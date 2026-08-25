বাথরুমে তিন জন ঝুলন্ত, সিলিং ফ্যান থেকে 2; যাত্রীনিবাসে 5 জনের দেহ উদ্ধার
ভয়াবহ ঘটনা বিশ্রামাগারে ৷ যাত্রীনিবাসের কর্মীরা দুর্গন্ধ পেয়ে ওই রুমে যেতেই চিৎকার করে ওঠেন ৷ দেখেন একই পরিবারের পাঁচ জনের দেহ ঝুলছে ৷
Published : August 25, 2026 at 8:38 PM IST
শ্রীশৈলম, 25 অগস্ট: একই পরিবারের 5 জনের দেহ উদ্ধার ৷ অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীশৈলমের একটি বিশ্রামাগার থেকে এক কিশোর, তিন মহিলা-সহ এক যুবককে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ ৷ শ্রীশৈলম পুলিশ ইতিমধ্যেই একটি মামলা দায়ের করে ঘটনার তদন্ত শুরু করছে ৷
জানা গিয়েছে, শ্রীশৈলমের 'ভাদেরা সত্রম' (যাত্রীনিবাস)-এর রুম নম্বর 11-তে উঠেছিলেন ওই পরিবার ৷ পাঁচ জনের মধ্যে যুবক ও কিশোরের দেহ হলের সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলছিল ৷ অন্য তিন মহিলাকে বাথরুমের ভিতরে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় পাওয়া যায় ৷ মঙ্গলবার রেস্ট হাউসের কর্মীরা আচমকা দুর্গন্ধ পেতে শুরু করেন ৷ এমনিতেই তিনদিন ধরে ওই 11 নম্বর রুমটি দরজা বন্ধ অবস্থাতেই ছিল ৷ তাই বিশ্রামাগার কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হচ্ছিল ৷
আজ দুর্গন্ধ পেতেই কর্মীরা নিজেদের কাছে থাকা আরেকটি চাবি দিয়ে দরজা খোলেন ৷ তারপরই চোখ কপালে ওঠে তাঁদের ৷ দেখেন পাঁচ জন ঝুলন্ত অবস্থায় ৷ এরপরই পুলিশে খবর দেওয়া হয় ৷ তাঁদের অনুমান, রুম নেওয়ার পরই ওই পরিবারের সদস্যরা নিজেদের জীবন নেন ৷ কারণ, গন্ধ যেহেতু বেরচ্ছে তাই ঘটনাটি আগেই ঘটেছে ৷ তাঁরা পরে টের পেয়েছেন ৷ এদিকে পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পাশাপাশি, আতমকুরের ডিএসপি রামানজানেয়ুলু 'ভাদেরা সত্রম'এ যান ৷
যাত্রীনিবাস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তাঁরা সবাই প্রায় এক মাস ধরে ভাদেরা সত্রমে থাকছিলেন। মৃতদের পরিচয় জানা গিয়েছে পুলিশের তরফে ৷ তাঁরা শ্রী সত্য সাই জেলার বাত্তালাপাল্লির বাসিন্দা ৷ মৃতরা হলেন- পাল্লাপু সুধাকর (36), মালেশ্বরী (45), শ্রীদেবী (33), গোগুলা আদিলক্ষ্মী (50) এবং মণিকণ্ঠ (15)। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, আর্থিক অনটনের কারণেই তাঁরা নিজেদের জীবন নিয়েছেন ৷
ডিএসপি রামানজানেয়ুলু বলেন, "বাত্তালাপাল্লির বাসিন্দা সুধাকর এবং তাঁর দুই দিদি ও এক বোন এবং ভাগ্নের দেহ ভাদেরা সত্রমের 11 নম্বর রুম থেকে পাওয়া যায়। তাঁরা জুলাইয়ের 28 তারিখে শ্রীশৈলমে এসেছিলেন। প্রতিদিন 800 টাকা ভাড়ায় ওই রুমে থাকছিলেন। সুধাকর অবিবাহিত ৷ দুই দিদির বিয়ে হলেও তাঁদের স্বামীরা ছেড়ে চলে যান ৷ ফলে তাঁরা সুধাকরের সঙ্গেই থাকতেন। আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল পরিবারটি ৷ সেই কারণেই চরম পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেন। বাত্তালাপাল্লিতে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিষয়টি জানানো হয়েছে। পুলিশ সবদিক খতিয়ে দেখছে ।"
অন্যদিকে, শ্রীশৈলমের ভাদেরা সত্রমের ব্যবস্থাপনা নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ এই বিশ্রামাগার আগে মন্দির কর্তৃপক্ষের অধীনে ছিল ৷ শ্রীশৈলম মন্দিরের চেয়ারম্যান ও নির্বাহী কর্মকর্তা (EO) জানিয়েছেন, সম্প্রতি একটি কমিউনিটির তত্ত্বাবধানে বিশ্রামাগারটি পরিচালনা হয় ৷ এখানে সবাই জানেন, পুণ্য়ার্থীদের ডরমিটরিতে মাত্র 48 ঘণ্টা থাকার অনুমতি রয়েছে ৷ অথচ ব্যবস্থাপকরা নিয়ম লঙ্ঘন করে রুম এতদিন ধরে দিয়েছিলেন ।" তাই মন্দিরের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, তারা সমস্ত বেসরকারি বিশ্রামাগারকে নিয়ম মেনে রুম দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।