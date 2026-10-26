হানিট্র্যাপে দেশের সামরিক গোপন তথ্য পাচার ! গ্রেফতার প্রাক্তন সেনা আধিকারিক
Former army officer arrested: হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে এক মহিলার সঙ্গে প্রাক্তন সেনা আধিকারিকের পরিচয় হয় । পরবর্তীতে তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় ৷
Published : October 26, 2026 at 11:30 AM IST
ভেলোর(তামিলনাড়ু), 26 অক্টোবর: হানিট্র্যাপে পরে মহিলাকে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ভারতীয় সেনার গোপন তথ্য পাচারের অভিযোগ ৷ গ্রেফতার করা হয়েছে অবসরপ্রাপ্ত সেনা আধিকারিককে ৷ ধৃত প্রাক্তন ওই সেনা আধিকারিকের নাম বাবু (52) ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি তামিলনাড়ুর ভেলোর জেলার কিলভাল্লাম এলাকায় বাসিন্দা ৷ তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে গত 28 বছর ধরে কর্মরত ছিলেন ৷ গতবছরই তিনি অবসর নেন ৷ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার কাছে অভিযোগ আসে যে, তিনি সেনাবাহিনীর গোপন তথ্য সংগ্রহ করে তা শত্রুপক্ষের কাছে পাচার করছেন ।
এই অভিযোগের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা তদন্ত শুরু করে এবং গত শুক্রবার অর্থাৎ 23 অক্টোবর কিলভাল্লাম এলাকায় পৌঁছন তদন্তকারী আধিকারিকরা । জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বাবুকে তাঁর বাড়ি থেকে ভেলোর গ্রামীণ থানায় নিয়ে যাওয়া হয় ৷ যেখানে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা টানা দু'দিন তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন । এরপর রবিবার অর্থাৎ 25 অক্টোবর সকালে বাবুকে গ্রেফতার করা হয় ।
পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "বাবু সেনাবাহিনীর সরঞ্জাম ইউনিটে কর্মরত ছিলেন । এক বছর আগে অবসর গ্রহণের পর হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে এক মহিলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় । পরবর্তীতে তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে এবং ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে তাঁরা সেনাবাহিনীর বিভিন্ন গোপনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন । তদন্তে বেরিয়ে এসেছে যে, তাঁরা মূলত সামরিক সরঞ্জাম ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়েই কথা বলতেন । কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে বিষয়টি জানানো হয়েছে এবং তারা বর্তমানে এ বিষয়ে তদন্ত চালাচ্ছে ।"
তদন্তে আরও সামনে এসেছে যে, বাবু কেবল তাঁর জানা সেনার গোপন তথ্যই ওই মহিলাকে দেননি ৷ বরং, সামরিক দফতরে সরাসরি ফোন করে এমন সব তথ্যও সংগ্রহ করে তাকে দিয়েছেন, যা তাঁর নিজের জানা ছিল না । অনুমান করা হচ্ছে, গত এক বছর ধরে তিনি এভাবেই সামরিক গোপন তথ্য এবং বিভিন্ন সরঞ্জাম সংক্রান্ত তথ্য পাচার করে আসছিলেন । বাবুর সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে আসার পর অন্যান্য সেনা আধিকারিকরা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন ।
অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পর তাঁকে ভেলোর গ্রামীণ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয় এবং কানিয়ামবাড়ি পুলিশ একটি গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে । ভেলোর গ্রামীণ পুলিশ এই ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে । তদন্তকারী দল জানার চেষ্টা করছে, ওই মহিলা কে, যিনি বাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে গোপন তথ্যগুলি সংগ্রহ করেছিলেন । পুলিশ খতিয়ে দেখছে যে, এই হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টটি কে পরিচালনা করত এবং তথ্য ফাঁসের ঘটনায় কোনও বিদেশি নাগরিক বা বিদেশি কোনও সংস্থা জড়িত কি না । এ বিষয়ে আরও তদন্ত চলছে ।