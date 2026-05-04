ক্ষমতায় আসতেই নয়া ঘোষণা, মহিলারা পাবেন 8 গ্রাম সোনা

ক্ষমতায় আসতেই নয়া ঘোষণা, মহিলারা পাবেন 8 গ্রাম সোনা
দু'বছরের আগে তৈরি হওয়া দল এখন রাজ্যের মসনদে ৷ মুখ্যমন্ত্রীকে হারিয়ে দিতেই জানাল, রাজ্যের মহিলারা পাবের 8 গ্রাম সোনা ৷
By PTI
Published : May 4, 2026 at 4:37 PM IST
চেন্নাই, 4 মে: সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছে আগেই প্রকাশ করেছিলেন টিভিকে (TVK) নেতা থালাপতি বিজয় ৷ অভিনয় থেকে রাজনীতির মঞ্চে পা-দিয়েই বড়সড় সাফল্যের মুখে থালাপতি বিজয়। দলের পাশাপাশি তিনিও সাফল্য পাওয়ার দিকে ক্রমাগত এগোচ্ছেন। ইতিমধ্যেই তামিলনাড়ুর বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন পরাজিত হয়েছে ৷ 9 হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত হয়েছেন DMK (Dravida Munnetra Kazhagam) নেতা ৷ আর তারপরই তামিলাগা ভেট্রি কাঝহাগাম (TVK) নেতা বিজয় ঘোষণা করেন, রাজ্যের মহিলারা পাবেন 8 গ্রাম সোনা ৷
থালাপতি বিজয় এবার তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে দু'টি আসন থেকে লড়েছিলেন বিজয়। চেন্নাইয়ের পেরাম্বুর ও দক্ষিণ তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লি পূর্ব আসনে। প্রাথমিক ট্রেন্ড অনুযায়ী দু'টি আসনেই তিনি এগিয়ে আছেন। এর পাশাপাশি শতাধিকের বেশি আসনে এগিয়ে বিজয়ের দল তামিলাগা ভেট্রি কাঝহাগাম (TVK)।
নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বিকেল 3টে পর্যন্ত বিজয়ের দল 105টি আসনে এগিয়ে রয়েছে ৷ তবে সরকার গড়তে সংখ্যাগরিষ্ঠতা (118টি আসন) অর্জনের লক্ষ্য থেকে তারা কিছুটা পিছিয়ে আছে। ফলে তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে বড়সড় পালাবদলের ইঙ্গিত মিলছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।
দলের নির্বাচনী ইসতেহারে বিজয়ের দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলোর মধ্যে রয়েছে, 60 বছরের কম বয়সি মহিলাদের জন্য প্রতি মাসে 2500 টাকা সাহায্য, আর বিয়ের সময় 8 গ্রাম সোনা এবং প্রতিটি পরিবারের জন্য বছরে 6টি বিনামূল্যে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার মিলবে ৷ এছাড়া মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর (SHG) জন্য 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত সুদমুক্ত ঋণের আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। নিজের প্রথম নির্বাচনী লড়াইয়ে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় এলে তিনি দুর্নীতিমুক্ত সুশাসন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
আর টিভিকে'র নেতা বিজয় ক্ষমতায় আসা আর সময়ের অপেক্ষা ৷ তাই মহিলারা পাবেন 22 ক্যারেটের 8 গ্রাম সোনা, যার বাজারমূল্য প্রায় 14000 টাকা, প্রতি গ্রাম ৷