ভারতে গর্বের মাইলফলক: ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ টেন্টেটিভ লিস্টে 5 নতুন জায়গা

ভারতে গর্বের মাইলফলক: ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ টেন্টেটিভ লিস্টে 5 নতুন জায়গা
List for World Heritage: তালিকায় যুক্ত হচ্ছে মধ্য়প্রদেশের বাঘ গুহাচিত্র, চম্বল উপত্যকার মন্দির, উদয়গিরি গুহা, গিন্নোরগড় এবং ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার 'সিরিয়াল ট্রান্সন্যাশনাল প্রোপোজাল'- 'সাইটস অফ সত্যাগ্রহ'।
By PTI
Published : September 30, 2026 at 2:10 PM IST
নয়াদিল্লি, 30 সেপ্টেম্বর : দেশের ঐতিহ্য়ে জুড়ছে নয়া পালক ৷
মধ্য়প্রদেশের উদয়গিরি গুহা-সহ চারটি জায়গা (সাইট) এবং সত্য়াগ্রহের সঙ্গে সম্পর্কিত ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার কিছু জায়গা ইউনেস্কোর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ টেন্টেটিভ লিস্ট'-এ (বিশ্ব ঐতিহ্যের সম্ভাব্য তালিকা) স্থান করে নিতে চলেছে ৷ পিআইবি আধিকারিকরা এই খবর জানিয়ে বলেছেন, সব মিলিয়ে মোট পাঁচটি নাম জুড়ছে এই তালিকায় ৷
সমাজমাধ্য়মে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে এই তথ্য় ৷ পিআইবি তাদের এক্স হ্য়ান্ডলে বিষয়টিকে দেশীয় ঐতিহ্যের 'গর্বের মাইলফলক' হিসেবে আখ্য়া দিয়েছে । মঙ্গলবারের সেই পোস্টে লেখা হয়, 'ভারতের ইউনেস্কো সম্ভাব্য তালিকায় এই মুহূর্তে 78টি স্থান রয়েছে, যার মধ্যে 5টি নতুন সংযোজন হল: মধ্য়প্রদেশের বাঘ গুহাচিত্র, চম্বল উপত্যকার মন্দিরসমূহ, উদয়গিরি গুহা, গিন্নোরগড় এবং ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার 'সিরিয়াল ট্রান্সন্যাশনাল প্রোপোজাল' (যৌথ আন্তঃদেশীয় প্রস্তাবনা)- 'সাইটস অফ সত্যাগ্রহ'। ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের জন্য এটি একটি গর্বের মাইলফলক ।'
ইউনেস্কোর ওয়েবসাইট অনুযায়ী, চতুর্থ শতকের শেষভাগ থেকে পঞ্চম শতকের প্রথমভাগের মধ্যে প্রধানত গুপ্ত রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় পাথর কেটে একটি পবিত্র স্থাপত্যক্ষেত্র তৈরি করা হয় মধ্যপ্রদেশের উদয়গিরি পাহাড়ে ৷
এই অঞ্চলে 20টি খোদিত গুহা, ভাস্কর্য ফলক, শিলালিপি, যাতায়াতের পথ, প্রাচীন চিহ্ন ও শিলালিপিযুক্ত পাথরের তল এবং সংশ্লিষ্ট ভূপ্রাকৃতিক ও জলবিজ্ঞান সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা একত্রে একটি সামগ্রিক আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণের ল্যান্ডস্কেপ গড়ে তুলেছে। ভারতের এই মনোনয়ন সম্পর্কে ওয়েবসাইটে এই তথ্য়ই দেওয়া হয়েছে ৷
🇮🇳 India’s UNESCO Tentative List now has 78 sites, with 5 additions: Bagh Cave Paintings, Group of Temples of the Chambal Valley, Udaigiri Caves, Ginnorgarh, and the 🇮🇳-🇿🇦 serial transnational proposal, Sites of Satyagraha. A proud milestone for India’s rich heritage! 🌏🏛️ https://t.co/Oj7aPbHCkh— PIB Culture (@PIBCulture) September 29, 2026
পশ্চিম মধ্যপ্রদেশের বাঘিনী নদীর তীরে বিন্ধ্য পর্বতমালার দক্ষিণ ঢালে থাকা বাঘ গুহাগুলি আসলে ন'টি পাথর কেটে তৈরি বৌদ্ধ গুহার একটি সমষ্টি । ব্যাসাল্ট শিলাময় অঞ্চলে এই গুহাগুলিই বেলেপাথরের (স্যান্ডস্টোন) একমাত্র উন্মুক্ত শিলাস্তর— যা এই স্থাপত্যগুলির রূপরেখা এবং দেওয়ালচিত্র (ম্য়ুরাল) সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল ।
মধ্যভারতের তৎকালীন রাজ গোন্দ শাসকদের প্রধান দুর্গবেষ্টিত রাজধানী গিন্নোরগড় দুর্গ এবং মধ্যপ্রদেশের চম্বল উপত্যকার 3 মন্দির, বটেশ্বর, পড়াবলী ও ককনমঠকেও তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ স্বীকৃতি পেতে হলে কোনও স্থানকে অবশ্যই প্রথমে ইউনেস্কোর সম্ভাব্য তালিকায় জায়গা করে নিতে হয় ।
এবারের সম্ভাব্য তালিকায় সংযোজিত পঞ্চম স্থানটি হল একটি প্রস্তাবিত serial transnational property-র (কোনও ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক বা প্রাকৃতিক ঐতিহ্য যখন একটিমাত্র স্থানে সীমাবদ্ধ না থেকে একাধিক দেশে ছড়িয়ে থাকা কয়েকটি আলাদা আলাদা অংশ বা সাইট নিয়ে গঠিত হয়, তখন সেটিকে সম্মিলিতভাবে বলা হয় 'সিরিয়াল ট্রান্সন্যাশনাল প্রপার্টি) ৷ এক্ষেত্রে, 'সত্যাগ্রহ' নিয়ে মহাত্মা গান্ধির ধারণার বিবর্তন- দক্ষিণ আফ্রিকা থেকেই যে ভাবনার গোড়াপত্তন এবং পরে ভারতে তার পরীক্ষানিরীক্ষা, সুসংহতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রাপ্তি- এটিই সিরিয়াল ট্রান্সন্যাশনাল প্রপার্টি হিসেবে যুক্ত হবে তালিকায় ।
ইউনেস্কোর ওয়েবসাইটে দাবি, এই প্রপার্টিতে মোট 9টি স্থান অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে - যার 2টি রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায় যেখানে গান্ধি 1893 থেকে 1914 সাল পর্যন্ত 21 বছর কাটিয়েছিলেন এবং 7টি আছে ভারতে যেখানে গান্ধি তাঁর জীবনের বেশিরভাগটাই কাটিয়েছিলেন ।
এই 9টি স্থানের মধ্য়ে রয়েছ দক্ষিণ আফ্রিকার পিটারমারিৎজবার্গ স্টেশন ও ফিনিক্স সেটলমেন্ট এবং ভারতের মহাত্মা গান্ধি সত্যাগ্রহ স্মারক, সবরমতী আশ্রম, মণি ভবন কমপ্লেক্স, হরিজন সেবক সংঘ কমপ্লেক্স, সেবাগ্রাম আশ্রম, আগা খান প্যালেস ও গান্ধি স্মৃতি রেসিডেন্স ।