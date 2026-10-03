নাম বাদ যাওয়া ভোটারদের ফর্ম 6 পূরণ বেআইনি, দাবি প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের

নাম বাদ যাওয়া ভোটারদের ফর্ম 6 পূরণ বেআইনি, দাবি প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের
Former CEC SY Quraishi: কুরেশি জানান, কমিশনের চাপে যে সমস্ত ডিলিটেড ভোটার ফর্ম 6 ফিলাপ করে জমা দিয়েছেন তাঁদের একবছরের জেল হতে পারে ।
Published : October 3, 2026 at 1:53 AM IST
নয়াদিল্লি, 3 অক্টোবর: এসআইআর প্রক্রিয়ার জেরে বাদ পড়া ভোটার এবং নতুন ভোটারদের নাম অবিলম্বে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। জানিয়েছে, ফর্ম 6 পূরণ করে এই ভোটারদের নাম ভোটার তালিকায় তুলতে হবে । প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ভোটারের বাড়ি ঘিরে নাম তালিকায় তুলবেন বিএলও ।
এই নির্দেশিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ওয়াইএস কুরেশি । শুক্রবার এক্স হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টে তিনি জানান, নিয়ম অনুযায়ী ফর্ম 6-এর ব্যবহার শুধু নতুন ভোটাররা করতে পারেন । নাম বাদ গিয়েছে এমন ভোটাররা তালিকায় নাম ফেরাতে এই ফর্ম ব্যবহার করতে পারেন না ।
তাঁর দাবি, নির্বাচন কমিশনের চাপে যে সমস্ত ডিলিটেড ভোটার ফর্ম 6 ফিলাপ করে জমা দিয়েছন তাঁদের একবছরের জেল হতে পারে । কমিশনের কর্তারা যদি এই কাজে মদত দিয়ে থাকেন তাহলে তাঁরাও অপরাধের অংশীদার ।
ভোট চুরির অভিযোগ ঘিরে সম্প্রতি প্রবল অস্বস্তিতে পড়েছে দেশের নির্বাচন কমিশন । মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের দাবিতে সরব প্রায় সবকটি বিরোধী দল। একটি সর্বভারতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় কমিশনের তিন কমিশনারের মধ্য়ে সমন্বয়ের অভাব ছিল । দুই সহযোগী নির্বাচন কমিশনার এসএস সান্ধু এবং বিবেক জোশিকে বাদ দিয়ে একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্য় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার । বাকি দুই কমিশনার গত দশ মাসে 14 বার নিজেদের আপত্তির কথা লিখিতভাবে জানিয়েছেন। এরপরই ফর্ম 6 নিয়ে নতুন নির্দেশিকা জারি হয় । তা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিলেন কুরেশি ।
অবশ্য এই প্রথম নয়, এসআইআর প্রক্রিয়ার শুরু থেকেই বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে সন্দিহান কুরেশি । তাঁকে অতীতে বলতে শোনা গিয়েছে, ভোটার তালিকাকে ত্রুটি মুক্ত করার কাজ গত তিরিশ বছর ধরে চলেছে । প্রাক্তন মুখ্য় নির্বাচন কমিশনার টিএন সেশনের সময় থেকেই এই কাজ হয়ে আসছে । তার ফলে ভারতের ভোটার তালিকা প্রায় সম্পূর্ণ ত্রুটি মুক্ত । বাকিটার জন্য় এসআইআর করার প্রয়োজন নেই ।
এদিকে যেদিন কমিশনের সাম্প্রতিকতম নির্দেশিকা নিয়ে প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার প্রশ্ন তুলছেন সেদিনও বর্তমান মুখ্য় নির্বাচন কমিশনের পদত্যাগের দাবিতে কার্যত উত্তাল দেশ । শুক্রবার মুম্বইয়ের শিবাজী পার্কে বিক্ষোভ কর্মসূচি করেছে ককরোচ জনতা পার্টি ৷ যদিও পুলিশ সেখানে বিক্ষোভের অনুমতি দেয়নি ৷ এদিকে রাজধানীর যন্তর মন্তরেও আপ, যুব কংগ্রেস, অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, সমাজকর্মী যোগেন্দ্র যাদব, বাম নেত্রী বৃন্দা কারাত-সহ অনেকে আন্দোলন করছেন ৷ দিল্লিতে প্রায় 1100 প্রতিবাদীকে আটক করা হয়েছে ।