রাজ্যে উপ-নির্বাচনের আগে মন্ত্রী হলেন আজহারউদ্দিন

ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিন মন্ত্রী হলেন ৷ তাঁর নিয়োগের পর কংগ্রেস শাসিত রাজ্যের মন্ত্রীর সংখ্যা দাঁড়াল 16 ৷

মন্ত্রী হলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার মহম্মদ আজহারউদ্দিন
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 31, 2025 at 2:34 PM IST

হায়দরাবাদ, 31 অক্টোবর: মন্ত্রী হলেন মহম্মদ আজহারউদ্দিন ৷ শুক্রবার তিনি তেলেঙ্গানা সরকারের মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন ৷ আগামী 11 নভেম্বর জুবিলি হিলস বিধানসভা কেন্দ্রে উপ-নির্বাচন ৷ তার আগে ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়কের মন্ত্রিসভায় নিয়োগ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞমহলের একাংশ ৷

তেলেঙ্গানার মন্ত্রিসভায় 18 জন পর্যন্ত মন্ত্রীর নিয়োগ হতে পারে ৷ আজহারউদ্দিনের নিয়োগের ফলে ক্যাবিনেটের সংখ্যা দাঁড়াল 16 ৷ আগামী মাসে বিহারের দ্বিতীয় দফা ভোটের দিন একগুচ্ছ উপ-নির্বাচনের ঘোষণা হয়েছে ৷ এদিনই ভোট হায়দরাবাদের জুবিলি হিলস বিধানসভা কেন্দ্রে উপ-নির্বাচন ৷ এর আগে 2023 সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই জুবিলি হিলস থেকেই কংগ্রেস প্রার্থী হয়েছিলেন আজহারউদ্দিন ৷ কিন্তু তিনি পরাজিত হন ৷

এদিন তিনি সংবাদসংস্থাকে বলেন, "আমি খুশি ৷ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং জনগণ ও আমার সমর্থকদের ধন্যবাদ জানাই ৷ এর সঙ্গে জুবিলি হিলস নির্বাচনের কোনও যোগ নেই ৷ দুটো বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা ৷"

চলতি বছরের জুন মাসে এই কেন্দ্রের বিআরএস বিধায়ক মাগান্তি গোপীনাথের মৃত্যু হয় ৷ এরপর অগস্টের শেষ সপ্তাহে রাজ্যপালের কোটায় আজহারউদ্দিনকে বিধান পরিষদের সদস্য (এমএলসি) নিয়োগ করে তেলেঙ্গানার সরকার ৷ যদিও এই নিয়োগে রাজ্যপাল জিষ্ণুদেব বর্মার চূড়ান্ত সম্মতির বিষয়টি বাকি রয়েছে ৷

এদিন রাজভবনে একটি অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল জিষ্ণু দেব বর্মা তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান ৷ এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন কংগ্রেস শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এ রেবন্ত রেড্ডি এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা ৷

1963 সালের 8 ফেব্রুয়ারি হায়দরাবাদে জন্মগ্রহণ করেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক আজহারউদ্দিন ৷ এই শহরেই তাঁর বড় হয়ে ওঠা ৷ 1992, 1996, 1999 এবং 1999 সালের বিশ্বকাপে অধিনায়ক হিসাবে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি ৷ সেই সময় তাঁর ব্যাটিং কৌশল বিশ্ব ক্রিকেটের নজর কেড়েছিল ৷ এছাড়া ফিল্ডিংয়ের তাঁর পারদর্শিতার জন্য আজও আজহারউদ্দিন স্মরণীয় ৷ তিনি হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (এইচসিএ)-এর প্রাক্তন সভাপতি ৷

ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে পরে কংগ্রেসে যোগ দেন প্রাক্তন অধিয়ানক ৷ 2009 সালে উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদ লোকসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে জয়ী হয়ে সাংসদ নির্বাচিত হন আজহারউদ্দিন ৷ এরপর 2014 সালে রাজস্থানের টন-সোয়াই মাধোপুর লোকসভা থেকে তাঁকে ফের প্রার্থী করে কংগ্রেস ৷ কিন্তু তিনি পরাজিত হন ৷

2018 সালে তেলেঙ্গানা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভাপতি নির্বাচিত হন আজহার ৷ ওই বছরেই রাজ্য়ের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য কংগ্রেসের হয়ে প্রচার করেন ৷ কিন্তু তিনি নিজে প্রার্থী হননি ৷

TELANGANA GOVERNMENT
HYDERABAD
INDIAN CRICKET CAPTAIN AZHARUDDIN
TELANGANA MINISTER AZHARUDDIN
MOHAMMAD AZHARUDDIN

