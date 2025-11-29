সৌর বিকরণের জের, দেশজুড়ে বিমান পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা

সৌর বিকরণের জের, দেশজুড়ে বিমান পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা
দেশজুড়ে বিমান পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা ৷ বিভিন্ন উড়ান সংস্থার 200 থেকে 250টি বিমানের পরিষেবা ব্যাহত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
নয়াদিল্লি, 29 নভেম্বর: তীব্র সৌর বিকরণের ফলে বিমান পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা ৷ ইন্ডিগো থেকে শুরু করে এয়ার ইন্ডিয়া এবং এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের মতো সংস্থা এয়ারবাসের তৈরি বিমান ব্যবহার করে ৷ এই সংস্থার A320 শ্রেণির বিমানের ক্ষেত্রে সমস্য়া হতে পারে বলে বিবৃতি জারি করে জানিয়েছে এয়ারবাস ৷
তাদের আশঙ্কা এই বিশেষ বিমান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যে বিশেষ ব্যবস্থা আছে তা তীব্র সৌর বিকরণের ফলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে ৷ সেক্ষেত্রে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে 200-250টি বিমান স্বাভাবিক পরিষেবা দিতে পারবে না ৷ প্রতিটি ক্ষেত্রে যাত্রা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে তেমনটা মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷ কোনও কোনও ক্ষেত্রে যাত্রা সংক্ষিপ্ত করেও বিমান চালানো সম্ভব ৷
সৌর বিকরণের প্রভাব কোনও বিমানের উপর পড়লে কী করা দরকার তা জানিয়েছে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অ্য়াভিয়েশন সেফটি এজেন্সি ৷ তাদের মতে, এই ধরনের পরিস্থিতিতে বিমানে সার্ভিসেবেল এলিভেটর এলিয়ন কম্পিউটার (ELAC) বসানো যেতে পারে ৷ ইউরোপের সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, কোনও বিমানে একবার এই সমস্যা দেখা দিলে সঙ্গেসঙ্গে ব্যবস্থা নিতে হবে ৷ বিমানটি পরের উড়ান শুরুর আগেই ELAC বসাতে হবে ৷ তাতে বিমানের ক্ষতি খানিকটা হলেও কমিয়ে আনা সম্ভব ৷
এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস জানিয়েছে, এয়ারবাস A 320 বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি সংক্রান্ত বিষয়টি ইতিমধ্যেই নির্দেশিকা জারি করে উড়ান সংস্থার সঙ্গে জড়িতদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ তবে এখনও কোনও বিমানে সমস্যা দেখা দেয়নি ৷ আর তাছাড়া যে নির্দেশিকা জারি হয়েছে তা শুধু ভারতের জন্য নয়, গোটা পৃথিবীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ৷ তবু যদি কোনও বিমানে এমন কোনও সমস্যা দেখা দেয় তাহলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷
ইন্ডিগো জানিয়েছে, তারা এয়ারবাসের সঙ্গে নিবিড় সমন্বয় রক্ষা করে চলেছে ৷ বিবৃতি জারির পর থেকেই বিভিন্ন বিমানে নিবিড় পরিদর্শন শুরু হয়েছে ৷ সমস্যা হলেও যাতে যাত্রীদের খুব বেশি ভোগান্তির মধ্যে পড়তে না হয় তা নিশ্চিত করার কাজ শুরু হয়েছে ৷ এক্স হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টে এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত যা বোঝা গিয়েছে তা থেকে স্পষ্ট সৌর বিকিরণের জেরে তথ্য নষ্ট বিমান চলাচলে দেরি হবে ৷ দেখা দেবে অন্য কয়েকটি সমস্যাও ৷ তার জন্য যাত্রীদের কাছে আমরা আগাম ক্ষমাপ্রার্থী ৷