সেলফিই কাল ! নদীতে পড়ে চার মহিলা-সহ 5 জনের সলিল সমাধি
মৃত চার মহিলা একই পরিবারের বলে জানা গিয়েছে ৷ তাদের বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ যায় গাড়ির চালকের ৷ পরিবারে শোকের আবহ ৷
Published : June 25, 2026 at 2:47 PM IST
মান্ডিয়া (কর্ণাটক), 25 জুন: সেলফি তুলতে গিয়ে দুর্ঘটনা ৷ পা পিছলে গিয়ে তীব্র স্রোতে পড়ে প্রাণ হারালেন চার মহিলা ও এক পুরুষ ৷ কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত পর্যটন কেন্দ্র মুত্তাথিতে সেলফি তোলার সময় এই ঘটনা ঘটে ৷
মহিলারা চারজন বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা ৷ তাঁরা একই পরিবারের বলে জানা গিয়েছে ৷ সঙ্গে প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের গাড়ির চালক ৷ বুধবার সন্ধ্যায় এই মর্মান্তিক ঘটনায় নিহতরা হলেন বেঙ্গালুরু দক্ষিণ জেলার চান্নাপাটনা তালুকের জাগাদাপুরা গ্রামের বাসিন্দা বিজয়াম্মা (52), তাঁর মেয়ে প্রিয়াঙ্কা, শ্বেতা (38) ও তাঁর মেয়ে চৈত্রা (20) এবং বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা গাড়ির চালক মহেশ (30)।
তাঁরা 'বিগারা ওটা' (বিয়ের পরবর্তী ভোজ) উপলক্ষে কাব্বালু মন্দিরে পুজো দিতে এসেছিলেন । এরপর তাঁরা মালাভাল্লি তালুকের মুত্তাথি পর্যটন কেন্দ্রে যান এবং সেখানে ভগবানের দর্শন করেন । পরে কাবেরী নদীতে সেলফি তোলার সময় ওই চার মহিলা দুর্ঘটনাবশত পা পিছলে নদীতে পড়ে যান এবং নদীর তীব্র স্রোত তাঁদের জন্য বিপদজনক হয়ে ওঠে । তাঁদের বাঁচাতে গিয়ে গাড়ির চালক মহেশও ডুবে মারা যান ।
বুধবার সন্ধ্যা 7টার দিকে দক্ষ সাঁতারুদের সহায়তায় মৃতদেহগুলো জল থেকে উদ্ধার করা হয় এবং ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । এরপর দেহগুলো পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে ।
মান্ডিয়ার ডেপুটি কমিশনার ড. কুমার, জেলা পুলিশ সুপার ভি.জে. শোভারানি, ডিওয়াইএসপি যশবন্ত কুমার এবং হালাসুরু থানার পিএসআই লোকেশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ৷ সিএইচসি গোবর্ধন, মোহন কুমার, প্রশান্ত কুমার এবং মহিলা পুলিশ সদস্য গীতা অঞ্জল-সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন ।
পুলিশ সুপার শোভারানি জানান, এ ঘটনায় হালাগুরু থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং পরবর্তী তদন্ত চলছে ৷ তাঁর কথায়, "নদীর জল কম দেখে সবাই ছবি তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন । কিন্তু পা পিছলে যাওয়ায় এবং তীব্র স্রোতের কবলে পড়ায় তাঁরা সবাই ডুবে যান । প্রথমে বিজয়াম্মা ডুবে যান এবং তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে অন্যরা ডুবে মারা যান । যে জায়গা দিয়ে নদীটি প্রবেশ করেছিল, সেটি স্বচ্ছ ছিল ৷ ভেতরের পাথরগুলো দেখা যাচ্ছিল । কিন্তু এর গভীরতা তাদের জানা ছিল না ৷ সেখানে ছবি তুলতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে ৷"