বেসরকারি স্কুলের অনুমোদনে 400 কোটি টাকার লেনদেন ! গ্রেফতার তামিলনাড়ুর প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী

বেসরকারি স্কুলের অনুমোদনে 400 কোটি টাকার লেনদেন ! গ্রেফতার তামিলনাড়ুর প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী
Former DMK Minister Arrest: সোমবার বিকেলে তামিলনাড়ু পুলিশ রাজ্যের প্রাক্তন স্কুল শিক্ষামন্ত্রী ও ডিএমকে নেতা আনবিল মহেশ পোইয়ামোজঝিকে গ্রেফতার করেছে।
Published : October 26, 2026 at 7:49 PM IST
চেন্নাই, 26 অক্টোবর: বেসরকারি স্কুলগুলিকে স্বীকৃতি ও অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার তামিলনাড়ুর প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী আনবিল মহেশ পোইয়ামোজঝি ৷ এর আগে দায়ের হওয়া মামলায় আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হওয়ার পরই সোমবার বিকেলে তামিলনাড়ু পুলিশ রাজ্যের প্রাক্তন স্কুল শিক্ষামন্ত্রী ও ডিএমকে নেতা আনবিলকে গ্রেফতার করেছে।
আদালতের নির্দেশের পর সোমবার আমিনজিকারাই এলাকা থেকে পুলিশ তাঁকে হেফাজতে নেয়। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্থায়ী স্বীকৃতি ও অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে বড় ধরনের আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে এই মামলায়। গত 16 অক্টোবর শুনানির সময় বিচারপতি ভি লক্ষ্মীনারায়ণন শুনানির পর রায়দান স্থগিত রাখেন। পুলিশের পক্ষে উপস্থিত সরকারি আইনজীবী অভিযোগ করেন, এই দুর্নীতিচক্রে প্রায় 400 কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে ৷ বেসরকারি স্কুলগুলি থেকে সংগৃহীত এই অর্থ বিভিন্ন আধিকারিকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তিনি যুক্তি দেন, এই লেনদেনের বিস্তারিত তথ্য উদঘাটনের জন্য আনবিল মহেশকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন।
সরকার পক্ষের অভিযোগ, দ্বিতীয় অভিযুক্ত মুথুকুমারের গাড়িচালক সুরেশের মাধ্যমে এই অর্থ লেনদেন করা হয়েছে ৷ এর সপক্ষে কিছু ছবিও আদালতে পেশ করে। সরকার আগাম জামিনের বিরোধিতা করে জানায়, প্রাক্তন মন্ত্রী হিসেবে তিনি তদন্ত প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করতে পারেন ৷ সাক্ষ্য-প্রমাণ নষ্ট করতে পারেন অথবা সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারেন বলেও দাবি সরকারের ৷ সরকারি আইনজীবীর যুক্তি, আনবিল মহেশকে ইতিমধ্যে আট ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও তা যথেষ্ট ছিল না ৷ তাঁকে আরও জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন রয়েছে বলেও আদালতে সওয়াল করেন সরকারি আইনজীবী।
শুনানিতে বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতার ছবি কতটা জোরালো প্রমাণ হতে পারে ? তিনি মন্তব্য করেন যে, জননেতারা যেখানেই যান, সেখানেই তাঁদের ছবি তোলা হতে পারে। বিচারপতি আরও উল্লেখ করেন, প্রাক্তন মন্ত্রী হিসেবে ডিরেক্টরেট অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন (ডিপিআই) কমপ্লেক্সে আনবিল মহেশের একটি কার্যালয় থাকা স্বাভাবিক এবং সেখানে কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হওয়াটা সবসময়ই যে অনৈতিক, তা বলা যায় না।
আদালত জানতে চায়, আগের জিজ্ঞাসাবাদে কী বেরিয়ে এসেছিল এবং তদন্তকারীরা আর কী তথ্য জানতে চাইছেন ? পরবর্তীতে 26 অক্টোবর মাদ্রাজ হাইকোর্ট আনবিল মহেশের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয় ৷ এর পরেই তাঁকে গ্রেফতারের পথ প্রশস্ত হয়। প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ওঠা এই অভিযোগগুলি বেসরকারি স্কুলগুলিকে স্বীকৃতি ও অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে অনিয়মের তদন্তেরই অংশ। পুরো বিষয়টি এখন আইনি প্রক্রিয়ার অধীনে রয়েছে।