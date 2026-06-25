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সেলফিই কাল ! নদীতে পড়ে চার মহিলা-সহ 5 জনের সলিল সমাধি

মৃত চার মহিলা একই পরিবারের বলে জানা গিয়েছে ৷ তাদের বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ যায় গাড়ির চালকের ৷ পরিবারে শোকের আবহ ৷

Drowning Death Representative image
প্রতীকী ছবি (ফাইল চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 25, 2026 at 2:47 PM IST

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মান্ডিয়া (কর্ণাটক), 25 জুন: সেলফি তুলতে গিয়ে দুর্ঘটনা ৷ পা পিছলে গিয়ে তীব্র স্রোতে পড়ে প্রাণ হারালেন চার মহিলা ও এক পুরুষ ৷ কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত পর্যটন কেন্দ্র মুত্তাথিতে সেলফি তোলার সময় এই ঘটনা ঘটে ৷

মহিলারা চারজন বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা ৷ তাঁরা একই পরিবারের বলে জানা গিয়েছে ৷ সঙ্গে প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের গাড়ির চালক ৷ বুধবার সন্ধ্যায় এই মর্মান্তিক ঘটনায় নিহতরা হলেন বেঙ্গালুরু দক্ষিণ জেলার চান্নাপাটনা তালুকের জাগাদাপুরা গ্রামের বাসিন্দা বিজয়াম্মা (52), তাঁর মেয়ে প্রিয়াঙ্কা, শ্বেতা (38) ও তাঁর মেয়ে চৈত্রা (20) এবং বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা গাড়ির চালক মহেশ (30)।

তাঁরা 'বিগারা ওটা' (বিয়ের পরবর্তী ভোজ) উপলক্ষে কাব্বালু মন্দিরে পুজো দিতে এসেছিলেন । এরপর তাঁরা মালাভাল্লি তালুকের মুত্তাথি পর্যটন কেন্দ্রে যান এবং সেখানে ভগবানের দর্শন করেন । পরে কাবেরী নদীতে সেলফি তোলার সময় ওই চার মহিলা দুর্ঘটনাবশত পা পিছলে নদীতে পড়ে যান এবং নদীর তীব্র স্রোত তাঁদের জন্য বিপদজনক হয়ে ওঠে । তাঁদের বাঁচাতে গিয়ে গাড়ির চালক মহেশও ডুবে মারা যান ।

Selfie Tragedy at Kaveri River in Karnataka
কাবেরী নদীতে পড়ে যারা মারা গিয়েছেন (ইটিভি ভারত)

বুধবার সন্ধ্যা 7টার দিকে দক্ষ সাঁতারুদের সহায়তায় মৃতদেহগুলো জল থেকে উদ্ধার করা হয় এবং ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । এরপর দেহগুলো পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে ।

মান্ডিয়ার ডেপুটি কমিশনার ড. কুমার, জেলা পুলিশ সুপার ভি.জে. শোভারানি, ডিওয়াইএসপি যশবন্ত কুমার এবং হালাসুরু থানার পিএসআই লোকেশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ৷ সিএইচসি গোবর্ধন, মোহন কুমার, প্রশান্ত কুমার এবং মহিলা পুলিশ সদস্য গীতা অঞ্জল-সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন ।

পুলিশ সুপার শোভারানি জানান, এ ঘটনায় হালাগুরু থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং পরবর্তী তদন্ত চলছে ৷ তাঁর কথায়, "নদীর জল কম দেখে সবাই ছবি তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন । কিন্তু পা পিছলে যাওয়ায় এবং তীব্র স্রোতের কবলে পড়ায় তাঁরা সবাই ডুবে যান । প্রথমে বিজয়াম্মা ডুবে যান এবং তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে অন্যরা ডুবে মারা যান । যে জায়গা দিয়ে নদীটি প্রবেশ করেছিল, সেটি স্বচ্ছ ছিল ৷ ভেতরের পাথরগুলো দেখা যাচ্ছিল । কিন্তু এর গভীরতা তাদের জানা ছিল না ৷ সেখানে ছবি তুলতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে ৷"

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ACCIDENT WHILE TAKING SELFIE
DROWNING IN KAVERI RIVER
কাবেরী নদীতে ডুবে মৃত্যু
SELFIE TRAGEDY
DROWNING TO DEATH

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