জাতীয় পতাকার মর্যাদা রক্ষা, কড়া পদক্ষেপ শাহের মন্ত্রকের

জাতীয় পতাকার মর্যাদা রক্ষা, কড়া পদক্ষেপ শাহের মন্ত্রকের
গর্বের তিরঙ্গা দেশের নাগরিকদের আশা ও আকাঙ্খার প্রতীক। তার মর্যাদা সর্বদা বজায় রাখতেই হবে বলে জানিয়েছে মোদি সরকার ।
By PTI
Published : August 11, 2026 at 10:11 AM IST
নয়াদিল্লি, 11 অগস্ট: জাতীয় পতাকার মর্যাদা যাতে কোনওভাবেই নষ্ট না হয় তা নিশ্চিত করতে স্বাধীনতা দিবসের ঠিক আগে একাধিক পদক্ষেপ করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। নির্দেশিকা জারি করে, জানিয়ে দেওয়া হল-কোনও অনুষ্ঠানের পর কাগজের তৈরি জাতীয় পতাকা মাটিতে ফেলে রাখা যাবে না। এ প্রসঙ্গে জাতীয় পতাকা সংক্রান্ত নিয়মাবলি বা ফ্ল্যাগ কোড লাগু করতেও সমস্ত রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছে অমিত শাহের মন্ত্রক ।
সোমবার সমস্ত রাজ্য় ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিবদের কাছে পাঠানো লিখিত নির্দেশিকায় মন্ত্রক জানিয়েছে, বিভিন্ন সময় দেখা গিয়েছে সরকারি বা অন্য প্রতিষ্ঠানের আয়োজিত অনুষ্ঠানের শেষে জাতীয় পতাকা মাটিতে পড়ে আছে। অথবা সেগুলিকে অন্য কোথাও ফেলে রাখা হয়েছে । তিরঙ্গার শ্রদ্ধা অটুট রাখতে যে নিয়মাবলি আছে তা মানা হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, দশকের পর দশক ধরে জাতীয় পতাকাকে শ্রদ্ধা জানাবার যে সমৃদ্ধ পরম্পরা দেশে আছে তারও উলঙ্খন হচ্ছে । এসব হতে দেওয়া যাবে না ।
নির্দেশিকার একটি অংশে বলা হয়েছে, ভারতের জাতীয় পতাকা দেশের মানুষের আশা ও আকাঙ্খার প্রতীক। আর তাই তার মর্যাদা সর্বদা বজায় রাখতেই হবে। গাড়িতে জাতীয় পতাকা ব্যবহার নিয়েও বিধিনিষেধ বলবৎ করার কথা বলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বলা হয়েছে, ফ্ল্যাগ কোডের একাদশতম অধ্য়ায়ে বর্ণনা করা নেই এমন কোনও গাড়িতে জাতীয় পতাকা লাগানো যাবে না। ওই অধ্যায়ে স্পষ্ট বলা আছে রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যপালরা ছাড়া আর কেউ গাড়িতে পতাকা লাগাতে পারবেন না । আরও বলা হয়েছে, অন্য কোনও পতাকা জাতীয় পতাকার থেকে বেশি উঁচুতে ওড়ানো যাবে না। এ সংক্রান্ত সচেতনতা তৈরি করতে একাধিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়ার পরামর্শও দিয়েছে মোদি সরকার ।
এদিকে, গত কয়েক বছর ধরে স্বাধীনতা দিবসের আগে জাতীয় পতাকা এবং তার সঙ্গে সম্পৃক্ত আবেগকে উসকে দিতে একাধিক উৎসবের আয়োজন কেন্দ্রীয় সরকার । সাড়ম্বরে পালিত হয় 'হর ঘর তিরঙ্গা যাত্রা' । এ বছর বাংলার প্রথম বিজেপি সরকারও এই উৎসবের অংশ হয়ে উঠেছে। সেই মতো সোমবার কলকাতার রাজপথে দেখা গিয়েছিল জাতীয় পতাকার ঢেউ। ইডেন গার্ডেনের সামনে গৌর পাল সরণি থেকে শুরু হয়ে মিছিল পৌঁছয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উত্তর ফটক পর্যন্ত । রাস্তার দু'ধারে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ভিড়ও ছিল চোখে পড়ার মতো ।