ইরানের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে কথা জয়শঙ্করের, আটকে পড়া ছাত্রীকে ফেরানোর অনুরোধ ওয়েইসির

ইরানের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে কথা জয়শঙ্করের, আটকে পড়া ছাত্রীকে ফেরানোর অনুরোধ ওয়েইসির
ইরানে আটকে পড়া হায়দরাবাদের ছাত্রীকে দেশে ফিরিয়ে আনার অনুরোধ করে জয়শঙ্করের দ্বারস্থ হলেন মিম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি ৷
Published : January 14, 2026 at 11:06 PM IST
নয়াদিল্লি, 14 জানুয়ারি: ইরানের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বললেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷ দু'জনের মধ্যে বেশ কয়েকটি বিষয় আলোচনা হয়েছে ৷ ইরানের সামগ্রিক পরিস্থিতি কী তা মোদি মন্ত্রিসভার সদস্যকে জানিয়েছেন, ইরানের বিদশমন্ত্রী সইদ আব্বাস আরাগাচি ৷ এদিকে জয়শঙ্করের কাছে ইরানে আটকে পড়া হায়দরাবাদের এক ছাত্রীকে দেশে ফিরিয়ে আনার অনুরোধ জানালেন মিম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি ৷
ইরানের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার বিষয়টি জানিয়ে বুধবার রাতে সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন জয়শঙ্কর ৷ তিনি লেখেন, "ইরানের বিদেশমন্ত্রী সইদ আব্বাস আরাগাচি ফোন করেছিলেন ৷ ইরানের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে ৷" তবে ঠিক কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তা জানাননি জয়শঙ্কর ৷ বিদেশমন্ত্রকের একটি সূত্র জানিয়েছে, ইরানে আছেন এমন ভারতীয়দের নিয়েও কথা হয়েছে তাঁদের মধ্যে ৷
Received a call from Iranian Foreign Minister Seyed Abbas Araghchi. @araghchi— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) January 14, 2026
We discussed the evolving situation in and around Iran.
দুই বিদেশ মন্ত্রীর আলোচনার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে পড়ুয়া থেকে শুরু করে চাকরিজীবী এবং অন্য কারণে ইরানে থাকা ভারতীয় জন্য নয়া নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ সেখানে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ইরানে থাকা ভারতীয়দের অবিলম্বে সে দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হবে ৷ তাছাড়া যাঁরা এখনও ইরানে আছেন তাঁদেরং অতিরিক্ত সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ সরকার বিরোধী বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে এমন জায়গায় না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ একইসঙ্গে ইরানে থাকাকালীন প্রতিনিয়ত দূতাবাসের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে ওই নির্দেশিকায় ৷
Sir @DrSJaishankar request your urgent attention to evacuate this Indian student (Ayman Fatima) stranded in Tehran, Iran. Her passport is with the university authorities, there’s been no contact with her family and her father is in the UAE presently. Kindly intervene at the… https://t.co/M0BLXCKYlF— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) January 14, 2026
এদিকে, ইরানে আটকে পড়া হায়দরাবাদের এক ছাত্রীকে দেশে ফিরিয়ে আনার অনুরোধ করে জয়শঙ্করের দ্বারস্থ হলেন মিম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি ৷ এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে হায়দরাবাদের সাংসদ লিখেছেন," ইরানের তেহরানে পড়তে গিয়ে আটকে পড়েছেন হায়দরাবাদের বাসিন্দা আয়মান ফাতিমা ৷ তাঁর পাসপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আছে ৷ তাঁর সঙ্গে পরিবার কোনও যোগাযোগ করতে পারছেন না ৷ ছাত্রীর বাবাও এখন দেশের বাইরে ৷ এমতাবস্থায় আপনি আয়মান ফাতিমাকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুন ৷"
কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সূত্র জানিয়েছে, প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী ইরানে এখন 10 হাজারেরও বেশি ভারতীয় আছেন ৷ ফাতিমার মতো তাঁদের অনেকে ইরানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েছেন ৷ তাছাড়া ইরানের বিভিন্ন সংস্থায় চাকরি করতে গিয়েও অনেকে আটকে পড়েছেন ৷ তাঁদের ফিরিয়ে আনা নিয়ে ইরান সরকারের সঙ্গে ভারত যোগাযোগ রাখছে ৷ ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি নির্দেশিকাও জারি করেছে মোদি মন্ত্রিসভা ৷