার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি ৷ পরে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয় ৷
Published : October 15, 2025 at 5:29 PM IST
কোচি, 15 অক্টোবর: চিকিৎসা করাতে এসে ভারতে মৃত্যু হল কেনিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাইলা ওদিঙ্গার ৷ চিকিৎসাজনিত কারণে তিনি কেরলের এরনাকুলামে এসেছিলেন ৷ প্রতিদিনের মতো বুধবার সকালে তিনি প্রাতঃভ্রমণে বের হন ৷ তখন হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন কেনিয়ার প্রবীণ রাজনীতিবিদ ৷ পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রে খবর, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে কুথাট্টুকুলামের দেবমাতা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ পরে সেখানেই তিনি প্রয়াত হন ৷ তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
তিনি প্রয়াত নেতাকে 'প্রিয় বন্ধু' বলে সম্বোধন করে লিখেছেন, "আমার প্রিয় বন্ধু এবং কেনিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাইলা ওদিঙ্গার মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত ৷ তিনি একজন অভিজ্ঞ কূটনীতিক এবং ভারতের বন্ধু ছিলেন ৷"
Deeply saddened by the passing of my dear friend and former Prime Minister of Kenya, Mr. Raila Odinga. He was a towering statesman and a cherished friend of India. I had the privilege of knowing him closely since my days as Chief Minister of Gujarat and our association continued… pic.twitter.com/Nmya9C3LZi— Narendra Modi (@narendramodi) October 15, 2025
গত 10 অক্টোবর কুথাট্টুকুলামের শ্রীধরিয়াম আয়ুর্বেদিক আই হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারে চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন ৷ চক্ষু হাসপাতালের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল চত্বরের মধ্যে হাঁটছিলেন ওদিঙ্গা ৷ হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ পরে সকাল 9.52 মিনিটে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা ৷ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কেরলে এসেছেন তাঁর মেয়ে রোজমেরি ওদিঙ্গা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ৷ হাসপাতালে চিকিৎসার অঙ্গ হিসাবে রাইলা ওদিঙ্গা প্রতিদিন সকালে হাঁটতে বেরতেন ৷
এর আগে এই আয়ুর্বেদিক চক্ষু হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান তাঁর কন্যা ৷ তাই ওদিঙ্গা পরিবারের সদস্যরা মাঝেমধ্যে এই আয়ুর্বেদিক হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসেন ৷ এই বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে উল্লেখ করেছিলেন ৷ আপাতত কেনিয়ার রাজনীতিবিদ রাইলা ওদিঙ্গার দেহ দেবমাতা হাসপাতালে রয়েছে ৷ পুলিশ এবং অন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রোটোকল অনুযায়ী ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিস (এফআরআরও)-র সঙ্গে যোগাযোগ করছে ৷
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানিয়েছেন, গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে ওদিঙ্গার বন্ধুত্ব ৷ এরপরে দীর্ঘ সময় ধরে তাঁদের মধ্যে সুসম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে ৷ তিনি বলেন, "ভারতের সংস্কৃতি, মূল্য়বোধ এবং ঐতিহ্যবাহী দর্শনের প্রতি তাঁর (কেনিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী) বিশেষ ভালোবাসা ছিল ৷ ভারতের সঙ্গে কেনিয়ার সম্পর্ক দৃঢ় করতে চেয়েছিলেন তিনি এবং সেই প্রচেষ্টায় ভারতের প্রতি ভালোবাসা প্রতিফলিত হয়েছিল ৷ বিশেষত, তিনি ভারতের আয়ুর্বেদ এবং চিরাচরিত চিকিৎসা পদ্ধতি পছন্দ করতেন ৷ তাঁর কন্যা এই চিকিৎসায় সেরে উঠেছিলেন ৷ এই শোকার্ত সময়ে তাঁর পরিবার, বন্ধু এবং কেনিয়ার মানুষের প্রতি গভীর সমবেদনা রইল ৷"
2022 সালে প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানের একটি পর্বে ওদিঙ্গার সঙ্গে কথোপকথনের বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন ৷ তাঁর মেয়ের মস্তিষ্কে টিউমার হয়েছিল ৷ এর ফলে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান ৷ কুথাট্টুকুলামের শ্রীধরিয়াম আয়ুর্বেদিক আই হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারে চিকিৎসা করিয়ে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান ওদিঙ্গার মেয়ে ৷
1945 সালের 7 জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন রাইলা ওদিঙ্গা ৷ 2008 থেকে 2013 সাল পর্যন্ত তিনি কেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ৷ এরপর তিনি বিরোধী দলনেতা হন ৷ কেনিয়ার অন্যতম জোট দল আজিমিও লা উমোজার নেতৃত্ব দেন ৷ তাঁর বক্তৃতা এবং তৃণমূল স্তরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের জন্য বিখ্যাত ছিলেন ওদিঙ্গা ৷ আধুনিক গণতান্ত্রিক কেনিয়ার অন্যতম রূপকার তিনি ৷