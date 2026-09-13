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5 ওরাংওটাং ভিন্ন মায়ের সন্তান, দিঘায় পাচারচক্রের বাবা-ছেলেকে খুঁজছে পুলিশ

Orangutan Rescue Update: উদ্ধার হওয়া ওরাংওটাংগুলি পাঁচ আলাদা মায়ের সন্তান ৷ তদন্তে নেমে বাবা-ছেলের পাচার চক্রের হদিশ পশ্চিমবঙ্গের দিঘায় ৷

Orangutan News
ওড়িশায় ওরাংওটাং উদ্ধারে বাংলা যোগ, ফাঁস বাবা-ছেলের পাচার ব্যবসা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 13, 2026 at 9:28 AM IST

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ভুবনেশ্বর ও দিঘা, 13 সেপ্টেম্বর: ওরাংওটাং উদ্ধারের ঘটনা নিয়ে তদন্ত জোরদার করা হয়েছে এবং এই ঘটনার রহস্য উদঘাটনে ওড়িশা এসটিএফ (STF) পশ্চিমবঙ্গে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে দিঘার একটি বেসরকারি হোটেল থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে ৷ যার মধ্যে হোটেলের ম্যানেজারও রয়েছেন ৷

তদন্তে জানা গিয়েছে, দিঘার গ্র্যান্ড হেরিটেজ হোটেলে এই বন্যপ্রাণী পাচারের লেনদেন চলছিল । এই ঘটনার প্রধান অভিযুক্ত হোটেলের মালিক জয়ন্ত মাইতি এবং তার ছেলের জড়িত থাকার বিষয়টি প্রকাশ পাওয়ার পর এসটিএফ হোটেলটি সিল করে দেয় ৷

Orangutan News
পরিচর্যা কেন্দ্রের ভিতর কৃত্রিম দোলনায় ওরাংওটাং (ইটিভি ভারত)

তদন্তে বাংলা যোগ ও পাচারকারীর হদিশ

তদন্ত চলাকালীন এসটিএফ গুরুত্বপূর্ণ সিসিটিভি ফুটেজের সন্ধান পায় । সেই রাতে, একটি কালো চারচাকা গাড়িকে বিচিত্রপুর জঙ্গলের দিকে যেতে দেখা যায় । এরপর তদন্তকারী দল ওড়িশা-পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তের কাছে চন্দনেশ্বর, উদয়পুর এবং দিঘা সড়কের সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে । জানা যায়, গাড়িটি পশ্চিমবঙ্গ থেকে ওড়িশা সীমান্তে প্রবেশ করেছিল । এরপর এসটিএফ কলকাতা, কোলাঘাট এবং হাওড়া এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায় এবং দিঘার 'গ্র্যান্ড হেরিটেজ' হোটেলে হানা দেয় ।

হোটেলের তিন কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ ও আটক করার পর হোটেলের মালিক জয়ন্ত মাইতি এবং তার ছেলের মাদক কারবারে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় । বাবা-ছেলে কলকাতা-হাওড়া সীমানার আন্দাল এলাকায় হোটেলটি চালাচ্ছিল । এই ঘটনার পর, বর্তমানে পলাতক থাকা বাবা-ছেলেকে গ্রেফতার করার জন্য এসটিএফ ফাঁদ পেতেছে । এদিকে, এই চোরাচালান চক্রের উৎস খুঁজে বের করতে দিঘা এলাকার প্রায় 32টি হোটেলে কড়া তল্লাশি ও কাগজপত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে ।

Orangutan News
এভাবেই পরিচর্যা চলছে উদ্ধার হওয়া ওরাংওটাংদের (ইটিভি ভারত)

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দিঘার এক হোটেল কর্মচারী বলেন, "যে হোটেলে ঘটনাটি ঘটেছে, আমি তার পাশের হোটেলের ম্যানেজার । আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম ৷ রাত প্রায় সাড়ে দশটার দিকে গেট বন্ধ হয়ে যায় । পরে, গেটে শব্দ শুনে ঘুম থেকে উঠি । উঠতেই তারা বলে, 'আমাদের আপনার ক্যামেরাটা দেখাতে হবে ।"

তিনি যোগ করেন, "আমরা ক্যামেরাটা দেখে বোঝার চেষ্টা করি কী ব্যাপার । এটা একটা প্রশাসনিক বিষয় ৷ আমরা সবকিছু বুঝতে পারব না । প্রশাসন সহযোগিতা চাওয়ায় আমি তা করেছি । তারা আমাদের ক্যামেরা পরীক্ষা করে সেখান থেকে ছবি তুলে নিয়ে যায় । পরে জানতে পারলাম তাদের হোটেলে লোক ছিল, কিন্তু রেজিস্টারে এন্ট্রি করেনি ৷ পুলিশ হোটেল তালাবন্ধ করে দিয়েছিল ৷ রেজিস্টারে এন্ট্রি না করার কারণেই পুলিশ তিনজনকে ধরে নিয়ে গিয়েছে । হোটেলটিও প্রায় তিন মাস ধরে চলছিল । একটি কালো গাড়ি ছিল ৷ জানি না ওটা কী গাড়ি।"

অন্যদিকে, ওড়িশা পুলিশের ডিজি ওরাংওটাং উদ্ধারের ঘটনা এবং এসটিএফ-এর তদন্ত সম্পর্কে জানিয়ে বলেন, "কিছুদিন আগে বন বিভাগ প্রথম এই খবর পায় । তখন তারা জানায়, তাদের বন্যপ্রাণী ব্যুরো বিষয়টি দেখছে । গতকাল শনিবার তারা আমাদের লিখে জানায়, এই মামলাটি যেন এসটিএফ-কে দেওয়া হয় । গতকাল এসটিএফ-কে নির্দেশ দিয়েছি এবং এদিনই মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়েছে ।"

Orangutan News
পরিচর্যার সময় দুধ খাওয়ার মুহূর্তে ওরাংওটাং বাচ্চারা (ইটিভি ভারত)

ডিজি আরও বলেন, "ওরাংওটাং ভারতের প্রাণী নয় ৷ তাই এর তদন্ত খুবই জটিল । সময় লাগবে । অতীতে এসটিএফ বিভিন্ন ধরনের বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধের তদন্ত করে সাফল্য পেয়েছে । আমরা ইতিমধ্যেই তদন্তের দায়িত্ব নিয়েছি । তাদের কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জবানবন্দি রেকর্ড করা হবে।"

এদিকে, ওড়িশা থেকে উদ্ধার হওয়া পাঁচটি ওরাংওটাং একই মায়ের সন্তান নয় । 'সেন্টার ফর ওয়াইল্ডলাইফ হেলথ কমিটি'-র প্রধান অধ্যাপক আদিত্য আচার্য জানিয়েছেন, উদ্ধার হওয়া এক বছরের কম বয়সী ওরাংওটাংগুলি পাঁচটি আলাদা মায়ের সন্তান ৷

অধ্যাপক আচার্য বলেন, "সাধারণত ওরাংওটাংরা 8 থেকে 10 বছরের ব্যবধানে সন্তান জন্ম দেয় । তারা একবারে একটির বেশি সন্তান জন্ম দেয় না । যেহেতু প্রাকৃতিক পরিবেশে মা ওরাংওটাং ও তার শাবকের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক থাকে, তাই নন্দনকাননে রাখা ওরাংওটাংগুলির পক্ষে ভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া সহজ হবে না । ওদের স্বাভাবিক আবাসস্থল হল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রেইন ফরেস্ট । নন্দনকাননের পরিবেশ তাদের স্বাভাবিক আবাসস্থলের মতো নয় । তবে ছোট বয়স থেকেই যদি সঠিক যত্ন নেওয়া হয়, তবে তারা ধীরে ধীরে নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে ।"

Orangutan in Nandankanan News
উদ্ধারের পর পাঁচ ওরাংওটাং ছানা (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও জানান, নন্দনকাননের কর্মীরা মায়ের মতোই ওরাংওটাংগুলির দেখাশোনা করছেন । এই চিড়িয়াখানার পশুচিকিৎসক ও প্রাণীদের পরিচর্যাকারীদের বাচ্চা বড় করার ক্ষেত্রে প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে । তবে ওরাংওটাং বড় করাটা নতুন অভিজ্ঞতা, কারণ এরা সামাজিক প্রাণী ।"

আদিত্যর কথায়, ওরাংওটাং শাবকরা সাধারণত সাত থেকে আট বছর পর্যন্ত মায়ের সঙ্গে থাকে । তাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল মায়ের মতো করে এই ছোট ওরাংওটাং বাচ্চাগুলির যত্ন নেওয়া । খাবার, পানীয় ও চিকিৎসার পাশাপাশি তাদের মানসিক চাপ কমানোর দিকেও বিশেষ নজর দিতে হবে । স্বাভাবিক জীবনকালে একটি স্ত্রী ওরাংওটাং তিন থেকে চারটি সন্তানের জন্ম দেয় । বাচ্চাগুলি আট বছর পর্যন্ত মায়ের সঙ্গে থাকে । মা ওরাংওটাং তার শাবককে খাওয়া, হাঁটা, গাছে ঝোলা এবং চড়া শেখায় । ওরাংওটাংরা 90 শতাংশ নিরামিষভোজী । তারা সাধারণত ফল,পাতা খায় এবং মাংসাশী নয় । তবে, খাদ্যের অভাব হলে কখনও তারা মাংসাশী হয়ে উঠতে পারে ।"

অধ্যাপক আদিত্য আরও জানান, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় ওরাংওটাংগুলির মধ্যে মানসিক চাপের লক্ষণ দেখা গিয়েছিল । এ কারণে তখন নমুনা সংগ্রহ করা হয়নি । এখন সেগুলিকে সাত দিন পর্যবেক্ষণে রাখার পর রক্ত, ডিএনএ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে ।

Digha Hotel connected with rescue Orangutan
দ্য গ্র্যান্ড হেরিটেজ, দিঘার এই হোটেলে বন্যপ্রাণ পাচার চক্রের হদিশ (ইটিভি ভারত)

ওয়াইল্ডলাইফ হেলথ সেন্টারের সমন্বয়ক এবং সার্জারি বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ইন্দ্রামণি নাথ জানান, নন্দনকাননে আনা পাঁচটি ওরাংওটাং এখন নিজেরাই খাচ্ছে ও দুধ পান করছে । এমনকি মানুষের সঙ্গেও তারা ভালো আচরণ করছে । এর আগে নন্দনকাননে 'বিনি' নামে একটি ওরাংওটাং ছিল ৷ যেটি 2019 সালে 41 বছর বয়সে মারা যায় । এই পাঁচটি বাচ্চার আগমনে চিড়িয়াখানায় আনন্দের পরিবেশ তৈরি হয়েছে ।

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