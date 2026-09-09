ওড়িশার জঙ্গলে 5 ওরাংওটাং, আদর-যত্নে খাওয়ালেন বনকর্মীরা

ওড়িশার জঙ্গলে 5 ওরাংওটাং, আদর-যত্নে খাওয়ালেন বনকর্মীরা
তবে এই বিদেশি প্রাণী উদ্ধার নিছকই একটি ঘটনা হিসেবে দেখতে নারাজ বন দফতর ৷ নেপথ্যে আন্তর্জাতিক যোগসূত্র থাকার অনুমান ৷
Published : September 9, 2026 at 10:18 AM IST
ভুবনেশ্বর/বালেশ্বর, 9 সেপ্টেম্বর: বিরল ওরাংওটাংয়ের দেখা মিলল ওড়িশার জঙ্গলে ৷ সাধারণত ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় পাওয়া যায় এমন ওরাংওটাং মঙ্গলবার বালেশ্বর জেলার ভোগারাই ব্লকের উদয়পুর বন বিভাগের অন্তর্গত রানকোথার বড়পাহি এলাকায় পাওয়া গিয়েছে । স্থানীয় এলাকায় ওরাংওটাং পাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর তাদের দেখতে সেখানে মানুষের ভিড় জমে যায় ।
উদয়পুর বন বিভাগ 5টি ওরাংওটাংকে উদ্ধার করেছে । বর্তমানে তাদের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে । বনমন্ত্রী গণেশ রাম সিং খুন্তিয়া জানিয়েছেন, পরে এদের নন্দনকাননে নিয়ে আসা হবে । তবে মন্ত্রী এও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, এই ওরাংওটাং উদ্ধারের ঘটনার পিছনে কোনও আন্তর্জাতিক যোগসূত্র থাকতে পারে ।
খবর পেয়ে উদয়পুর বন বিভাগের একটি দল বড়পাহি এলাকায় পৌঁছয় এবং 5টি ওরাংওটাংকে উদ্ধার করে । খবর পাওয়ার পর একটি মেডিক্যাল টিমও ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের চিকিৎসা শুরু করে । প্রাণীগুলো কোথা থেকে কীভাবে এই এলাকায় পৌঁছাল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে বন বিভাগ ।
এদিকে, ওরাংওটাং উদ্ধারের ঘটনা প্রসঙ্গে পিসিসিএফ প্রেম ঝা বলেন, "ওরাংওটাং মূলত বিদেশের দুই-তিনটি স্থানে পাওয়া যায় । এগুলো কীভাবে ওড়িশায় এল, তা বন বিভাগের বন্যপ্রাণী শাখা তদন্ত করছে । আমরা স্থানীয় পুলিশকেও বিষয়টি জানিয়েছি । নন্দনকানন থেকে একটি দল পাঠানো হয়েছে ৷ যেখানে একজন পশু চিকিৎসক ও ডাক্তার রয়েছেন । নন্দনকাননে আনার পর এদের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে ।"
এ বিষয়ে বনমন্ত্রী গণেশ রাম সিং খুন্তিয়া জানান, বালেশ্বর জেলার ভোগারাই এলাকায় একটি বিশেষ সূত্রের মাধ্যমে খবর পেয়ে বনাঞ্চল থেকে পাঁচটি ওরাংওটাং উদ্ধার করা হয়েছে । এদের বয়স এক থেকে দুই বছরের মধ্যে । বর্তমানে এদের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে এবং পরে নন্দনকাননে নিয়ে আসা হবে, যেখানে চিকিৎসকরা এদের চিকিৎসা করবেন । উল্লেখ্য, এই ওরাংওটাংগুলো সাধারণত মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও চিনের মতো দেশে পাওয়া যায় ।
মন্ত্রী গণেশ রাম সিং আরও জানান, ওড়িশায় এই বিরল প্রজাতির প্রাণীর আগমন একটি সৌভাগ্যের বিষয় । সম্ভবত কোনও আন্তর্জাতিক মাফিয়া চক্র এটিকে পাচার করছে । একটি ওরাংওটাংয়ের বাজারমূল্য 25 লক্ষ টাকা । পাচারের আশঙ্কা করা হচ্ছে; তবে এ বিষয়ে এসিসিএফ (ACCF)-এর তদন্তের পরই প্রকৃত তথ্য জানা যাবে ।
বনমন্ত্রী অবশ্য এর পিছনে কোনও আন্তর্জাতিক যোগসূত্র থাকার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন । তিনি উল্লেখ করেন যে, এই প্রজাতির প্রাণী ভারতে সচরাচর দেখা যায় না । এদের অন্য কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ওরাংওটাং মানুষের কোনও ক্ষতি করে না; এরা স্বভাবগতভাবেই শান্ত । বিবর্তনের ইতিহাসে এদের মানুষের পূর্বপুরুষ হিসেবে গণ্য করা হয় । এই ওরাংওটাংগুলোকে নিয়ে গবেষণা চালানো হবে ।