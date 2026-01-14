ETV Bharat / bharat

ইরানের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে কথা জয়শঙ্করের, আটকে পড়া ছাত্রীকে ফেরানোর অনুরোধ ওয়েইসির

ইরানে আটকে পড়া হায়দরাবাদের ছাত্রীকে দেশে ফিরিয়ে আনার অনুরোধ করে জয়শঙ্করের দ্বারস্থ হলেন মিম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি ৷

ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর
নয়াদিল্লি, 14 জানুয়ারি: ইরানের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বললেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷ দু'জনের মধ্যে বেশ কয়েকটি বিষয় আলোচনা হয়েছে ৷ ইরানের সামগ্রিক পরিস্থিতি কী তা মোদি মন্ত্রিসভার সদস্যকে জানিয়েছেন, ইরানের বিদশমন্ত্রী সইদ আব্বাস আরাগাচি ৷ এদিকে জয়শঙ্করের কাছে ইরানে আটকে পড়া হায়দরাবাদের এক ছাত্রীকে দেশে ফিরিয়ে আনার অনুরোধ জানালেন মিম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি ৷

ইরানের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার বিষয়টি জানিয়ে বুধবার রাতে সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন জয়শঙ্কর ৷ তিনি লেখেন, "ইরানের বিদেশমন্ত্রী সইদ আব্বাস আরাগাচি ফোন করেছিলেন ৷ ইরানের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে ৷" তবে ঠিক কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তা জানাননি জয়শঙ্কর ৷ বিদেশমন্ত্রকের একটি সূত্র জানিয়েছে, ইরানে আছেন এমন ভারতীয়দের নিয়েও কথা হয়েছে তাঁদের মধ্যে ৷

দুই বিদেশ মন্ত্রীর আলোচনার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে পড়ুয়া থেকে শুরু করে চাকরিজীবী এবং অন্য কারণে ইরানে থাকা ভারতীয় জন্য নয়া নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ সেখানে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ইরানে থাকা ভারতীয়দের অবিলম্বে সে দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হবে ৷ তাছাড়া যাঁরা এখনও ইরানে আছেন তাঁদেরং অতিরিক্ত সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ সরকার বিরোধী বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে এমন জায়গায় না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ একইসঙ্গে ইরানে থাকাকালীন প্রতিনিয়ত দূতাবাসের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে ওই নির্দেশিকায় ৷

এদিকে, ইরানে আটকে পড়া হায়দরাবাদের এক ছাত্রীকে দেশে ফিরিয়ে আনার অনুরোধ করে জয়শঙ্করের দ্বারস্থ হলেন মিম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি ৷ এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে হায়দরাবাদের সাংসদ লিখেছেন," ইরানের তেহরানে পড়তে গিয়ে আটকে পড়েছেন হায়দরাবাদের বাসিন্দা আয়মান ফাতিমা ৷ তাঁর পাসপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আছে ৷ তাঁর সঙ্গে পরিবার কোনও যোগাযোগ করতে পারছেন না ৷ ছাত্রীর বাবাও এখন দেশের বাইরে ৷ এমতাবস্থায় আপনি আয়মান ফাতিমাকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুন ৷"

কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সূত্র জানিয়েছে, প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী ইরানে এখন 10 হাজারেরও বেশি ভারতীয় আছেন ৷ ফাতিমার মতো তাঁদের অনেকে ইরানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েছেন ৷ তাছাড়া ইরানের বিভিন্ন সংস্থায় চাকরি করতে গিয়েও অনেকে আটকে পড়েছেন ৷ তাঁদের ফিরিয়ে আনা নিয়ে ইরান সরকারের সঙ্গে ভারত যোগাযোগ রাখছে ৷ ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি নির্দেশিকাও জারি করেছে মোদি মন্ত্রিসভা ৷

