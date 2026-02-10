'বইটি পাওয়া যাচ্ছে', রাহুলের দাবির পর নীরবতা ভাঙলেন প্রাক্তন সেনাপ্রধান নারাভানে

'বইটি পাওয়া যাচ্ছে', রাহুলের দাবির পর নীরবতা ভাঙলেন প্রাক্তন সেনাপ্রধান নারাভানে
'ফোর স্টারস অফ ডেসটিনি'র ভাগ্য নিয়ে উত্তপ্ত সংসদ ৷ এর মধ্যে আসরে নামলেন স্বয়ং লেখক প্রাক্তন সেনাপ্রধান এমএম নারাভানে ৷ কী বললেন তিনি ?
Published : February 10, 2026 at 8:46 PM IST
নয়াদিল্লি, 10 ফেব্রুয়ারি: প্রাক্তন সেনাপ্রধানের লেখা বই দেশের রাজনীতিতে শোরগোল ফেলেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ এই বিতর্কের আবহে শেষে নিজের বইয়ের অবস্থান স্পষ্ট করলেন প্রাক্তন সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নারাভানে ৷ সোমবার রাতে প্রকাশক পেঙ্গুইন ব়্যানডম হাউজ-এর বিবৃতিটি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে তিনি জানালেন, প্রকাশক যে বিবৃতি দিয়েছে সেটাই বইয়ের বর্তমান অবস্থা ৷ অর্থাৎ 'ফোর স্টারস অফ ডেসটিনি' বইটি ছাপা হয়নি'- এই বিবৃতিতেই সিলমোহর দিলেন স্বয়ং লেখক প্রাক্তন সেনাকর্তা ৷
গত কয়েকদিন ধরে বইটি পাওয়া যাচ্ছে বলে দাবি করেছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি ৷ এদিন সকালেও একই দাবি করেন তিনি ৷ এদিকে বইটি ছাপা বা তার কোনও ডিজিটাল কপি কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানিয়েছে প্রকাশক পিআরএইচআই ৷ এই আবহে বিতর্ক অবসানে নিজেই মাঠে নামলেন প্রাক্তন সেনাপ্রধান নারাভানে ৷
This is the status of the book. https://t.co/atLtwhJvl0— Manoj Naravane (@ManojNaravane) February 10, 2026
বিতর্কের সূত্রপাত
চলতি বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে (2 ফেব্রুয়ারি) সংসদীয় অধিবেশনে 'ফোর স্টারস অফ ডেসটিনি' বইটি থেকে উদ্ধৃতি করতে চান লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ তাঁকে বইটি থেকে উদ্ধৃতি করতে দিতে রাজি হননি অধ্যক্ষ ওম বিড়লা ৷ তিনি সংসদের নিয়মের বাইরে গিয়ে কাজ করছেন বলেও বিরোধী দলনেতাকে মৃদু ভর্ৎসনা করেন অধ্যক্ষ ৷
প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কড়া আপত্তি তোলেন, যে বইয়ের কথা রাহুল বলছেন, প্রাক্তন সেনা প্রধানের সেই বইটি এখনও প্রকাশিত হয়নি ৷ কংগ্রেস সাংসদ আদতে বইয়ের কথা বলে একটি ম্যাগাজিনের লেখা থেকে উদ্ধৃতি করছেন বলে অভিযোগ ওঠে ৷ এই ঘটনার পরে অবশ্য সংসদের বাইরে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল বলেন, "আমার 2-3 লাইন বলার ছিল ৷ কিন্তু ওরা (বিজেপি) আমাকে বলতে দিল না ৷ বললেই ব্যাপারটা আপনাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যেত ৷"
এর দু'দিন পর 4 ফেব্রুয়ারি সংসদ চত্বরে এমএম নারাভানের লেখা 'ফোর স্টারস অফ ডেস্টিনি' বইটি হাতে নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায় তাঁকে ৷ সাংবাদিকদেরও তিনি বইটি দেখান ৷ এদিকে বইটি যখন ছাপা হয়নি, তখন বইটি কংগ্রেস সাংসদ কোথা থেকে পেলেন ? তা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয় ৷ বইটির একটি অংশ সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন রাহুল ৷ মোদি সরকারের বিরুদ্ধে রীতিমতো তোপ দাগেন ৷ ভারত-চিন সীমান্তে চিনের আক্রমণ নিয়ে কড়া সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি থেকে শুরু করে অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের ৷
এই অবস্থায় বইটির পিডিএফ কপি কোনওভাবে অনলাইনে ফাঁস হয়েছে বলে সন্দেহ করা হয় ৷ বইটি ছাপতে যাওয়ার আগের মুহূর্তের পিডিএফ কপিটি ফাঁস হওয়া এবং অনলাইনে পিডিএফ-এর প্রাপ্যতা নিয়ে সোমবার মামলা দায়ের করে দিল্লি পুলিশ ৷
পেঙ্গুইনের বিবৃতি
এদিকে এদিনই আসরে নামে পেঙ্গুইন ব়্যানডম হাউজ ইন্ডিয়া (পিআরএইচআই) ৷ গতকাল রাত 10টা নাগাদ প্রকাশক সোশাল মিডিয়ায় প্রথম বিবৃতি দেয়, "আমরা পরিষ্কার জানাচ্ছি, ভারতীয় সেনার প্রাক্তন প্রধান এমএম নারাভানের স্মৃতিকথা 'ফোর স্টারস অফ ডেসটিনি' বইটি প্রকাশ করার একমাত্র সত্ত্ব আমাদের ৷"
Statement from the Publisher. pic.twitter.com/WqLaptY7o7— Penguin India (@PenguinIndia) February 10, 2026
সংস্থা আরও জানায়, "বইটি ছাপা হয়নি ৷ পুস্তকাকারে বা ডিজিটাল- কোনওভাবে বইটি প্রকাশিত হয়নি ৷ বইটি বিক্রির জন্য কোথাও পাঠানো হয়নি বা বিক্রিও হয়নি ৷ 'পেঙ্গুইন ব়্যানডম হাউজ ইন্ডিয়া'-এর এই বইটি সাধারণ মানুষ পেতে পারে না ৷ বইটির কোনও কপি, সেটা ছাপা হোক বা ডিজিটাল, পিডিএফ অথবা অন্য কোনওভাবে অনলাইন বা অফলাইনে অথবা কোনও প্ল্যাটফর্মে পাওয়া গেলে তা পিআরএইচআই-এর সত্ত্বাধিকার লঙ্ঘন করেছে ৷ এখনই তা বাজেয়াপ্ত করা উচিত ৷ পিআরএইচআই আইনি পথে এর ব্যবস্থা নেবে ৷"
রাহুলের দাবি
এরপর এদিন সকালে সংসদ চত্বরে 'ফোর স্টারস অফ ডেসটিনি'র প্রাপ্যতা নিয়ে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধিকে প্রশ্ন করেন সাংবাদিকরা ৷ তখন রাহুল 2023 সালের একটি এক্স হ্যান্ডেলের পোস্ট দেখিয়ে বলেন, "বইটি পাওয়া যাচ্ছে ৷ আমার কাছে বইয়ের যে লিঙ্কটি আছে, সেটা দেখুন ৷ মিস্টার নারাভানের একটা টুইট রয়েছে ৷ দেখুন, হয় মিস্টার নারাভানে মিথ্যা বলছেন, আর নয়তো পেঙ্গুইন ৷ আমি মনে করি না, প্রাক্তন সেনাপ্রধান বইটি নিয়ে মিথ্যা বলবেন ৷ পেঙ্গুইন বলছে বইটা প্রকাশিত হয়নি ৷ কিন্তু বইটি তো অ্যামাজন.জেন.-এ পাওয়া যাচ্ছে ৷ 2023 সালে নারাভানে নিজেই বইটি কেনার কথা জানিয়ে টুইট করেছেন ৷"
#WATCH | On Delhi Police files FIR to investigate alleged circulation of former Army chief General MM Naravane's (Retd) unpublished book, LoP Lok Sabha Rahul Gandhi says," here is a tweet from mr naravane which says -"just follow the link to my book". the point i am making is -… pic.twitter.com/zeHbtzJpjJ— ANI (@ANI) February 10, 2026
তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন, "আমি নারাভানেজিকেই পেঙ্গুইনের থেকে বেশি বিশ্বাস করি ৷ আপনারা কি পেঙ্গুইনকে বিশ্বাস করেন ? নারাভানেজি তাঁর বইতে এমন কিছু মন্তব্য করেছেন, যা ভারত সরকার এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর জন্য সুবিধেজনক নয় ৷"
প্রকাশকের বিবৃতি
রাহুল গান্ধির বক্তব্যের পরপরই এদিন দুপুর তিনটের সময় পেঙ্গুইন ইন্ডিয়া 'পেঙ্গুইন ব়্যানডম হাউজ ইন্ডিয়ায় কীভাবে বই ছাপা হয়, তার একটি চটজলদি গাইড' শীর্ষক লেখা সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ৷ এই লেখায় সুকৌশলে তারা জানায়, "একটি বইয়ের প্রকাশ ঘোষিত হওয়া, প্রি-অর্ডার অবস্থায় বইটির প্রাপ্যতা এবং একটি বই প্রকাশ হওয়া এক জিনিস নয় ৷"
গত 2 ফেব্রুয়ারি থেকে প্রাক্তন সেনাপ্রধানের 'ফোর স্টারস অফ ডেসটিনি' স্মৃতিকথা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন ৷ কিন্তু গতকাল পেঙ্গুইনের বিবৃতির পর এদিন তাঁর হাতে আর বইটি দেখা যায়নি ৷