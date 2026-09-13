5 ওরাংওটাং ভিন্ন মায়ের সন্তান, দিঘায় পাচারচক্রের বাবা-ছেলেকে খুঁজছে পুলিশ

5 ওরাংওটাং ভিন্ন মায়ের সন্তান, দিঘায় পাচারচক্রের বাবা-ছেলেকে খুঁজছে পুলিশ
Orangutan Rescue Update: উদ্ধার হওয়া ওরাংওটাংগুলি পাঁচ আলাদা মায়ের সন্তান ৷ তদন্তে নেমে বাবা-ছেলের পাচার চক্রের হদিশ পশ্চিমবঙ্গের দিঘায় ৷
Published : September 13, 2026 at 9:28 AM IST
ভুবনেশ্বর ও দিঘা, 13 সেপ্টেম্বর: ওরাংওটাং উদ্ধারের ঘটনা নিয়ে তদন্ত জোরদার করা হয়েছে এবং এই ঘটনার রহস্য উদঘাটনে ওড়িশা এসটিএফ (STF) পশ্চিমবঙ্গে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে দিঘার একটি বেসরকারি হোটেল থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে ৷ যার মধ্যে হোটেলের ম্যানেজারও রয়েছেন ৷
তদন্তে জানা গিয়েছে, দিঘার গ্র্যান্ড হেরিটেজ হোটেলে এই বন্যপ্রাণী পাচারের লেনদেন চলছিল । এই ঘটনার প্রধান অভিযুক্ত হোটেলের মালিক জয়ন্ত মাইতি এবং তার ছেলের জড়িত থাকার বিষয়টি প্রকাশ পাওয়ার পর এসটিএফ হোটেলটি সিল করে দেয় ৷
তদন্তে বাংলা যোগ ও পাচারকারীর হদিশ
তদন্ত চলাকালীন এসটিএফ গুরুত্বপূর্ণ সিসিটিভি ফুটেজের সন্ধান পায় । সেই রাতে, একটি কালো চারচাকা গাড়িকে বিচিত্রপুর জঙ্গলের দিকে যেতে দেখা যায় । এরপর তদন্তকারী দল ওড়িশা-পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তের কাছে চন্দনেশ্বর, উদয়পুর এবং দিঘা সড়কের সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে । জানা যায়, গাড়িটি পশ্চিমবঙ্গ থেকে ওড়িশা সীমান্তে প্রবেশ করেছিল । এরপর এসটিএফ কলকাতা, কোলাঘাট এবং হাওড়া এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায় এবং দিঘার 'গ্র্যান্ড হেরিটেজ' হোটেলে হানা দেয় ।
হোটেলের তিন কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ ও আটক করার পর হোটেলের মালিক জয়ন্ত মাইতি এবং তার ছেলের মাদক কারবারে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় । বাবা-ছেলে কলকাতা-হাওড়া সীমানার আন্দাল এলাকায় হোটেলটি চালাচ্ছিল । এই ঘটনার পর, বর্তমানে পলাতক থাকা বাবা-ছেলেকে গ্রেফতার করার জন্য এসটিএফ ফাঁদ পেতেছে । এদিকে, এই চোরাচালান চক্রের উৎস খুঁজে বের করতে দিঘা এলাকার প্রায় 32টি হোটেলে কড়া তল্লাশি ও কাগজপত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে ।
এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দিঘার এক হোটেল কর্মচারী বলেন, "যে হোটেলে ঘটনাটি ঘটেছে, আমি তার পাশের হোটেলের ম্যানেজার । আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম ৷ রাত প্রায় সাড়ে দশটার দিকে গেট বন্ধ হয়ে যায় । পরে, গেটে শব্দ শুনে ঘুম থেকে উঠি । উঠতেই তারা বলে, 'আমাদের আপনার ক্যামেরাটা দেখাতে হবে ।"
তিনি যোগ করেন, "আমরা ক্যামেরাটা দেখে বোঝার চেষ্টা করি কী ব্যাপার । এটা একটা প্রশাসনিক বিষয় ৷ আমরা সবকিছু বুঝতে পারব না । প্রশাসন সহযোগিতা চাওয়ায় আমি তা করেছি । তারা আমাদের ক্যামেরা পরীক্ষা করে সেখান থেকে ছবি তুলে নিয়ে যায় । পরে জানতে পারলাম তাদের হোটেলে লোক ছিল, কিন্তু রেজিস্টারে এন্ট্রি করেনি ৷ পুলিশ হোটেল তালাবন্ধ করে দিয়েছিল ৷ রেজিস্টারে এন্ট্রি না করার কারণেই পুলিশ তিনজনকে ধরে নিয়ে গিয়েছে । হোটেলটিও প্রায় তিন মাস ধরে চলছিল । একটি কালো গাড়ি ছিল ৷ জানি না ওটা কী গাড়ি।"
অন্যদিকে, ওড়িশা পুলিশের ডিজি ওরাংওটাং উদ্ধারের ঘটনা এবং এসটিএফ-এর তদন্ত সম্পর্কে জানিয়ে বলেন, "কিছুদিন আগে বন বিভাগ প্রথম এই খবর পায় । তখন তারা জানায়, তাদের বন্যপ্রাণী ব্যুরো বিষয়টি দেখছে । গতকাল শনিবার তারা আমাদের লিখে জানায়, এই মামলাটি যেন এসটিএফ-কে দেওয়া হয় । গতকাল এসটিএফ-কে নির্দেশ দিয়েছি এবং এদিনই মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়েছে ।"
ডিজি আরও বলেন, "ওরাংওটাং ভারতের প্রাণী নয় ৷ তাই এর তদন্ত খুবই জটিল । সময় লাগবে । অতীতে এসটিএফ বিভিন্ন ধরনের বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধের তদন্ত করে সাফল্য পেয়েছে । আমরা ইতিমধ্যেই তদন্তের দায়িত্ব নিয়েছি । তাদের কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জবানবন্দি রেকর্ড করা হবে।"
এদিকে, ওড়িশা থেকে উদ্ধার হওয়া পাঁচটি ওরাংওটাং একই মায়ের সন্তান নয় । 'সেন্টার ফর ওয়াইল্ডলাইফ হেলথ কমিটি'-র প্রধান অধ্যাপক আদিত্য আচার্য জানিয়েছেন, উদ্ধার হওয়া এক বছরের কম বয়সী ওরাংওটাংগুলি পাঁচটি আলাদা মায়ের সন্তান ৷
অধ্যাপক আচার্য বলেন, "সাধারণত ওরাংওটাংরা 8 থেকে 10 বছরের ব্যবধানে সন্তান জন্ম দেয় । তারা একবারে একটির বেশি সন্তান জন্ম দেয় না । যেহেতু প্রাকৃতিক পরিবেশে মা ওরাংওটাং ও তার শাবকের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক থাকে, তাই নন্দনকাননে রাখা ওরাংওটাংগুলির পক্ষে ভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া সহজ হবে না । ওদের স্বাভাবিক আবাসস্থল হল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রেইন ফরেস্ট । নন্দনকাননের পরিবেশ তাদের স্বাভাবিক আবাসস্থলের মতো নয় । তবে ছোট বয়স থেকেই যদি সঠিক যত্ন নেওয়া হয়, তবে তারা ধীরে ধীরে নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে ।"
তিনি আরও জানান, নন্দনকাননের কর্মীরা মায়ের মতোই ওরাংওটাংগুলির দেখাশোনা করছেন । এই চিড়িয়াখানার পশুচিকিৎসক ও প্রাণীদের পরিচর্যাকারীদের বাচ্চা বড় করার ক্ষেত্রে প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে । তবে ওরাংওটাং বড় করাটা নতুন অভিজ্ঞতা, কারণ এরা সামাজিক প্রাণী ।"
আদিত্যর কথায়, ওরাংওটাং শাবকরা সাধারণত সাত থেকে আট বছর পর্যন্ত মায়ের সঙ্গে থাকে । তাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল মায়ের মতো করে এই ছোট ওরাংওটাং বাচ্চাগুলির যত্ন নেওয়া । খাবার, পানীয় ও চিকিৎসার পাশাপাশি তাদের মানসিক চাপ কমানোর দিকেও বিশেষ নজর দিতে হবে । স্বাভাবিক জীবনকালে একটি স্ত্রী ওরাংওটাং তিন থেকে চারটি সন্তানের জন্ম দেয় । বাচ্চাগুলি আট বছর পর্যন্ত মায়ের সঙ্গে থাকে । মা ওরাংওটাং তার শাবককে খাওয়া, হাঁটা, গাছে ঝোলা এবং চড়া শেখায় । ওরাংওটাংরা 90 শতাংশ নিরামিষভোজী । তারা সাধারণত ফল,পাতা খায় এবং মাংসাশী নয় । তবে, খাদ্যের অভাব হলে কখনও তারা মাংসাশী হয়ে উঠতে পারে ।"
অধ্যাপক আদিত্য আরও জানান, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় ওরাংওটাংগুলির মধ্যে মানসিক চাপের লক্ষণ দেখা গিয়েছিল । এ কারণে তখন নমুনা সংগ্রহ করা হয়নি । এখন সেগুলিকে সাত দিন পর্যবেক্ষণে রাখার পর রক্ত, ডিএনএ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে ।
ওয়াইল্ডলাইফ হেলথ সেন্টারের সমন্বয়ক এবং সার্জারি বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ইন্দ্রামণি নাথ জানান, নন্দনকাননে আনা পাঁচটি ওরাংওটাং এখন নিজেরাই খাচ্ছে ও দুধ পান করছে । এমনকি মানুষের সঙ্গেও তারা ভালো আচরণ করছে । এর আগে নন্দনকাননে 'বিনি' নামে একটি ওরাংওটাং ছিল ৷ যেটি 2019 সালে 41 বছর বয়সে মারা যায় । এই পাঁচটি বাচ্চার আগমনে চিড়িয়াখানায় আনন্দের পরিবেশ তৈরি হয়েছে ।