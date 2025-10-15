চলন্ত বাসে আগুনে একই পরিবারের 5 জনের মৃত্যু
জয়সলমের-যোধপুর রোডে চলন্ত বাসে আগুন লাগার ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে 21 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ মৃতদের মধ্যে রয়েছে একই পরিবারের 5 জন ৷
Published : October 15, 2025 at 5:31 PM IST
জয়সলমের, 15 অক্টোবর: চলন্ত বাসে আগুনে পুড়ে ছাই মেঘওয়াল পরিবার ৷ জয়সলমেরে অভিশপ্ত সেই বাসে ছিল মেঘওয়াল পরিবারের 5 সদস্য ৷ মেঘওয়াল দম্পতির সঙ্গে বাসে ছিল তাঁদের তিন সন্তান ৷ আগুনে পুড়ে প্রত্যেকেরই মৃত্যু হয়েছে ৷
মঙ্গলবার বিকেলে জয়সলমের-যোধপুর রোডে এই বাস দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 21 জনের মৃত্যু হয়েছে৷ যার মধ্যে রয়েছেন মহেন্দ্র মেঘওয়াল (35) ও তাঁর স্ত্রী পার্বর্তী মেঘওয়াল (30) এবং তাদের দুই কন্যা ও এক পুত্র ৷ তিন নাবালক হল খুশি (12 ) ও দেকসা (8) এবং শৌর্য (8) ৷ আগুনের লেলিহান শিখা থেকে এই পরিবারের কোনও সদস্যই রক্ষা পায়নি ৷
মহেন্দ্র মেঘওয়াল ছিলেন বালেসরের লাওয়ারান শেতরাওয়া গ্রামের বাসিন্দা ৷ জয়লসমেরের ইন্দিরা কলোনিতে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে পরিবারের সঙ্গে থাকতেন৷ জয়লসমেরের অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে পোশাক তৈরির কাজ করতেন ৷ দেওয়ালির ছুটি কাটাতে পরিবারকে নিয়ে যোধপুর যাচ্ছিলেন মহেন্দ্র মেঘওয়াল ৷ কিন্তু রাস্তাতেই শেষ হয়ে গেল পুরো পরিবার ৷ মহেন্দ্রর আত্মীয় কুঞ্জিরাম ইটিভি ভারত-কে বলেন, "আমরা মহেন্দ্র ও তাঁর পরিবারের যোধপুর আসার খবর জানতে পারি ৷ কিন্তু তাদের আসার খবর জানার কিছুক্ষণের পরই মর্মান্তিক এই ঘটনার কথা জানতে পারি ৷"
ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেন রাষ্ট্রপ্রতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এক্স হ্যান্ডেলে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু লেখেন, "রাজস্থানের জয়সলমেরে বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রাণহানির খবরটি অত্যন্ত দুঃখজনক । শোকাহত পরিবারের প্রতি আমি গভীর সমবেদনা জানাই এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি ।"
जैसलमेर, राजस्थान में एक बस में आग लगने से कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ।— President of India (@rashtrapatibhvn) October 14, 2025
গতকাল রাতে এক্স হ্যান্ডেলে স্বজনহারাদের পাশে থাকার বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী মোদি । তিনি লেখেন, "রাজস্থানের জয়সলমেরে দুর্ঘটনায় প্রাণহানিতে আমি শোকাহত । এই কঠিন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ এবং তাদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল । আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি । প্রধানমন্ত্রী জাতীয় তহবিল থেকে মৃতদের পরিবারপিছু 2 লক্ষ এবং আহতদের 50,000 টাকা করে দেওয়া হবে ৷"
Distressed by the loss of lives due to a mishap in Jaisalmer, Rajasthan. My thoughts are with the affected people and their families during this difficult time. Praying for the speedy recovery of the injured.— PMO India (@PMOIndia) October 14, 2025
An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of…
বাস দুর্ঘটনায় মৃতদের মধ্যে রয়েছেন সাংবাদিক রাজেন্দ্র সিং চৌহান ৷ আগুনের লেলিহান শিখায় শরীর এতটাই ঝলসে গিয়েছে যে, মৃতদের অনেককেই চিহ্নিত করা যায়নি ৷ আর্মির দুটি ট্রাকে করে দেহগুলি যোধপুর পাঠানো হয় ৷ যোধপুরের এমডিএম হাসপাতালে ডিএনএ পরীক্ষার পর দেহগুলি মর্গে রাখা রয়েছে ৷