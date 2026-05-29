এসি বিস্ফোরণে বাড়িতে আগুন, পুড়ে মৃত্যু প্রাক্তন আমলার
এসি বিস্ফোরণে মৃত্যু হল অবসরপ্রাপ্ত আইএএস তথা কম্পিটিশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার (সিসিআই)-এর প্রথম চেয়ারম্যান ধ্যানেন্দ্র কুমারের। কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটল এসিতে ? এখনও স্পষ্ট নয় ৷
Published : May 29, 2026 at 7:10 PM IST
নয়াদিল্লি, 29 মে: গভীর রাতে এসি বিকল হয়ে যেতেই বিস্ফোরণ ! যার জেরে আগুন লেগে যায় বাড়িতে ৷ ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশন (Competition Commission of India)-এ প্রাক্তন চেয়ারম্যান ধ্যানেন্দ্র কুমারের বাড়ি দক্ষিণ দিল্লির হাউজ খাসে ৷ বুধবার রাতে তাঁর বাসভবনের এয়ার কন্ডিশনার বিকল হওয়ায় আগুন লেগে যায় ৷ যার জেরে মৃত্যু হয় অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় আমলার ৷
পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত 11টা নাগাদ একটি ঘরের বাতানুকূল যন্ত্রে বিস্ফোরণ ঘটে। সেই সময় বাড়িতে ধ্যানেন্দ্র কুমার, পরিবারের অন্য সদস্যরা এবং পরিচারিকরা উপস্থিত ছিলেন ৷ বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে এসিতে আগুন ধরে যায় ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকল বাহিনী। গুরুতর আহত হন 80 বছরের প্রাক্তন আমলা ও তাঁর ছেলে। উদ্ধার করে তাঁদের নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যদিও চিকিৎধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে সিসিআই-এর প্রথম চেয়ারম্যান ধ্যানেন্দ্র কুমারের।
তাঁর ছেলে ওই হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন। দুর্ঘটনার পর তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে সংবাদমাধ্যমে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে । সেই সংক্রান্ত একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছে সংবাদসংস্থা পিটিআই ৷ আগুন দ্রুত পুরো বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে ৷ ধোঁয়ায় বেরিয়ে আসতে থাকে বাড়ির ভিতর থেকে ৷ দমকলের দু'টি ইঞ্জিন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পৌঁছয় ৷
পুলিশ ও দমকল কর্মীরা ধ্যানেন্দ্র এবং তাঁর ছেলে গৌরবকে বাড়ি থেকে উদ্ধার করে এইমস ট্রমা সেন্টারে নিয়ে যান। ছেলের অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে ৷ তবে, চিকিৎসাধীন অবস্থায় ধ্যানেন্দ্র মারা যান। ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (দক্ষিণ) অনন্ত মিত্তাল বলেন, "হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে বলা হয়েছে আগুন লাগার পরে প্রচুর পরিমাণে ধোঁয়া ধ্যানেন্দ্রের ফুসফুসে ঢুকে গিয়েছিল। সে কারণে তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি এয়ার কন্ডিশনারের ইনডোর ইউনিটে বিস্ফোরণের কারণে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত। ঘটনায় তাঁর স্ত্রী এবং দু'জন গৃহকর্মীকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে । বুধবার রাত 12.20 মিনিটের দিকে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দোতলা বাড়িটির নিচুতলার বেশকিছু ঘরোয়া জিনিসপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । প্রতিবেশীদের কথায়, "একটি বিকট শব্দ শোনা যায় ৷ পরিবারের সদস্যরা আলাদা আলাদা ঘরে ছিলেন ৷ চিৎকার করতে থাকেন ৷ ভবনের ভিতর দ্রুত ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছিল। আমরা দমকল বিভাগে খবর দিই ৷