চুরাশি'র শিখ বিরোধী হিংসায় কারাবন্দি, প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ সজ্জন কুমার প্রয়াত

চুরাশি'র শিখ বিরোধী হিংসায় কারাবন্দি, প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ সজ্জন কুমার প্রয়াত
কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ সজ্জন কুমার শিখ বিরোধী হিংসার মামলায় তিহাড় জেলে আজীবন কারাবাসের সাজায় বন্দি ছিলেন ৷ তাঁর মৃত্যু হয়েছে ৷
সজ্জন কুমার প্রয়াত (ইটিভি ভারত)
Published : August 20, 2026 at 2:09 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 অগস্ট: প্রয়াত প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ সজ্জন কুমার ৷ তিনি 1984 সালের শিখ বিরোধী হিংসার ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হন এবং তিহাড় জেলে আজীবন কারাবাসের সাজা ভুগছিলেন ৷ নয়াদিল্লির সফদরজঙ্গ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জেলেই অসুস্থ হয়ে পড়েন 80 বছর বয়সি সজ্জন কুমার ৷ তাঁকে সফদরজঙ্গ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় ৷ সেখানে চিকিৎকসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন ৷
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