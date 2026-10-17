নয়ডায় একই পরিবারের 5 সদস্যের রহস্যজনক মৃত্যু, খাদ্যে বিষক্রিয়ার আশঙ্কা তদন্তকারীদের

নয়ডায় একই পরিবারের 5 সদস্যের রহস্যজনক মৃত্যু, খাদ্যে বিষক্রিয়ার আশঙ্কা তদন্তকারীদের
Greater Noida Mysterious Death: আগের রাতে পরিবারের সদস্যরা নুডলস খেয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷ ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছে ফরেনসিক দল ৷
Published : October 17, 2026 at 5:12 PM IST
নয়ডা, 17 অক্টোবর: রাজধানী দিল্লি সংলগ্ন গ্রেটার নয়ডায় এক দম্পতি এবং তাঁদের তিন নাবালক সন্তানের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে ৷ বাড়ি থেকে তাঁদের দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷ মৃত্যুর নেপথ্যে খাবারে বিষক্রিয়ার ঘটনা হতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন গ্রেটার নয়ডা পুলিশের এক আধিকারিক ৷ ঘটনাটি ঘটেছে গৌতম বুদ্ধ নগর জেলার গ্রেটার নয়ডার রাবুপুরা থানা এলাকার নাগলা শ্রী পদম গ্রামে ৷
পুলিশের এক আধিকারিকের কথায়, শনিবার সকালে রাবুপুরা থানার নাগলা শ্রী পদম গ্রামের একটি পরিবারের পাঁচ সদস্যের মৃত্যুর খবর আসে ৷ ঊর্ধ্বতন পুলিশ আধিকারিক, স্থানীয় পুলিশ, অ্যাম্বুলেন্স এবং খাদ্য নিরাপত্তা বিভাগের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ৷ একটি ফিল্ড ইউনিট ও ফরেনসিক দল ঘটনাস্থলে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করে এবং ঘটনাস্থল থেকে একাধিক নমুনা সংগ্রহ করেছে ৷
পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, মৃতেরা হলেন মহেশ (37), তাঁর স্ত্রী ললিতা (35) এবং তাঁদের সন্তান লাড্ডু (11), মিষ্টি (7) এবং সাক্ষাত (3)। পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেছেন, "প্রাথমিক তদন্ত এবং জিজ্ঞাসাবাদে অনুমান করা হচ্ছে এটি খাবারে বিষক্রিয়ার জেরে মৃত্যুর ঘটনা ৷ পুলিশ মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে এবং পাঁচজনের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷"
গ্রেটার নয়ডার ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ শ্রবণ কুমার সিং বলেছেন, "প্রাথমিক দৃষ্টিতে পরিবারের পাঁচ সদস্যের মৃত্যুকে খাদ্যে বিষক্রিয়ার ঘটনা বলে মনে হচ্ছে ৷ প্রতিবেশী এবং মৃত মহেশের মায়ের বয়ান অনুযায়ী, আগের রাতে পুরো পরিবার নুডলস খেয়েছিল ৷" তবে তিনি আরও বলেন, মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি ৷ ময়নাতদন্ত ও ফরেনসিক তদন্তের রিপোর্ট আসার পরই নিশ্চিতভাবে মৃত্যুর কারণ বলা যাবে ৷
এদিন সকালে জেওয়ারের বিজেপি বিধায়ক ধীরেন্দ্র সিং ঘটনাস্থলে যান ৷ তিনি জানিয়েছেন, এই মর্মান্তিক ঘটনার বিষয়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর দফতরকে অবহিত করেছেন ৷
বিধায়ক বলেন, "পরিবারটির খাবারে কোনও বিষাক্ত পদার্থ ছিল কি না, নাকি অন্য কোনও কারণে এই মৃত্যু ঘটেছে, সেই বিষয়টি খুঁজে বের করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ৷ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে ৷"