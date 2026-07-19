হড়পা বানে পুঞ্চ-রাজৌরিতে মৃত 8 , নিখোঁজ 6

হড়পা বানে পুঞ্চ-রাজৌরিতে মৃত 8 , নিখোঁজ 6
রবিবার থেকে কাশ্মীরে অমরনাথ যাত্রা স্থগিত করে তীর্থযাত্রীদের প্রশাসনিক নির্দেশ মেনে চলার বার্তা দেওয়া হয়েছে ৷
Published : July 19, 2026 at 10:57 AM IST
শ্রীনগর, 19 জুলাই: জম্মু ও কাশ্মীরের পির পাঞ্জাল অঞ্চলের পুঞ্চ ও রাজৌরি জেলায় মেঘভাঙা বৃষ্টি ও হড়পা বানে 8 জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, পুঞ্চের সুরানকোটের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম এবং রাজৌরি জেলা থেকে তাঁদের দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ 6 জনের কোনও খোঁজ মিলছে না ৷ তাঁরা জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছেন বলে মনে করছে প্রশাসন ৷
রাজৌরি জেলার বেলা কলোনিতে হড়পা বানের তোড়ে ভেসে যাওয়া এলাকায় উদ্ধারকাজ শুরু করেছে প্রশাসন ৷ আরও কয়েকটি জায়গাতেও শুরু হয়েছে উদ্ধারের কাজ ৷ আবহাওয়া দফতর আগামী কয়েকদিনের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ও হড়পা বানের পূর্বাভাস দেওয়ায় জম্মু ও কাশ্মীর সরকারও সতর্কতা জারি করেছে। গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে প্রশাসন ৷
মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানিয়েছেন, বৃষ্টি ও হড়পা বানের কারণে যাঁদের সম্পত্তি নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাঁদের সবরকম সাহায্য করবে সরকার ৷ রাজধানী দিল্লিতে চলতে থাকা যন্তর মন্তরে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে যোগ দিতে দিল্লিতে গিয়েছেন ওমর ৷ জানিয়েছেন, পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে রবিবার বিকেলেই জম্মু রওনা হচ্ছেন তিনি ৷ পরিস্থিতি নিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা ও মুখ্যমন্ত্রী ওমরের সঙ্গে কথা বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তিনি সবরকম সাহায্য করার কথা জানিয়েছেন ৷
জম্মু ও কাশ্মীরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগরে রবিবার সকাল থেকেই ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷ উপত্যকার অন্য অংশে চলছে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত ৷ আপাতত পরিস্থিতিতে বড় একটা বদল নেই ৷ আবহাওয়া দফতর 19 থেকে 23 জুলাই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে। ফলে পীর পাঞ্জাল পর্বতমালা এবং কাশ্মীরের উঁচু এলাকা অনন্তনাগ, পহেলগাম, কুলগাম, শোফিয়ান, গুলমার্গ, সোনমার্গ-জোজিলা অক্ষ, বান্দিপোরা-রাজদান পাস এবং কুপওয়ারা-সাধনা পাসে ধস, আকস্মিক বন্যার মতো ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে ৷
খারাপ আবহাওয়ার জেরে রবিবার থেকে স্থগিত অমরনাথ ও বৈষ্ণোদেবী যাত্রা ৷ জম্মু ও কাশ্মীরের প্রশাসন শনিবার জানিয়েছে, রবিবার থেকে অমরনাথ ও মাতা বৈষ্ণোদেবী যাত্রা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হবে ৷ জম্মু ও কাশ্মীরে আগামী কয়েক দিন ব্যাপক বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়ে সতর্কতা জারি করেছে মৌসমভবন ৷ এরপরই কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে রবিবার থেকে পহেলগাঁও ও বালতাল—উভয়পথেই বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে । এদিকে, কুপওয়ারা জেলা প্রশাসন কেরান, কার্নাহ, মাচিল, বুদনামাল, জুমুগুন্ড, নওগাম ও কুমকাডি-র মতো পাহাড়ি এলাকায় বসবাসকারীদের নালা, নদী ও পাহাড়ের পাদদেশে আপাতত না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।