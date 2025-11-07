দিল্লি বিমানবন্দরে যান্ত্রিক ত্রুটি, দেরিতে ছাড়বে 300 ফ্লাইট
বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল (ATC) সিস্টেমে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দিল্লি বিমানবন্দরে চরম বিপাকে যাত্রীরা ৷
নয়াদিল্লি, 7 নভেম্বর: দিল্লি বিমানবন্দরে চরম বিপত্তি ৷ এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল (ATC) সিস্টেমে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ব্যবহত বিমান চলাচল ৷ প্রায় 300টি ফ্লাইট দেরিতে ছাড়বে বলে জানিয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ৷ দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে (IGIA) প্রযুক্তিগত এই সমস্যার কারণে বিপাকে পড়েছেন যাত্রীরা ৷
দিল্লি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য কাজ চলছে ৷ বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ফ্লাইট আপডেটের জন্য যাত্রীদের নিজেদের বিমান সংস্থাগুলির সাথে যোগাযোগ রাখার পরামর্শ দিয়েছে । দিল্লি বিমানবন্দর এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানিয়েছে, "এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল (ATC) সিস্টেমে প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে, IGIA-তে ফ্লাইট পরিচালনা বিলম্বিত হচ্ছে । তারা DIAL-সহ সকল স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে অতিসক্রিয়তার সঙ্গে কাজ করছে, যাতে দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করা যায়। যাত্রীদের ফ্লাইট আপডেটের জন্য তাদের বিমান সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে । এই অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত ৷"
দেশের ব্যস্ততম ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রতিদিন 1500 বেশি ফ্লাইট ওঠা-নামা করে। এয়ার ইন্ডিয়া সোশাল মিডিয়ায় ATC সিস্টেমে কারিগরি সমস্যার কারণে তৈরি হওয়া অসুবিধার কথা জানিয়েছে। তারা লিখেছে, "দিল্লিতে ATC সিস্টেমের একটি কারিগরি সমস্যার জেরে সমস্ত বিমান সংস্থাগুলির ফ্লাইট পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রভাব পড়েছে ৷ যার ফলে বিমানবন্দর এবং বিমানগুলিতে যাত্রীদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে ৷" সূত্রের খবর, প্রায় 300 ফ্লাইট বিলম্বিত হয়েছে ৷ ইন্ডিগো, এয়ার ইন্ডিয়া, স্পাইসজেট এবং আকাসা এয়ারের মতো বিমান সংস্থাগুলি জানিয়েছে, বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সমস্যার কারণে দিল্লি বিমানবন্দরে তাদের ফ্লাইট বিলম্বিত হচ্ছে ।
এয়ার ইন্ডিয়া আরও বলেছে, "এই অপ্রত্যাশিত ব্যাঘাতের ফলে অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত ৷ কিন্তু এটি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ৷ যাত্রীরা ধৈর্য ধরায় আমরা কৃতজ্ঞ। বিমানবন্দরে আমাদের কেবিন ক্রু এবং অন-গ্রাউন্ড কর্মীরা যাত্রীদের অসুবিধা কমাতে প্রাথমিক সাহায্য করতে প্রস্তুত ৷" বিমান সংস্থাটি বিমানবন্দরে যাওয়ার আগে যাত্রীদের তাদের ওয়েবসাইটে নিজেদের ফ্লাইটের অবস্থা পরীক্ষা করার জন্য অনুরোধ করেছে ।
স্পাইসজেটও তাদের যাত্রীদের এই সমস্যা সম্পর্কে আপডেট দিয়েছে ৷ বিমান সংস্থা যাত্রীদের আশ্বস্ত করেছে যে, তাদের ক্রুরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে কাজ করছে । যাত্রীদের http://spicejet.com/#status-এর মাধ্যমে তাদের ফ্লাইটের অবস্থা দেখার অনুরোধও করেছে সংস্থা ৷
অন্যদিকে, ইন্ডিগো যাত্রীদের আশ্বস্ত করে জানিয়েছে, "এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল (ATC) সিস্টেমের কারিগরি সমস্যার কারণে দিল্লি বিমানবন্দরে ফ্লাইট পরিচালনা বর্তমানে বিলম্বিত হচ্ছে । ফলে দিল্লি এবং বেশ কয়েকটি উত্তরাঞ্চলে ফ্লাইট পরিচালনায় প্রভাব পড়েছে ৷ দীর্ঘ অপেক্ষার সময় যাত্রীদের অপেক্ষা এবং অসুবিধার কারণে আমরা দুঃখিত ৷"