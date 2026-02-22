বেপরোয়া ট্রাকের ধাক্কা টহলদারি ভ্যানে, মৃত্যু 5 পুলিশকর্মীর; আশঙ্কাজনক 2

বেপরোয়া ট্রাকের ধাক্কা টহলদারি ভ্যানে, মৃত্যু 5 পুলিশকর্মীর; আশঙ্কাজনক 2
পুলিশ ভ্যানে ট্রাকের ধাক্কা ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু পাঁচ পুলিশকর্মীর ৷ গুরুতর আহত তিন ৷ তার মধ্যে 2 জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷
Published : February 22, 2026 at 12:43 PM IST
ঝাড়সুগুড়া (ওড়িশা), 22 ফেব্রুয়ারি: দ্রুত গতির ট্রাকের সঙ্গে পুলিশ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ ৷ মৃত্যু হল পাঁচ পুলিশকর্মীর ৷ রবিবার 49 নম্বর জাতীয় সড়কে ঝাড়সুগুড়া সদর থানার কাছে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ ঘাতক ট্রাকটির চালককে আটক করেছে পুলিশ ৷ তবে আঘাত লাগায় তিনিও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷
এই বিষয়ে ঝাড়সুগুড়ার পুলিশ সুপার গুন্ডালা রেড্ডি রাঘবেন্দ্র জানিয়েছেন, ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে পাঁচজন পুলিশকর্মীর মৃত্যু হয়েছে । ঘটনায় আশঙ্কাজনক আরও তিন ৷
জানা গিয়েছে, এদিন ভোর চারটে নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে । দ্রুতগতির ঘাতক ট্রাকটি পুলিশ ভ্যানটিকে সামনে থেকে ধাক্কা মারে ৷ দুর্ঘটনাটি এতটাই ভয়াবহ ছিল যে, পুলিশ ভ্যানটি সম্পূর্ণরূপে দুমড়ে মুচড়ে যায় । ঘটনাস্থলেই গাড়িতে থাকা আট পুলিশ কর্মীর মধ্যে পাঁচজনের মৃত্যু হয় । তিনজন গুরুতর আহত হন ৷ তাদের মধ্যে দু'জন অবস্থা আশঙ্কাজনক ।
দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রাই প্রথমে উদ্ধারকাজে হাত লাগায় ৷ পরে পুলিশ এসে গাড়ি থেকে দেহগুলি বের করে ৷ আহতদের প্রাথমিকভাবে জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদের মধ্যে রয়েছেন হোমগার্ড ভক্ত মির্ধা, কনস্টেবল কাশীরাম ভোই, দেবদত্ত সাহা, হাবিলদার লিঙ্গরাজ ধুরুয়া, ডিএসআই নিরঞ্জন কুজুর ৷ অন্যদিকে, ট্রাক চালককে আটক করা হয়েছে ৷ উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছেন বলেও জানা গিয়েছে ।
ঝাড়সুগুড়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মধুসিক্ত মিশ্র বলেন, "ভোরে একটি ট্রাক এবং একটি বোলেরোর মধ্যে সংঘর্ষ হয় ৷ বোলেরোতে থাকা পাঁচ পুলিশ কর্মীর মৃত্যু হয়েছে ৷ দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক । প্রথমে তাঁদের বুরলা এবং পরে বরগড় মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয় । একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে । বর্তমানে ঘটনার তদন্ত করছি আমরা । ঘাতক গাড়ির চালকও আহত হয়েছেন । তাঁর চিকিৎসা চলছে ।"
ঝাড়সুগুড়ার বিধায়ক টঙ্কধর ত্রিপাঠী বলেন, "একটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে । সড়ক দুর্ঘটনায় একসঙ্গে পাঁচজন পুলিশকর্মীর মৃত্যু হয়েছে । আমরা সকলেই ঘটনায় মর্মাহত । কেন্দ্রীয় সরকার 49 নম্বর জাতীয় সড়ক প্রশস্তকরণের জন্য তহবিল অনুমোদন করে দিয়েছে । শীঘ্রই এর কাজ শুরু হবে । মুখ্যমন্ত্রীও এই ঘটনা সম্পর্কে অবগত আছেন ।"
অন্যদিকে, সাইবার অপরাধ নেটওয়ার্ক সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার জন্য ওড়িশা পুলিশের বিশেষ অভিযান 'অপারেশন সাইবার কাবুচ' অব্যাহত রয়েছে । 15 ফেব্রুয়ারি, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সাইবার জালিয়াতির জন্য ব্যবহৃত 'বেনামি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট' এবং জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । সমগ্র রাজ্যে মোট 73টি বেনামি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের হদিশ মিলেছে । পুলিশ তিনটি নতুন সাইবার মামলা নথিভুক্ত করেছে ৷ ছয় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে । এছাড়াও, সাইবার অপরাধে সহায়তাকারী সন্দেহে 51 জনকে আইনি নোটিশ জারি করা হয়েছে ।