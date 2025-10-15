ETV Bharat / bharat

চলন্ত বাসে আগুনে একই পরিবারের 5 জনের মৃত্যু

জয়সলমের-যোধপুর রোডে চলন্ত বাসে আগুন লাগার ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে 21 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ মৃতদের মধ্যে রয়েছে একই পরিবারের 5 জন ৷

Jaisalmer bus fire accidentat
জয়সলমেরে চলন্ত বাসে আগুনে একই পরিবারের 5 জনের মৃত্যু (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 15, 2025 at 5:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জয়সলমের, 15 অক্টোবর: চলন্ত বাসে আগুনে পুড়ে ছাই মেঘওয়াল পরিবার ৷ জয়সলমেরে অভিশপ্ত সেই বাসে ছিল মেঘওয়াল পরিবারের 5 সদস্য ৷ মেঘওয়াল দম্পতির সঙ্গে বাসে ছিল তাঁদের তিন সন্তান ৷ আগুনে পুড়ে প্রত্যেকেরই মৃত্যু হয়েছে ৷

মঙ্গলবার বিকেলে জয়সলমের-যোধপুর রোডে এই বাস দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 21 জনের মৃত্যু হয়েছে৷ যার মধ্যে রয়েছেন মহেন্দ্র মেঘওয়াল (35) ও তাঁর স্ত্রী পার্বর্তী মেঘওয়াল (30) এবং তাদের দুই কন্যা ও এক পুত্র ৷ তিন নাবালক হল খুশি (12 ) ও দেকসা (8) এবং শৌর্য (8) ৷ আগুনের লেলিহান শিখা থেকে এই পরিবারের কোনও সদস্যই রক্ষা পায়নি ৷

একই পরিবারের 5 জনের মৃত্যু (ইটিভি ভারত)

মহেন্দ্র মেঘওয়াল ছিলেন বালেসরের লাওয়ারান শেতরাওয়া গ্রামের বাসিন্দা ৷ জয়লসমেরের ইন্দিরা কলোনিতে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে পরিবারের সঙ্গে থাকতেন৷ জয়লসমেরের অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে পোশাক তৈরির কাজ করতেন ৷ দেওয়ালির ছুটি কাটাতে পরিবারকে নিয়ে যোধপুর যাচ্ছিলেন মহেন্দ্র মেঘওয়াল ৷ কিন্তু রাস্তাতেই শেষ হয়ে গেল পুরো পরিবার ৷ মহেন্দ্রর আত্মীয় কুঞ্জিরাম ইটিভি ভারত-কে বলেন, "আমরা মহেন্দ্র ও তাঁর পরিবারের যোধপুর আসার খবর জানতে পারি ৷ কিন্তু তাদের আসার খবর জানার কিছুক্ষণের পরই মর্মান্তিক এই ঘটনার কথা জানতে পারি ৷"

Jaisalmer bus fire incident
জয়সলমেরে চলন্ত বাসে আগুন (ইটিভি ভারত)

ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেন রাষ্ট্রপ্রতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এক্স হ্যান্ডেলে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু লেখেন, "রাজস্থানের জয়সলমেরে বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রাণহানির খবরটি অত্যন্ত দুঃখজনক । শোকাহত পরিবারের প্রতি আমি গভীর সমবেদনা জানাই এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি ।"

গতকাল রাতে এক্স হ্যান্ডেলে স্বজনহারাদের পাশে থাকার বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী মোদি । তিনি লেখেন, "রাজস্থানের জয়সলমেরে দুর্ঘটনায় প্রাণহানিতে আমি শোকাহত । এই কঠিন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ এবং তাদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল । আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি । প্রধানমন্ত্রী জাতীয় তহবিল থেকে মৃতদের পরিবারপিছু 2 লক্ষ এবং আহতদের 50,000 টাকা করে দেওয়া হবে ৷"

বাস দুর্ঘটনায় মৃতদের মধ্যে রয়েছেন সাংবাদিক রাজেন্দ্র সিং চৌহান ৷ আগুনের লেলিহান শিখায় শরীর এতটাই ঝলসে গিয়েছে যে, মৃতদের অনেককেই চিহ্নিত করা যায়নি ৷ আর্মির দুটি ট্রাকে করে দেহগুলি যোধপুর পাঠানো হয় ৷ যোধপুরের এমডিএম হাসপাতালে ডিএনএ পরীক্ষার পর দেহগুলি মর্গে রাখা রয়েছে ৷

TAGGED:

JAISALMER BUS FIRE
MEGHWAL FAMILY KILLED IN BUS FIRE
PASSENGER BUS CATCHES FIRE
জয়সলমেরে চলন্ত বাসে আগুন
JAISALMER BUS FIRE TRAGEDY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.