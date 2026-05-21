নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ল গাড়ি, মৃত্যু একাধিক পর্যটকের

নৈনিতালে পথ দুর্ঘটনায় পাঁচ পর্যটকের ৷ মৃতদের মধ্যে একই পরিবারের সদস্য 4 জন ৷ অন্যজন গাড়িচালক ৷ তাঁরা সকলেই লখনউয়ের বাসিন্দা ৷

খাদে পড়ল পর্যটকদের গাড়ি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 21, 2026 at 6:38 PM IST

নৈনিতাল, 21 মে: নৈনিতালের ভাওয়ালিগাঁও বাইপাসে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ৷ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে 50 ফুট গভীরে পড়ল পর্যটকদের গাড়ি ৷ গাড়িতে চালক-সহ মোট পাঁচ জন ছিলেন ৷ তাঁদের সকলেরই মৃত্যু হয়েছে ৷ বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটার নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷

পুলিশের তরফে গাড়ির ভিতরে থাকা 5 জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে ৷ জানা গিয়েছে, তাঁরা উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ের বাসিন্দা ছিলেন। প্রশাসনের তরফে জানা গিয়েছে, গাড়িটি উত্তরপ্রদেশের রেজিস্ট্রেশন করা ৷ এদিন ভাওয়ালির ধাইলা গ্রামের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায় গাড়িটি। দুর্ঘটনায় গাড়ির পাঁচ যাত্রীই মারা যান। পর্যটকরা লখনউ থেকে নৈনিতাল বেড়াতে এসেছিলেন। তবে, এদিন চারচাকা গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে 50 ফুট গভীর খাদে পড়ে যায়।

ঘটনায় সোশালে শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি ৷ এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, "আমরা নৈনিতাল জেলায় একটি গাড়ি দুর্ঘটনার মর্মান্তিক খবর পেয়েছি ৷ আমি ঈশ্বরের কাছে মৃতদের আত্মার শান্তি কামনা করি ৷ ঈশ্বর শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোকে এই গভীর শোক সহ্য করার শক্তি জোগান ৷ স্থানীয় প্রশাসন ও SDRF-এর পক্ষ থেকে ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযান চালানো হয় ৷"

কাইঞ্চি ধাম এলাকায় গাড়িটিকে খাদে পড়তে দেখে সঙ্গে সঙ্গে 112 নম্বরে ফোন করে পুলিশকে খবর দেন স্থানীয়রা। পুলিশ ও এসডিআরএফ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে ৷ খাদ থেকে সবাইকে তুলে নিকটবর্তী প্রাথমিক স্বাস্থ্য়কেন্দ্রে পাঠানো হয় ৷ সেখানকার চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন। মৃতদের মধ্যে চার জন একই পরিবারের ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতরা গত 19 মে নৈনিতালে এসেছিলেন ৷ আজ কাইঞ্চি ধাম এলাকার সংলগ্ন ভাওয়ালি গ্রামে এক পরিচিতের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। তখনই ঘটে যায় বিপত্তি ৷ তাঁরা সকলেই একই পরিবারের ছিলেন ৷ দুর্ঘটনায় বাবা, ছেলে, মা, মেয়ে এবং গাড়ি চালকের মৃত্যু হয় ৷

নৈনিতালের পুলিশ সুপার রবিকান্ত সেমওয়াল জানিয়েছেন, গাড়িটি উত্তরপ্রদেশের লখনউ থেকে এসেছিল। গাড়ির চালকের পরিচিতি এখনও মেলেনি ৷ যাত্রীদের পরিচিতি মিলেছে ৷ তাঁরা লখনউয়ের উধম সিং নগরের খাতিমার বাসিন্দা ৷ মৃতদের মধ্যে দু'জনের বয়স 45 বছরের বেশি এবং 12 ও 19 বছরের দুই ছেলেমেয়ে ছিল ৷

