ETV Bharat / bharat

সুপ্রিম কোর্টের 5 নতুন বিচারপতিকে শপথবাক্য পাঠ করালেন প্রধান বিচারপতি

কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে জানিয়েছেন যে, প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি এই পাঁচজনকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছেন।

5 New Supreme Court Judges
সুপ্রিম কোর্টের 5 নতুন বিচারপতিকে শপথবাক্য পাঠ করালেন প্রধান বিচারপতি (ছবি পিটিআই ভিডিয়ো থেকে নেওয়া)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 2, 2026 at 5:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 2 জুন: ভারতের প্রধান বিচারপতি (সিজেআই) সূর্যকান্ত মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের 5 জন নতুন বিচারপতিকে শপথবাক্য পাঠ করান, যার ফলে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে বিচারপতির মোট সংখ্যা বেড়ে 37 হয়েছে। নবনিযুক্ত বিচারপতিরা হলেন, বিচারপতি শীল নাগু, বিচারপতি শ্রী চন্দ্রশেখর, বিচারপতি সঞ্জীব সচদেব, বিচারপতি অরুণ পল্লি এবং বিচারপতি ভি মোহনা ৷

কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে (‘এক্স’ হ্যান্ডেলে) জানিয়েছেন যে, প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি এই পাঁচজনকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়ামের সুপারিশে এই নিয়োগগুলি করা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়াম তার 22 ও 27 মে অনুষ্ঠিত বৈঠকে পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শীল নাগু, বোম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রী চন্দ্রশেখর, মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব সচদেব, জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অরুণ পল্লি এবং সিনিয়র অ্যাডভোকেট ভি মোহনার পদোন্নতির সুপারিশ করেছিল।

সুপ্রিম কোর্টের নতুন বিচারপতিদের সম্পর্কে দু-চার কথা

  1. বিচারপতি শীল নাগু 2011 সালের মে মাসে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি 2024 সালের জুলাই মাসে পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
  2. বিচারপতি চন্দ্রশেখর 2013 সালের জানুয়ারিতে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের বিচারপতি হন। তিনি 2025 সালের জানুয়ারিতে বোম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।
  3. বিচারপতি সঞ্জীব সচদেব 2013 সালের এপ্রিল মাসে দিল্লি হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি 2015 সালের মার্চ মাসে স্থায়ী বিচারপতি হন এবং 2025 সালের জুলাই মাসে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
  4. বিচারপতি অরুণ পাল্লি 2013 সালের ডিসেম্বরে পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। 2025 সালের এপ্রিলে তিনি জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন।
  5. সিনিয়র অ্যাডভোকেট ভি মোহনা দীর্ঘদিন ধরে সুপ্রিম কোর্টে আইন পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন এবং সাংবিধানিক, দেওয়ানি ও চাকরি সংক্রান্ত আইন বিষয়ে অসংখ্য মামলায় সওয়াল করেছেন। তিনি এখন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন।

গত মাসে সরকার একটি অধ্যাদেশ জারি করে একটি আইন সংশোধন করেছে, যার মাধ্যমে প্রধান বিচারপতি-সহ সর্বোচ্চ আদালতের অনুমোদিত বিচারক সংখ্যা 34 থেকে বাড়িয়ে 38 করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের দুজন বর্তমান বিচারপতি— বিচারপতি পঙ্কজ মিথাল এবং বিচারপতি জেকে মহেশ্বরী যথাক্রমে 16 জুন ও 28 জুন অবসর গ্রহণ করতে চলেছেন। তার আগেই মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে 5 জন বিচারপতিকে নিয়োগ করা হল৷

  1. SIR মামলায় সুপ্রিম-প্রশ্নের মুখে রাজ্য, অন্য কোথাও ঝঞ্ঝাট হয়নি; পর্যবেক্ষণ প্রধান বিচারপতির
  2. দেশের 53তম প্রধান বিচারপতি পদে শপথ সূর্য কান্তের

TAGGED:

NEW SUPREME COURT JUDGES
SUPREME COURT
CJI SURYA KANT
5 NEW SUPREME COURT JUDGES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.