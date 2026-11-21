ককপিটে হামলা: সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর কাছে তথ্য চেয়ে আবেদন এনআইএ’র
NIA Sends MLAT Request to UAE: নির্দিষ্ট কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়েও অনুরোধ জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার ৷
By ANI
Published : November 21, 2026 at 4:06 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 নভেম্বর: ফ্লাইদুবাইয়ের FZ1073 বিমানের ককপিটে ভারতীয় পাইলট ক্যাপটেন স্মিত মচ্ছরের উপর হামলার ঘটনায় এবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর কাছে তথ্য চাইল এনআইএ ৷ 'মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স ট্রিটি' বা MLAT-র আওতায় তদন্ত সংক্রান্ত নথি ও তথ্য চেয়ে আবেদন করেছে তদন্তকারী সংস্থা ৷
সংবাদসংস্থা এএনআই জানিয়েছে, ইউএই-র কাছে করা এই আবেদনে ঘটনা সম্পর্কিত কিছু নথিপত্র এবং নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি চাওয়া হয়েছে ৷ উল্লেখ্য, গত 30 সেপ্টেম্বর ফ্লাইদুবাই-এর FZ1073 বিমানটিকে হাইজ্যাক বা ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে হামলা চালান ওমানি ফার্স্ট অফিসার ৷ আর তার জন্য তিনি সবার আগে ককপিটের দায়িত্বে থাকা ভারতীয় পাইলট ক্যাপটেন স্মিত মচ্ছরের উপর হামলা চালান ৷
এই ঘটনায় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা নিজেদের মতো করে তদন্ত শুরু করেছে ৷ এনআইএ ডিরেক্টর জেনারেল রাকেশ আগরওয়াল বলেন, "আমরা সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর কাছে 'মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স ট্রিটি' বা MLAT-র আওতায় একটি আবেদন করেছি ৷" উল্লেখ্য, দিল্লিতে আয়োজিত দু’দিনের 'অ্যান্টি টেরোর কনফারেন্স'-এর ষষ্ঠ সিজনের সমাপ্তি ভাষণে একথা জানান এনআইএ ডিরেক্টর ৷ 19 ও 20 নভেম্বর আয়োজিত এই ইভেন্টের থিম ছিল 'ক্রস বর্ডার টেরোরিজম' ৷
ফ্লাইদুবাইয়ের FZ1073 বিমানের ককপিটে হামলার ঘটনার প্রেক্ষিতে এই আবেদন নিয়ে জেনারেল রাকেশ আগরওয়াল বলেন, "এনআইএ সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছে ৷ আমরা যে নথি ও অন্যান্য তথ্যপ্রমাণ চেয়ে পাঠিয়েছি, তা হাতে এলেই তদন্তের পরবর্তী ধাপে এগোনো হবে ৷"
তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এনআইএ প্রধান জানান, এনআইএ কো-পাইলটের এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড খতিয়ে দেখছে ৷ দেখা হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়া বা ইংল্যান্ডের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর সম্ভাব্য যোগসূত্র রয়েছে কি না ৷ পাশাপাশি, বিদেশে থাকাকালীন তিনি কাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাও অনুসন্ধান করা হবে ৷
এই ঘটনার তদন্ত করার বিষয়ে এনআইএ-র এক্তিয়ার সম্পর্কে রাকেশ আগরওয়াল বলেন, "ভারতীয় আইনে নির্ধারিত ধারা অনুযায়ী, ভারতের বাইরে ঘটা বিশেষ কিছু অপরাধের তদন্ত করার ক্ষমতা এনআইএ-র আছে ৷ এর জন্য বিধানও রয়েছে ৷" আর এর মধ্যে দু’টি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল, এক এতে ভারতেক স্বার্থ জড়িত থাকতে হবে এবং দুই ঘটনার সঙ্গে একজন ভারতীয় নাগরিকের সম্পর্ক থাকতে হবে ৷ আর এই ঘটনার সঙ্গে দু’টো শর্তই জড়িত বলে তিনি জানান ৷