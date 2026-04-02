হরমুজ প্রণালীতে নিরাপদে জাহাজ চলাচলই অগ্রাধিকার, ব্রিটেনের নেতৃত্বে বৈঠকে জানাল ভারত
হরমুজ প্রণালী আংশিক বন্ধ করার ফলে বিশ্বজুড়ে তেল-জ্বালানির দাম বেড়ে চলেছে ৷ এই অবস্থায় ভার্চুয়াল বৈঠক করল ব্রিটেন ৷ তাতে অংশ নিল ভারত ৷
By PTI
Published : April 2, 2026 at 8:50 PM IST
নয়াদিল্লি, 2 এপ্রিল: মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতে প্রায় বন্ধ হরমুজ প্রণালী ৷ এই জলপথ সচল করা নিয়ে বৃহস্পতিবার ব্রিটেনের নেতৃত্বে একটি সম্মেলন হল ৷ সেখানে ভারতের তরফে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি ৷ চিন, রাশিয়া, ভারতের মতো গুটিকয়েক মিত্র দেশ বাদে হরমুজ প্রণালী দিয়ে বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রের জ্বালানি-পণ্যবাহী জাহাজ যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ইরান ৷
বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ব্রিটেনের বিদেশ সচিবের নেতৃত্বে পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতির উপর একটি বৈঠকের আহ্বান জানানো হয় ৷ সেখানে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রী ৷ 60টিরও বেশি দেশ এই বৈঠকে অংশ নিয়েছিল ৷
বিদেশ সচিব মিস্রী আন্তর্জাতিক জলপথ নিয়ে অবাধ ও উন্মুক্ত জাহাজ চলাচলের নীতির গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন ৷ ইরানের বিরুদ্ধে ইজরায়েল ও আমেরিকার যৌথ হামলায় কীভাবে ভারতের শক্তিসম্পদের নিরাপত্তায় প্রভাব পড়েছে সেই বিষয়টি বৈঠকে উত্থাপন করেন তিনি ৷ এই যুদ্ধে জলপথে সফরকারী শুধু ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে ৷ উপসাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার ফলে ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যু হয় ৷ যুদ্ধে বিরতির মাধ্যমে এই সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসা যাবে ৷ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নিয়ে আলোচনা ও কূটনৈতিক পথে এর সমাধান সম্ভব ৷
হরমুজ প্রণালী সঙ্কীর্ণ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ জলপথ ৷ এর মধ্যে দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশ থেকে সামগ্রী-জ্বালানি ইত্যাদি সারা বিশ্বে পরিবাহিত হয় ৷ বিশ্বের এক পঞ্চমাংশ বা 20 শতাংশ তেল পরিবহণ হয় এই জলপথে ৷ 28 ফেব্রুয়ারি আমেরিকার মদতে ইরানে হামলা চালায় ইজরায়েল ৷ এরপর ইরানও পাল্টা পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে মার্কিন সেনাঘাঁটি, বন্দরকে নিশানা করে এবং ড্রোন-ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাতে থাকে ৷ সঙ্গে হরমুজ প্রণালী দিয়ে পণ্য ও জ্বালানিবাহী ট্যাঙ্কার যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করেছে ইরান ৷ দেশের রেভোলিউশনারি গার্ড হুঁশিয়ারি দিয়েছে, এই জলপথ দিয়ে কোনও দেশের জ্বালানি-ভর্তি ট্যাঙ্কার যেতে দেখলে তাতে হামলা চালানো হবে ৷
এই অবস্থায় বিশ্বজুড়ে জ্বালানি পরিবহণ কার্যত সঙ্কটের মুখে এবং জ্বালানির দাম ঊর্ধ্বমুখী ৷ এদিন এই ভার্চুয়াল বৈঠকে বিশ্বের 60টি দেশ অংশ নিয়েছিল ৷ সেখানে বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রী ভারতের নিরাপদ আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলের অবস্থানের কথা তুলে ধরেন ৷
বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, "ভারত সবসময় অবাধ ও উন্মুক্ত বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল এবং আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমুদ্রপথে সুরক্ষা বজায় রাখার অবস্থানে অনড় ৷ আমাদের অগ্রাধিকার, হরমুজ প্রণালী দিয়ে নিরাপদ ও অবাধ জাহাজ চলাচল নিশ্চিত করা ৷" তিনি জানান, ব্রিটেন ভারত-সহ বিশ্বের বহু দেশকে এই আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে ৷ ভারতের তরফে বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রী এই ভার্চুয়াল সম্মেলনে হাজির ছিলেন ৷
বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্রের কথায়, "আমরা ইরানের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছি ৷ অন্যান্য় দেশগুলির সঙ্গেও যোগাযোগ রয়েছে ৷ এলপিজি ও এলএনজি নিয়ে জাহাজগুলি কীভাবে নিরাপদে ও বাধাহীনভাবে হরমুজ প্রণালী পেরিয়ে আসতে পারে, আমরা সেই সম্ভাবনাগুলি খতিয়ে দেখছি ৷ এই আলোচনার ফলে গত কয়েক দিনে ভারতের ছ'টি জাহাজ নিরাপদে হরমুজ প্রণালী পেরিয়েছে ৷ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রয়েছে ৷" ইরানের সঙ্গে ইজরায়েল ও আমেরিকার যুদ্ধের একমাস পূর্ণ হয়ে দু'মাসে পড়েছে ৷ সংঘাত এখনও চলছে ৷