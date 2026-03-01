যুদ্ধের জেরে সৌদি আরবে আটকে স্বামী, রায়গঞ্জে উৎকণ্ঠায় বধূ

যুদ্ধের জেরে সৌদি আরবে আটকে স্বামী, রায়গঞ্জে উৎকণ্ঠায় বধূ
রায়গঞ্জের এই পরিবারের মতো আরও বহু পরিবার প্রিয়জনের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের আশায় প্রহর গুনছে—যুদ্ধের অন্ধকার কাটিয়ে কবে ফিরবে স্বস্তির আলো ?
Published : March 1, 2026 at 6:12 PM IST
রায়গঞ্জ, 1 মার্চ : ইজরায়েল ও ইরানের সংঘাত ক্রমশ জটিল আকার নিচ্ছে । লাগাতার হামলা-পালটা হামলার খবর প্রতিদিনই ভেসে আসছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে । যুদ্ধের এই অস্থিরতার ছায়া এবার এসে পড়ল উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের এক সাধারণ পরিবারের জীবনে । সৌদি আরবে কর্মরত এক যুবকের দেশে ফেরার কথা থাকলেও ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় তা অনিশ্চিত । তার উপর শনিবারের পর থেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন - ফলে উৎকণ্ঠায় রাত কাটছে পরিবারের ।
রায়গঞ্জের বীরনগরের বাসিন্দা, স্থানীয় ওয়ার্ড কো-অর্ডিনেটর কল্পিতা মজুমদারের জামাই শুভজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মসূত্রে প্রায় 11 মাস আগে খড়্গপুর থেকে সৌদি আরবে পাড়ি দেন । বর্তমানে জেদ্দা শহরে একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত তিনি । দেশে ফেরার উদ্দেশ্যে 2 মার্চের বিমানের টিকিট কাটা ছিল । কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এয়ার ইন্ডিয়ার একাধিক ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় তাঁর ফেরা এখন অনিশ্চিত ।
শুভজিতের স্ত্রী মৌমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় রায়গঞ্জে বাবার বাড়িতে দুই ছোট সন্তানকে নিয়ে থাকেন । তিনিও কর্মসূত্রে রয়গঞ্জে চাকরিরত । মৌমিতা জানান, শনিবার শেষবারের মতো স্বামীর সঙ্গে কথা হয়েছিল । সে সময় শুভজিৎ জানিয়েছিলেন, তাঁদের পাশের রাজ্যে হামলার ঘটনা ঘটেছে, জারি হয়েছে 'রেড অ্যালার্ট' । প্রশাসনের তরফে বাড়ির বাইরে না বেরোনোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
তার পর থেকেই নিস্তব্ধতা । ফোনে আর যোগাযোগ করা যাচ্ছে না । সামাজিক মাধ্যমে কোনও খোঁজও মেলেনি । স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে ভীষণ উদ্বেগে রয়েছেন মৌমিতা । ছোট দু’টি সন্তান বাবার ফেরার দিন গুনছে । কাঁপা গলায় বললেন, "বুঝতে পারছি না, স্বামী ওখানে কী অবস্থায় আছে ৷ সরকারের কাছে একটাই আর্জি, আমার স্বামী-সহ যাঁরা ওখানে আটকে রয়েছে, দ্রুত তাঁদের দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হোক !"
শুভজিতের শাশুড়ি কল্পিতা মজুমদার জানান, দু’দিন ধরেই যুদ্ধ পরিস্থিতির খবর মিলছিল । কিন্তু শনিবারের পর পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে । ফ্লাইট বাতিলের খবর পাওয়ার পর থেকেই পরিবারে উৎকণ্ঠা চরমে পৌঁছেছে ।
মধ্যপ্রাচ্যের এই সংঘাত এখন আর শুধু কূটনৈতিক টানাপোড়েনের বিষয় নয় । তা ছুঁয়ে যাচ্ছে প্রবাসী ভারতীয়দের জীবন, তাঁদের পরিবারের প্রতিদিনের স্বাভাবিকতা । রায়গঞ্জের এই পরিবারের মতো আরও বহু পরিবার প্রিয়জনের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের আশায় প্রহর গুনছে—যুদ্ধের অন্ধকার কাটিয়ে কবে ফিরবে স্বস্তির আলো, সেদিকেই তাকিয়ে সকলে ৷